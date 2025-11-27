PlayStation, móviles y electrodomésticos: estos son los mejores chollos del Black Friday de Carrefour

El Black Friday de Carrefour ha llegado ya a todas las categorías con precios imbatibles.

A solo unos pocos días de la fecha oficial del Black Friday, las ofertas han llegado ya a la mayoría de las tiendas, plataformas online y marcas con los descuentos más potentes de todo el año. Carrefour también se ha sumado a las ofertas del Black Friday en una amplia selección de electrodomésticos, informática, gaming, moda, hogar, juguetes y mucho más.

Por ejemplo, hasta un 30% menos en juguetes para adelantar los regalos navideños, hasta un 50% en moda para el invierno y hasta un 60% de descuento en más ofertas exclusivas online (móviles, portátiles, colchones, lavadoras y más). Si quieres aprovechar los descuentos, hemos seleccionado 6 productos top ventas con buenas rebajas para sacarle partido a las ofertas del Black Friday de Carrefour.

Descubre todas las ofertas del Black Friday de Carrefour

PlayStation 5 Digital

Si estás pensando regalar una consola estas fiestas, no hay ninguna como la PlayStation 5 Digital. Es la última versión de PS5 con una SSD ultrarrápida de 825 GB, una navegación más fluida y una experiencia de juego sin ruidos ni discos. Su precio pasa de 499 euros a 349 euros.

Ideal para disfrutar de juegos inmersivos con su potencia gráfica y su ecosistema completamente digital.

Incluye contenido digital exclusivo de Fortnite Flowering Chaos Color.

Comprar en Carrefour por 349€

Frigorífico combi Samsung RB38C603CS9

Con una capacidad de 390 litros, este frigorífico combi de Samsung es una supercompra para tu cocina en el Carrefour Black Friday. Tiene un diseño premium en inox, un interior perfectamente organizado y tecnología de refrigeración avanzada que distribuye el frío mucho mejor. Ahorra casi 300 euros.

Funciones Power Cool / Power Freeze para enfriar bebidas o congelar alimentos en tiempo récord.

Tecnología SpaceMax con más espacio real de almacenamiento sin aumentar de tamaño exterior.

Comprar en Carrefour por 589€

Samsung Galaxy A56 5G 256 GB

Uno de los mejores smartphones de gama media del 2025 es este Samsung Galaxy A56 5G en oferta en Carrefour. Está pensado para usuarios que buscan un rendimiento de alta gama, un diseño fino y herramientas inteligentes, como Circle to Search, y una batería que aguanta en tus días más largos.

Pantalla Super AMOLED de 6,7′' con Vision Booster para una buena calidad incluso a pleno sol.

Cámara principal de 50 MP mejorada con Nightography incluido.

Comprar en Carrefour por 379€

La DGT nos obligará a llevar una baliza V16 en el coche a partir del 1 de enero de 2026, y ahora tienes el modelo de ExtraStar a un precio por debajo de la media en el Black Friday de Carrefour. Está aprobada por la DGT y cumple todos los requisitos para ser legal.

Visibilidad 360º de alto alcance que se ve a una distancia de 1 kilómetro.

Tecnología NB-IoT para una geolocalización precisa, incluso en zonas con baja cobertura, y con total privacidad.

Comprar en Carrefour por (39,99) 29,99€

Smart TV LG 48C54LA 48″

No todos los días puedes comprar una Smart TV LG de última generación (ha salido este 2025) con 150€ de descuento. Carrefour acaba de rebajar este modelo 4K de 48 pulgadas con una calidad brutal, pues los creadores del único negro puro del mercado ahora han lanzado el único blanco puro para un contraste infinito.

Procesador 4K a9 Gen8 ahora es el doble de inteligente y aprovecha mucho mejor las novedades de la IA.

Con el sistema webOS 25 que evoluciona y se actualiza constantemente para no quedarse atrás.

Comprar en Carrefour por 799€

LEGO Technic Ferrari SF-24

¿Estás pensando ya en los regalos de esta Navidad? El LEGO Technic es un regalazo que encantará a mayores y pequeños, y ahora lo puedes conseguir más barato que nunca. Además, por hacer tu compra en el Black Friday 2025 de Carrefour puedes conseguir un cupón del 30% extra para gastar en próximas compras superiores a 40€.

Juego de construcción con piezas fieles a la realidad (suspensión, dirección, alerón ajustable...).

Incluye pegatinas, neumáticos con todos los detalles y hasta podrás montar el motor y la caja de cambios.

Comprar en Carrefour por 199,99€

¿Le has echado el ojo a alguna oferta del Black Friday de Carrefour? Estos precios imbatibles no los vas a encontrar en ningún otro momento del año, así que aprovecha esta semana para renovar tecnología en casa o adelantar las compras de Navidad. ¡Solo hay chollos!