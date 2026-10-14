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Matan a tiros a un zorro que se había convertido en la mascota de un equipo de fútbol en Suiza: “Son los humanos los que estaban en su campo”

Uno de los padres ha interpuesto una denuncia para investigar la muerte del animal

Matan a un zorro que se había convertido en la mascota de un equipo de fútbol en Suiza. (Andina)
Matan a un zorro que se había convertido en la mascota de un equipo de fútbol en Suiza. (Andina)
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El 15 de septiembre, en Saint-Ursanne (al norte de Suiza), en el cantón del Jura, un partido de Copa entre el FC Clos du Doubs y el FC Glovelier se detuvo unos instantes. Un zorro había saltado al césped y el árbitro tuvo que parar el juego. Semanas después, un guarda de fauna ha abatido al animal de un disparo.

El país está indignado. Se ha abierto un debate sobre qué hay que hacer con los animales que han perdido el miedo a los humanos. Y ha llegado a manos de la Fiscalía. Raoul Jaeggi, exdiputado del Jura y padre de uno de los jugadores, presentó el lunes una denuncia para que se investigue la muerte del zorro. Fue él quien grabó el vídeo mientras veía jugar a su hijo.

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Era casi de noche cuando el zorro apareció en el terreno de juego. “Hay un animal en el campo”, exclamó uno desde la grada y que se puede escuchar en la grabación que recoge Le Matin. Según Jaeggi, el zorro persiguió un balón que había salido detrás de una portería y se alejó cuando un jugador se le acercó. El vídeo se hizo viral en Facebook y despertó muchas muestras de cariño.

Un habitual del campo

Para los jugadores no era ninguna novedad. Lo veían con frecuencia en los entrenamientos y algunos vecinos lo conocías desde hacía tiempo. “Estaba recogiendo manzanas cerca cuando vino a visitarme. No es nada tímido”, contó uno de ellos. Un granjero creyó reconocer al zorro que, según dijo, iba a su granja cada tarde durante todo el invierno.

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El campo está entre el río Doubs y un viaducto ferroviario, en plena naturaleza. “No estaba en el campo de los humanos, son los humanos los que están en su campo”, escribió un usuario. En el partido, por cierto, ganó el Glovelier 9-1.

Serfor niega maltrato al zorro Run Run tras revisión en la Granja Porcón
Zorro salvaje. (Serfor)

“No le tenía miedo a nada”

Con el paso de las semanas, la confianza del zorro empezó a inquietar al club. Simon Birrer, encargado del campo, cuenta que se acercaba cada vez más a la gente: “Curioso como un cachorro, el zorro se acercaba cada vez más, hasta estar un metro de mí”.

Mordisqueaba el material y sobre todo los balones, y hasta llegó a entrar en la cantina cuando la puerta estaba abierta: “No le tenía miedo a nada”, resume Birrer.

Cada miércoles entrenan allí unos sesenta jóvenes, y esa fue la razón que dio el club para avisar a un guarda forestal. Birrer reconoce que escuchó críticas de padres de jugadores juveniles, pero a su juicio la seguridad de los chavales era lo primero. No obstante, no consta ataques del zorro a personas.

La versión de las autoridades

El guarda no actuó de inmediato. Fue el sábado, cuando el zorro se puso a tiro. “No tiene nada que hacer aquí”, declaró mientras explicaba que se llevaba a las gallinas de las viviendas cercanas. En su opinión, capturarlo y trasladarlo solo habría aplazado el problema, sin cambiar su comportamiento ni garantizar su supervivencia.

Amaury Boillat, inspector de fauna silvestre del Jura, respalda al guarda. “La fauna salvaje debe permanecer en estado salvaje”, dijo a Le Matin, y aclaró que la fama del zorro no pesó en la decisión: “Ser seguidor de un equipo de fútbol durante unos minutos no habría sido un criterio suficiente”.

Boillat asegura que se colocó una jaula con cebo que no dio resultado y que la ocasión del disparo surgió por casualidad. Durante una operación de control de rebecos, el zorro se encontró a diez metros de un guarda. Soltarlo en otro lugar, añade, tampoco habría servido, porque un animal tan familiarizado con las personas seguiría buscándolas, por ejemplo en una granja aislada.

Zorro. (Andina)
Zorro. (Andina)

La denuncia

Sin embargo, el padre no comparte que matarlo fuera la única salida. Su mensaje en Facebook empezaba con un “¡Han matado al zorro!" y recurría a El Principito. En la denuncia cita la frase de Saint-Exupéry: “Era solo un zorro como cien mil más. Pero lo hice mi amigo, y ahora es único en todo el mundo”.

Describe al animal como “aparentemente semidomesticado o acostumbrado a la presencia humana”, que se acercaba al campo “tanto durante los partidos como durante los entrenamientos” sin atacar a nadie.

“Capturarlo, de acuerdo, pero ¿por qué dispararle?“, se pregunta. Y asegura que hay jaulas para trasladar a un animal molesto. ”Podría entender que se matara a un animal salvaje herido, enfermo o peligroso, pero no a un zorro que hemos empezado a domesticar", añadió. Su hija lloró al enterarse. No todos opinan igual: “Un zorro es un animal salvaje y debe seguir siéndolo”, escribió un internauta.

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