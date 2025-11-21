El mejor colchón de matrimonio para personas con dolor de espalda tiene un 66% de descuento: ahorra 342 euros en el Black Friday

Si estás pensando en renovar tu colchón y buscas una opción cómoda, fresca y adecuada para aliviar dolores de espalda, estás de suerte: nos hemos topado con una oferta difícil de igualar. Descansín tiene un colchón viscoelástico de 135x190cm que cumple con todas esas características y, por el Black Friday de Bricodepot, ha pasado de 516 euros a solo 174 euros. Una rebaja espectacular del 66% que lo convierte en una oportunidad ideal para mejorar tu descanso sin gastar más de la cuenta.
Características de este colchón de Descansín
- Especialmente diseñado para personas con dolor de espalda, mantiene el cuerpo en posición recta
- Tejido transpirable, antiácaros y con espumas Premium
- Alta Firmeza para que no se hunda
- Lleva gel para regular la temperatura
- Medidas de 135x190 cm para habitaciones dobles
- Capa exterior 3D fresh que ayuda a eliminar la humedad y mantener el colchón seco y ventilado
¿Qué hace especial a este colchón Descansín?
El colchón Descansín viscoelástico de 135x190 cm está diseñado para quienes buscan aliviar el dolor de espalda gracias a su alta firmeza, su núcleo HR indeformable y su capacidad para mantener el cuerpo recto sin hundirse. Su doble cara verano/invierno ofrece confort en cualquier estación, mientras que el tejido 3D y su estructura altamente transpirable evitan la acumulación de calor y humedad.
Además, incorpora materiales hipoalergénicos y certificados que garantizan un descanso seguro y duradero. Y ahora, con su rebaja de 516 euros a solo 174 euros, es una oportunidad única de renovar tu descanso al mejor precio.
Preguntas sobre este colchón viscoelástico
Es posible que tengas algunas dudas acerca de la compra de este colchón, y vamos a tratar de resolvértelas.
¿Cuántos años de garantía tiene?
El vendedor ofrece 3 años de garantía tras la compra.
¿Es lavable?
Sí, así lo indica en las especificaciones.
¿Cuánto cuesta el envío?
Es totalmente gratuito y el colchón te llega a casa en apenas 1 o 2 días hábiles.
*Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, Infobae puede recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.