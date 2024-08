El motivo por el que nunca deberías hacer la cama de un hotel cuando te vas, según una limpiadora

¿Cuántas veces hay que cambiar las sábanas de la cama? / Fotos Freepik.

Antes de dejar la habitación de hotel al final de las vacaciones es recomendable no hacer la cama. Sorprendentemente, aunque podría parecer un gesto de cortesía, hacerla complica la labor de los encargados de limpieza y podría crear confusión sobre si has dormido en ella. El consejo ha generado discusión entre usuarios de Reddit y ha sido corroborado por expertos en la industria hotelera.

Y es que el usuario @r/mildlyinfuriating ha publicado una foto en la red social que ha desconcertado a muchos. Esto se debe a que en la imagen se ve un papel que pone: “Si lees esta nota es que no han limpiado las sábanas”. El texto fue encontrado en la cama del hotel por el usuario en cuestión, que ha querido compartir su experiencia, para advertir a sus seguidores.

¿Cómo ha podido pasar esto?

Dejar una cama hecha en un hotel, aunque se haga con la intención de facilitar el trabajo, no lo es. Este hecho puede crear confusión en el limpiador y podría derivar en que las sábanas no sean cambiadas cuando deberían. Una extrabajadora en un resort en Australia ha declarado a Business Insider que: “Si pensamos que no has usado la cama en absoluto, es posible que no cambiemos la sábana”.

De hecho, es preferible que la cama parezca desordenada, mostrando signos de uso, para asegurar que se realice una limpieza adecuada. Pero sin duda, algo que puede sorprender a todos son las declaraciones de Flavio Serreti a Insider. El gerente de Soprano Villa y Rome Lofts explicó que “en los días más concurridos, el personal simplemente ahueca las almohadas y reutiliza las mismas sábanas, y cambia las sábanas solo cada tres o cuatro días. Quitar la ropa de cama todas las mañanas puede agregar minutos innecesarios a las tareas urgentes del personal de limpieza”.

Nota en una habitación de hotel (Extraída de @r/mildlyinfuriating en Reddit)

Por su parte, en los comentarios de la publicación de @r/mildlyinfuriating sugirió una forma de ayudar al personal: dejar las sábanas y toallas usadas amontonadas puede facilitar su trabajo, evitando el esfuerzo adicional de deshacerse de ropa de cama dispuesta de manera ordenada. Sin embargo, también hay comentarios descontentos con los servicios que han tenido en otros hoteles como @rubyfaye77, que narra su experiencia: “No habían cambiado las sábanas de las habitaciones de los huéspedes anteriores.”

O también la de @rn_entrega, que en un viaje con su familia detectaron una mancha de orina en las sábanas. En su caso, la respuesta no fue reparadora, pues “nos dijeron que podíamos dar vuelta el colchón o que nos dieran una cuna. No nos ofrecieron una habitación nueva”. Ante esta situación, el usuario expresó su pereza y se pregunta “qué más se cubrió en ese lugar con un mínimo esfuerzo”.

Las cinco cosas que no se limpian en los hoteles

Una limpiadora de hotel, Elliana Madrid, ha revelado en un vídeo de TikTok lo que nunca le han pedido que limpie en un hotel. El vídeo ha tenido 1.2 millones de visualizaciones desde que lo subió a la plataforma y 899 comentarios de personas disgustadas por la falta de limpieza.

Concretamente, las cosas que se dejan sin hacer son: la cafetera, el protector del colchón, las almohadas, el edredón y las alfombras que pueda haber en la habitación