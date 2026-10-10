El récord del Real Madrid que le puede arrebatar el FC Barcelona en el Clásico: las 24 victorias consecutivas en casa de la Quinta del Buitre

El récord del Real Madrid que le puede arrebatar el FC Barcelona en el Clásico. (REUTERS/Albert Gea)

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El FC Barcelona ha convertido su estadio en un fortín. Son 23 victorias consecutivas, ahora con la nueva ante el Getafe, y una sensación de que este equipo es invencible. Por jugadores y por modo de juego, es el líder de LaLiga y máximo goleador.

Este mes, tanto Real Madrid como Barça tienen un calendario exigente que se culmina con un Clásico en el Camp Nou. Un partido que significa más que tres puntos. Pero que incluso puede ser histórico.

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A los chicos de Hansi Flick solo les falta un partido para llegar a las 24 victorias consecutivas en casa que encadenó el Real Madrid a finales de la década de los 80, y el equipo de Hansi Flick puede conseguirlo contra el propio Madrid.

Vinícius Jr. y Lamine Yamal. (REUTERS/Marcelo del Pozo)

El calendario

El calendario tiene su guion. Antes de recibir a los blancos, el Barça jugará tres partidos fuera de casa: Galatasaray, Betis y PSG. Así que el Clásico, el domingo 25 de octubre a las 21:00 (jornada 10), será su siguiente partido de Liga en el Spotify Camp Nou, con el Madrid de Mourinho en el banquillo visitante.

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La racha empezó el 14 de septiembre de 2025 con un 6-0 al Valencia en el Estadi Johan Cruyff. Desde entonces ha pasado por tres escenarios: el Johan Cruyff, Montjuïc y el Camp Nou. La itinerancia no la frenó. En 2025/26 el Barça ganó los 19 partidos de Liga que jugó en casa, 57 puntos de 57, el primer pleno de este tipo en una Liga de 20 equipos.

Hansi Flick, manteado. (REUTERS/Albert Gea)

La marca de la Quinta del Buitre

Las 24 victorias del Madrid se construyeron entre 1988-89 y 1989-90: 13 seguidas en el primer curso y otras 11 al arrancar el segundo. Leo Beenhakker inició la serie y John Toshack tomó el relevo en el banquillo sin que se rompiera. Era el Madrid de Butragueño, Míchel, Martín Vázquez y los goles de Hugo Sánchez. Casi cuatro décadas después, el escenario es otro, pero el rival que amenaza la cifra es el mismo.

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Butragueño vistió la 7

Ni récord absoluto ni segunda marca del Barça

Hay un matiz importante. Las 24 del Madrid no son el récord de LaLiga: ese es del propio Barça, con 39 victorias seguidas en casa entre febrero de 1958 y noviembre de 1960, cortadas por un 2-2 ante el Sevilla. El club azulgrana tiene otra serie mayor que la actual, 25 victorias entre 1951/52 y 1953/54. Ganar al Madrid permitiría a Flick igualar la racha blanca, pero no superar esas dos. Tendría una oportunidad inmediata de alcanzar las 25: el Alavés será el siguiente visitante del Camp Nou en Liga tras el Clásico.

Los plenos en casa también tienen historia. El Barça solo había firmado cuatro antes del de 2025/26 (1948/49, 1952/53, 1958/59 y 1959/60), todos en Ligas de 14 o 16 equipos. El Madrid hizo el suyo en 1985/86, con 17 victorias en 17 partidos en una Liga de 18.

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Y hay una cifra que el Madrid guarda aparte: 121 partidos seguidos sin perder en el Bernabéu entre 1957 y 1965 (112 victorias y 9 empates), reconocida por la Liga y por Guinness. En victorias seguidas, el Barça está a un paso del Real Madrid; en invencibilidad, todavía queda camino.