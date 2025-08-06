Viajes

El pueblo medieval de Asturias que es un paraíso para irse de vacaciones: 56 kilómetros de costa y un bonito casco histórico

La localidad asturiana es uno de los destinos más interesantes por sus edificaciones históricas y sus entornos naturales

Aarón Caballero Illescas

Por Aarón Caballero Illescas

Guardar
Imagen de la playa de
Imagen de la playa de la Ballota, en Llanes. (Pigdavid)

Asturias es una de las comunidades autónomas más accesibles para viajar en verano. Su gran temperatura, precios asequibles y la gastronomía son algunos de los motivos principales por los que es una opciones más rentables.

Uno de los pueblos que más destacan es Llanes. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), cuenta con 13.549 habitantes. Por otra parte, cuenta con una superficie de más de 236 kilómetros cuadrados.

Qué ver en Llanes

Uno de los puntos de interés turístico más grande es el Casco Histórico, de carácter medieval. Pasear por él es toda una experiencia enriquecedora. Si miras al suelo en algunos tramos podrás leer Poemas de Llanes de Celso Amieva, forjados en las piedras del suelo.

También destacan diferentes edificaciones. Una de ellas es el Torreón, una construcción defensiva del siglo XIII, de planta circular y muros gruesos, que formaba parte del antiguo sistema amurallado de la villa. Su presencia constituye uno de los vestigios históricos mejor conservados de la localidad.

Calles medievales, un castillo del siglo XIII y un viaje al pasado: el mejor pueblo para visitar en diciembre según el National Geographic.

Por otra parte está el Palacio del Duque de Estrada, de época barroca, que impresiona por sus dos torres cuadradas en la fachada principal y por su gran tamaño. El Palacio de los Rivero destaca por los elementos originales que conserva, siendo un espejo de la arquitectura noble local. El Palacio de Posada Herrera, otro edificio emblemático, brilla por vincular el presente con el pasado político e histórico de la villa, siendo un punto histórico muy ilustrativo.

Tampoco te puedes perder la Basílica de Llanes. Este es un templo de estilo gótico que se empezó a construir en el siglo XIII, aunque conserva elementos románicos, lo que evidencia su transición arquitectónica. Se sitúa en el centro histórico y cuenta con una imponente estructura recubierta por buganvilla, una flor. Es un referente patrimonial de la villa, tanto por su valor artístico como por su papel en la vida religiosa.

Fiestas locales y entorno natural

Las tradiciones llaniscas tienen un carácter propio, visible en el singular sistema de bandos: Magdalena, San Roque y la Guía. Estos constituyen el núcleo de las festividades y le otorga una personalidad única. A diferencia de otras localidades donde las fiestas suelen depender de cofradías o asociaciones religiosas, en Llanes los bandos funcionan como grandes grupos populares.

Su origen se remonta a varios siglos atrás y está vinculado tanto a la devoción religiosa como a la organización social de la localidad. La fiesta de la Magdalena es el 22 de julio, la de San Roque el 16 de agosto y la de la Guía el 8 de septiembre.

El entorno natural se distingue por su litoral de 56 kilómetros, donde las playas se suceden entre acantilados y cuevas. El Sablón, Puertu Chicu y Toró conforman las tres playas urbanas, cada una con peculiaridades propias. El puerto, conocido por su escollera, alberga los Cubos de la Memoria, obra del artista Agustín Ibarrola, que convierte el rompeolas en un museo al aire libre.

También cuenta con numerosas rutas. Llanes ofrece una red de caminos que recorren la costa, valles y montañas, como la Senda Costera, el Camín Encantáu o la Ruta del Río Purón, ideales para senderistas, ciclistas y amantes de la naturaleza.

Temas Relacionados

PlayasPlayas EspañaPueblosPueblos EspañaDestinosAsturiasEspaña-ViajesEspaña Noticias

Últimas Noticias

La playa de Asturias rodeada de acantilados que parece una piscina natural: está en la desembocadura de un río y es ideal para ir en familia

Este arenal regala uno de los paisajes más impresionantes de Asturias cuando sube la marea y durante el verano ofrece infinidad de actividades

La playa de Asturias rodeada

El increíble castillo del siglo XIII situado en el corazón de un parque natural que es ahora un hotel

Este alojamiento se alza como uno de los más singulares de la región gracias a sus habitaciones con esencia medieval y su bonito paisaje

El increíble castillo del siglo

Estos son los aeropuertos que debes ‘evitar’ en lo que queda de vacaciones para evitar retrasos y cancelaciones

‘Flightright’ ha analizado las incidencias que sufrieron varios de los principales aeropuertos de Europa y España durante el periodo estival y el primer semestre de 2025

Estos son los aeropuertos que

El Parador incrustado entre el mar y la montaña: a orillas de una playa negra en uno de los paisajes más bonitos de España

Con unas vistas maravillosas desde sus habitaciones, este hotel se ha convertido en uno de los más singulares de las islas Canarias

El Parador incrustado entre el

Las 7 piscinas naturales más impresionantes de Córdoba: playas fluviales, rutas de senderismo y bonitos paisajes perfectos para el verano

Estos destinos se convierten en uno de los lugares más deseados de la provincia para refrescarse y disfrutar de un agradable día en familia y con amigos

Las 7 piscinas naturales más
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil detiene a

La Guardia Civil detiene a una pareja por robar dos galgos de competición y amputarles los dedos pulgares de las patas delanteras

El PP mantiene que la gestión de los fuegos en manos del Gobierno “no cambia nada”: “Dejémonos de líos”

Dos prestatarios tendrán que pagar 41.000 euros de deuda hipotecaria a Ibercaja, aunque el contrato tenía cláusulas abusivas que fueron anuladas

Así es la nueva señal de la DGT: está en los semáforos y conlleva sanciones de 200 euros

Un mecánico explica la “norma obligatoria” para todos los conductores en verano: “Baja todas las ventanillas”

ECONOMÍA

Cuándo se cobran las pensiones

Cuándo se cobran las pensiones en agosto: CaixaBank, BBVA, Santander y otras entidades

Un trabajador logra que la justicia responsabilice a Quirón de un accidente que derivó en incapacidad permanente total: 18.305 euros

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 19 agosto

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

La subida del alquiler asfixia también al pequeño comercio: casi la mitad de los autónomos destina hasta el 50% de sus ingresos a su local de trabajo

DEPORTES

Salvador Moreno, coordinador del primer

Salvador Moreno, coordinador del primer club de Dean Huijsen, nuevo fichaje del Real Madrid: “Siempre estaba un paso por delante del resto”

Las palabras de Sinner tras retirarse por el calor en la final de Cincinnati: “Desde ayer no me sentí bien, pensaba que podría mejorar durante la noche, pero fui a peor”

Alcaraz se proclama campeón tras la retirada de Jannik Sinner de la final de Cincinnati

El hijo de Fernando Redondo, leyenda del Real Madrid, debuta en LaLiga: “Mi padre fue el mejor de la historia en su posición”

El FC Barcelona no es el único en tener problemas para cuadrar las cuentas e inscribir a jugadores: el Getafe se presentó con 13 en el partido ante el Celta