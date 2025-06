El curioso truco de una pasajera para evitar pagar los 70 euros que cobra Ryanair por el equipaje de cabina

Avión de Ryanair. (Europa Press)

Antes de emprender un viaje, es fundamental que los pasajeros revisen las políticas de equipaje de la aerolínea con la que volarán, para evitar cargos adicionales inesperados. Las aerolíneas establecen regulaciones específicas sobre el tamaño y peso del equipaje, tanto de mano como facturado, y no cumplir con estas normativas puede resultar en recargos extra si es necesario trasladar maletas a la bodega del avión. Dado que las restricciones pueden variar significativamente entre compañías, es esencial que los viajeros se informen adecuadamente y preparen su equipaje conforme a las normativas establecidas.

Sin embargo, las aerolíneas de bajo coste cuentan con normativas que dejan mucho que desear, donde el cobro de la maleta de cabina es algo que está a la orden del día. Aunque el viajero piense que cumple con todas las medidas, en ocasiones es la propia aerolínea la que se encarga de poner trabas y obligarte a pagar para que puedas embarcar. Esto es lo que le ha pasado a una pasajera británica que viajaba desde el aeropuerto de Leeds hacia Palma de Mallorca en un vuelo de Ryanair.

Un vuelo a Mallorca, una maleta y una bolsa de basura

Todo comenzó cuando el personal de Ryanair detectó que su maleta excedía ligeramente las medidas permitidas para el equipaje gratuito. La aerolínea le exigió entonces un recargo adicional de 70 euros. La viajera, en lugar de pagar, optó por una respuesta poco convencional: vació el contenido de su maleta en una bolsa de basura que obtuvo en una cafetería del aeropuerto y regresó a la puerta de embarque con su nueva “maleta” improvisada.

El coste de facturación del equipaje dependerá del peso de la maleta

“Les dije que, después de cómo me había hablado el empleado, no les daría mi dinero bajo ninguna circunstancia”, declaró Sadler al Daily Mail. “Soy una solucionadora de problemas, y lo resolví. Estaba furiosa. Solo tenía que reírme. Por mucho que me molestara, era solo una maleta, nadie murió”, añadió. Su actitud fue aplaudida por otros pasajeros, que presenciaron cómo logró embarcar sin pagar el recargo.

La escena, captada en vídeos y fotografías por otros viajeros, no tardó en hacerse viral. Más allá del gesto simbólico de la británica, la anécdota ha vuelto a poner en el foco las restricciones de las aerolíneas de bajo coste y, en particular, la práctica de cobrar tarifas adicionales por el equipaje de mano que no cabe debajo del asiento delantero. Estas medidas han sido objeto de quejas constantes por parte de asociaciones de consumidores, usuarios frecuentes y hasta autoridades nacionales.

Una nueva normativa europea agrava las tensiones

El episodio ocurre en paralelo a un posible cambio legislativo relevante a nivel europeo. El Consejo Europeo ha aprobado recientemente una propuesta de ley en materia de derechos de los pasajeros que introduce una medida polémica: las aerolíneas podrán cobrar legalmente por el uso de los compartimentos superiores de cabina, es decir, por las maletas de mano tradicionales.

Aunque países como Portugal, España, Alemania y Eslovenia votaron en contra, la modificación fue finalmente aceptada y está a la espera de ser aprobada por el Parlamento Europeo. En el caso de su implementación, las compañías podrán permitir únicamente un artículo personal gratuito que quepa debajo del asiento delantero. Todo lo demás, incluido el habitual carrito de mano, podría tener un coste adicional.

La reforma, según sus defensores, tiene como objetivo armonizar las políticas de equipaje entre las aerolíneas y aumentar la transparencia para los consumidores. Sin embargo, para muchos usuarios supone un paso atrás en sus derechos, al institucionalizar un modelo que ya generaba fricciones.