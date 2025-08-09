Viajes

Un refugio caribeño en el Mediterráneo: sin chiringuitos ni sombrillas, solo naturaleza preservada

Una cala escondida en la Marina Alta, perfecta para desconectar de bullicio turístico

Por Sofia Avendaño

Cala Pinets, Valencia.
Cala Pinets, Valencia.

En pleno corazón de la Marina Alta, Alicante, se encuentra un rincón tan espectacular como poco concurrido: la Cala de Pinets. Este paraje natural, que sorprende por su belleza, combina la tranquilidad de calas casi vírgenes con el acceso fácil a través de un aparcamiento cercano. Perfecto para disfrutar de un día en familia o una escapada tranquila, es el sitio ideal para aquellos que buscan una experiencia relajada, alejada del bullicio turístico.

La cala, rodeada de formaciones rocosas de tonos ocres y rojizos, se conecta con el mar creando pequeñas piscinas naturales como las Rocas Negras, donde el agua se cuela entre las piedras en un juego de colores tan surrealista como fascinante. Las aguas cristalinas invitan a zambullirse, mientras el azul intenso contrasta con la imponente vista del Peñón de Ifach en la distancia.

Aunque la cala es un refugio de paz, no carece de comodidades. Su ubicación está bien acondicionada con servicios básicos, pero sin el ruido y las multitudes de otras playas más turísticas de la región. Aquí no hay chiringuitos ni alquiler de hamacas, lo que permite disfrutar de la auténtica esencia del Mediterráneo. Un lugar perfecto para los que buscan una desconexión real de las zonas más comerciales y abarrotadas de la Costa Blanca.

Lo que hace aún más especial a este rincón es su entorno. Con el aire fresco del mar y la sensación de estar rodeado por naturaleza prácticamente intacta, visitar la Cala de Pinets es un viaje al pasado del Mediterráneo. Un lugar donde la conexión con la tierra y el mar es directa, sin interferencias del turismo de masas.

Ideal para los amantes de la fotografía

La Cala de Pinets no solo atrae a los que buscan paz, sino también a los amantes de la fotografía y la naturaleza. La pequeña laguna natural, conocida como la Mar Muerta y las Rocas Negras, es uno de los puntos más destacados del lugar. Se trata de una formación rocosa única, donde el mar se cuela entre las piedras creando una especie de piscina natural. Las rocas, de colores ocres y rojizos, contrastan maravillosamente con el azul turquesa del agua. El resultado es un paisaje casi surrealista, ideal para capturar imágenes inolvidables o simplemente disfrutar de un baño rodeado de una impresionante naturaleza.

Cala de Pinets, Valencia.
Cala de Pinets, Valencia.

A medida que se avanza por el entorno, es fácil dejarse llevar por la calma y la serenidad del lugar. Aunque la cala es pequeña y algo salvaje, está perfectamente acondicionada para recibir a los visitantes, lo que permite disfrutar de la experiencia sin complicaciones. A tan solo unos metros de la orilla se puede encontrar un aparcamiento cercano, lo que facilita la visita a quienes no quieran arriesgarse a perderse en los caminos más alejados.

Es importante tener en cuenta que no hay servicios comerciales cerca, por lo que aquellos que decidan visitar la cala deberán llevar todo lo necesario para pasar un día completo. No obstante, este es precisamente uno de sus atractivos: la posibilidad de desconectar de la vida diaria, alejarse del bullicio de los destinos turísticos tradicionales y disfrutar de un día en contacto con la naturaleza, sin interrupciones.

