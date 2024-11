Qué vacunas tengo que ponerme si quiero viajar a Tailandia

El mercado flotante de Damnoen Saduak, en Tailandia (AdobeStock)

Con sus impresionantes playas tropicales y su arquitectura milenaria, Tailandia se ha consagrado como uno de los destinos de moda entre los viajeros. Solo en 2023, el país asiático más de 27 millones de turistas dispuestos a conocer su cultura y probar su gastronomía única en lo que puede ser una experiencia inolvidable. Sin embargo, un viaje de ensueño puede convertirse en una pesadilla si aparecen problemas de salud.

Desde la Asociación Española de Vacunología, sus expertos recomiendan tomar ciertas medidas de prevención para salvaguardar nuestra salud, como prestar especial atención a los lugares donde comemos o tomar siempre agua embotellada. No obstante, una de las medidas más importantes cuando se visitan países “exóticos” son las vacunas, ya que algunas de las enfermedades presentes en Tailandia pueden prevenirse fácilmente con inmunización.

Fiebre amarilla

La vacuna contra la fiebre amarilla es obligatoria solo para aquellos viajeros que lleguen a Tailandia desde un país donde esta enfermedad es endémica. Esto incluye gran parte de América Latina y África subsahariana. Si provienes de estas regiones, deberás presentar un certificado internacional de vacunación al ingresar al país.

La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por mosquitos, que puede ser grave o incluso mortal. Aunque Tailandia no es un país endémico de fiebre amarilla, esta medida busca evitar la introducción de la enfermedad.

Tétanos-difteria y tétanos-difteria-tos ferina

La vacuna contra el tétanos y la difteria es una inmunización básica que se recomienda para todas las personas, independientemente de que viajen o no, según la Asociación Española de Vacunología. En el caso de Tailandia, es especialmente importante estar al día con esta vacuna, ya que el tétanos, causado por bacterias presentes en el suelo, puede ocurrir a través de heridas o cortes, situaciones comunes durante actividades al aire libre o accidentes menores.

Algunas formulaciones incluyen protección contra la tos ferina, una enfermedad respiratoria que, aunque menos común en adultos, sigue siendo peligrosa. Si no has recibido un refuerzo en los últimos 10 años, es aconsejable aplicarte esta vacuna antes del viaje.

Triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis)

La vacuna triple vírica protege contra el sarampión, la rubeola y la parotiditis, tres enfermedades altamente contagiosas. Estas infecciones están bajo control en muchos países gracias a los programas de vacunación, pero aún se reportan brotes en varias regiones del mundo, incluidas algunas zonas de Asia.

Si no has recibido las dos dosis recomendadas de esta vacuna durante la infancia, es esencial ponerte al día antes de viajar. Esto no solo protege tu salud, sino que también ayuda a prevenir la propagación de dichas enfermedades.

Hepatitis A

La vacuna contra la hepatitis A es muy recomendada para quienes viajan a Tailandia, como explica la Asociación Española de Vacunología. Esta enfermedad viral se transmite a través del agua o alimentos contaminados, cuya incidencia es mayor en países donde las condiciones de saneamiento pueden ser variables.

Dado que es fácil exponerse a esta infección al consumir alimentos callejeros, frutas crudas o hielo, la inmunización proporciona una protección eficaz y reduce el riesgo de contagio.

Fiebre tifoidea

La fiebre tifoidea es otra enfermedad transmitida por agua y alimentos contaminados y es más común en áreas con saneamiento inadecuado, como podría ser el caso del país asiático. Si planeas explorar zonas rurales o comer en mercados locales, la vacuna contra esta enfermedad es una medida preventiva importante.

La vacuna está disponible en forma oral o inyectable y ofrece protección durante varios años. Como en el caso de la hepatitis A, se recomienda especialmente para quienes desean probar la gastronomía local sin preocupaciones.

Un infectólogo explica la situación del virus HTLV-1, tildado como 'pandemia silenciosa', que no tiene vacuna ni fármaco para su cura

Hepatitis B

La hepatitis B se transmite a través de la sangre, relaciones sexuales sin protección o contacto con objetos contaminados, como agujas. Aunque no todos los viajeros necesitan esta vacuna, es recomendable para quienes planeen realizar actividades de cierto riesgo en el extranjero, como hacerse tatuajes o perforaciones. Dado que la hepatitis B puede causar daño hepático crónico, es una precaución prudente para estancias prolongadas o en situaciones de riesgo.

Rabia

Aunque cada vez es más rara, la rabia sigue siendo endémica en Tailandia y se transmite a través de mordeduras o arañazos de animales infectados. La vacuna se recomienda para viajeros que planeen estar en contacto con animales, como veterinarios o voluntarios en refugios. También es muy útil para quienes visiten zonas rurales, donde el acceso a atención médica podría ser limitado.

Gripe

La vacuna contra la gripe también es útil para personas con enfermedades crónicas o sistemas inmunitarios debilitados, ya que reduce el riesgo de complicaciones graves.