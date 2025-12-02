El Corner

La tablet más potente de Lenovo tiene un 30% de descuento: su precio baja de 200 euros

La tableta Lenovo Idea Tab Pro tiene una rebaja en El Corte Inglés del 30%, pero se trata de una oferta límite, por lo que solo podrán aprovecharla quienes la compren primero

La Idea Tab Pro destaca por su pantalla 3K de alta fluidez, perfecta para leer, editar, dibujar o ver contenido con gran nitidez.

El Corte Inglés ha puesto en oferta una tablet potente para estudiar, trabajar, dibujar o consumir contenido con una calidad de imagen buenísima, así que, si estabas pensando en comprarte una y no lo has hecho durante el Black Friday, esta es tu oportunidad.

La Lenovo Idea Tab Pro es potente, tiene una gran pantalla y lleva un lápiz incluido sin obligarte a pagar precio de gama alta. Ya de por sí tiene un precio medio de 429 euros, pero hoy te la puedes llevar a casa con un descuento del 30%, por lo que queda en 299 euros únicamente.

Características a destacar de esta tablet Lenovo

  • Funciona con el sistema operativo Android
  • Múltiples opciones en cuanto a conectividad
  • Incluye lápiz
  • Pantalla con acabado glossy
  • Batería de 10.000 mAh para un uso prolongado

Ver descuento de la tablet Idea Tab Pro en El Corte Inglés

Lo mejor de la Lenovo Idea Tab Pro

Lo mejor de la tablet Lenovo Idea Tab Pro, al menos hoy, es que tiene un descuentazo del 30% y te la puedes llevar a casa por menos de 300 euros. Pero claro, si creemos que es un chollazo no es solo por eso, sino por la relación calidad-precio que tiene gracias a la oferta límite de El Corte Inglés.

La Idea Tab Pro destaca por su pantalla 3K de alta fluidez, perfecta para leer, editar, dibujar o ver contenido con gran nitidez. Su diseño ligero la hace ideal para llevarla en el bolso o la mochila y usarla es muy sencillo, porque podrás olvidarte de usar el dedo gracias a que incluye el lápiz Lenovo Tab Pen Plus, perfecto para escribir y crear con precisión.

Su batería de larga duración permite usarla durante horas sin preocuparte por el cargador, tiene 8 GB de memoria RAM, ofrece gran rendimiento para multitarea y su conectividad avanzada Wi-Fi 6E garantiza una experiencia rápida y estable. Una tablet completa para tu día a día, ahora disponible con una rebaja difícil de dejar pasar... sobre todo si se tiene en cuenta que las unidades rebajadas están contadas. ¡Solo podrán llevársela a este precio los más rápidos!

Preguntas frecuentes sobre la tablet Idea Tab Pro de Lenovo

Puede que, antes de lanzarte a comprarla, quieras un poco más de información acerca de este producto electrónico de Lenovo. Pues bien, te dejamos aquí algunas preguntas frecuentes con sus correspondientes respuestas.

¿Cuáles son las características de su pantalla?

Cuenta con una pantalla de 12,7 pulgadas con resolución 3K (2944 × 1840), relación de aspecto 16:10 y tasa de refresco 144 Hz, lo que la hace ideal para ver vídeos, editar, dibujar o trabajar con fluidez.

¿Qué opciones de conectividad incluye?

En cuanto a conectividad, esta tableta Lenovo ofrece múltiples opciones, entre las que se incluyen USB 3.2 Gen 1 Tipo C, patilla Pogo de carga, lector MicroSD, Wi-Fi 6E (802.11ax) de doble banda y Bluetooth 5.3.

¿Puedo ampliar su almacenamiento si los gigas internos no me bastan?

Sí. Además del almacenamiento interno de 128 GB o 256 GB según la versión que elijas, esta tablet tiene ranura microSD para ampliar memoria hasta 1 TB.

¿Qué tal es su cámara?

Tiene una cámara trasera de 13 MP y una cámara frontal de 8 MP. Suficiente para fotos, escaneo de documentos y videollamadas.

Ver descuento de la tablet Idea Tab Pro en El Corte Inglés

No esperes más: si te lo piensas demasiado, esta tablet Lenovo volverá a su precio original.

*Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, Infobae puede recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

