La posible sanción a Vinicius por el agarrón de pelo a Saliba en el partido ante el Villarreal: podría peligrar el Clásico

La expulsión de Vinicius durante el partido entre el Real Madrid y el Villarreal (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)

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La victoria del Real Madrid ante el Villarreal quedó marcada por la expulsión de Vinicius. El brasileño fue protagonista de una acción polémica en el minuto 73, cuando tiró del pelo a Saliba en una jugada en la que no había disputa por el balón. Fue el VAR quien llamó al árbitro para que revisara la jugada. Tras revisar la acción, el árbitro Díaz de Mera le mostró la tarjeta roja directa. Una sanción que abre ahora un escenario complicado para el delantero, ya que podría perderse el próximo Clásico ante el FC Barcelona.

El calendario añade presión a la situación. El conjunto blanco recibirá primero al Sevilla en el Santiago Bernabéu el próximo domingo y, dos jornadas después, afrontará el duelo contra el Barcelona en el Camp Nou. La resolución del Comité de Competición será decisiva para determinar si Vinícius puede estar disponible para esa cita o debe cumplir un castigo que afectaría a uno de los encuentros más destacados de la temporada. El episodio se produjo en el tramo final del encuentro ante el Villarreal. Vinícius llegó a marcar un gol, pero el VAR lo anuló por la infracción previa sobre Saliba. La intervención del brasileño, al tirar del pelo a su adversario con el balón en juego y sin que ninguno de los dos estuviera disputándolo, llevó a Díaz de Mera a expulsarlo directamente.

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El colegiado explicó en el acta oficial el motivo de su decisión con estas palabras: “Vinicius fue expulsado por el siguiente motivo: Por tirar del pelo a un adversario, con el balón en juego, sin estar el balón en disputa entre ellos”. La situación se complicó todavía más después de la expulsión. El atacante no abandonó el terreno de juego sin protestar, sino que continuó expresando su disconformidad a gritos y se dirigió hacia la zona donde estaba el árbitro. La actitud del futbolista hizo necesaria la intervención de varios compañeros del Real Madrid, que tuvieron que sujetarlo.

El delantero del Real Madrid, Vinicius (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)

El árbitro incorporó también este comportamiento a su informe: “En el minuto 73 de partido, estando el juego detenido, Vinicius, después de haber sido expulsado y encontrándose aún en el terreno de juego, siguió protestando mi decisión, a voz en grito, dirigiéndose a la zona donde me encontraba con actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por compañeros de su equipo, sin poder apreciar ninguna expresión concreta”. Ahora será el Comité de Competición quien deberá establecer la sanción definitiva. El castigo que se contempla se sitúa entre dos y tres partidos, aunque habrá que esperar a la resolución oficial para conocer su alcance exacto.

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La posibilidad de una suspensión de dos encuentros ya pone en riesgo la participación de Vinícius en el Clásico. Si se confirma ese castigo, el brasileño no podría jugar ni contra el Sevilla ni frente al Barcelona, dos compromisos consecutivos que llegan en un momento importante para el Real Madrid. Por ahora, no se puede dar por confirmada su ausencia del encuentro en el Camp Nou. Todo dependerá de la decisión disciplinaria y del número de partidos de suspensión que finalmente se le impongan. La incertidumbre se mantendrá hasta que el organismo competente haga pública su resolución.

Mourinho deja plantada a la prensa

La polémica también tuvo consecuencias después del pitido final. José Mourinho no acudió a la sala de prensa tras el encuentro. Durante el partido, el técnico portugués había protestado varias decisiones arbitrales, entre ellas la expulsión del delantero brasileño, y optó por no comparecer ante los medios una vez terminado el choque. Vinicius, por su parte, se pronunció a través de las redes sociales. El futbolista publicó un mensaje breve en el que pidió disculpas a sus compañeros y a los seguidores madridistas: “La alegría sigue… Perdón a mi equipo y la afición”.

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El entrenador del Real Madrid culpa al árbitro de la derrota en el Metropolitano.

El delantero no añadió explicaciones sobre lo ocurrido y limitó su reacción pública a esas palabras. Su mensaje llegó después de un partido en el que el Real Madrid consiguió los tres puntos, pero perdió a uno de sus jugadores por una acción que ahora puede tener repercusiones más allá de la jornada disputada. La atención se centra, por tanto, en la decisión del Comité de Competición. Mientras el equipo prepara la visita del Sevilla y el posterior enfrentamiento contra el Barcelona, el futuro inmediato de Vinícius queda pendiente de una resolución que podría apartarlo del Clásico. La sanción determinará si el brasileño puede estar en el Camp Nou o si tendrá que ver desde fuera uno de los partidos más importantes del calendario madridista.