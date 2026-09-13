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Marc Márquez se impone en Missano y arrebata el liderato del Mundial de MotoGP Bezzecchi

Los seis primeros de la carrera fueron españoles

Marc Márquez, nuevo líder del Mundial de Moto GP. (REUTERS/Jennifer Lorenzini)
Marc Márquez, nuevo líder del Mundial de Moto GP. (REUTERS/Jennifer Lorenzini)
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Marc Márquez es el nuevo líder del Mundial de MotoGP. El mismo con los problemas en el brazo derecho y que estaba hace pocos meses estaba fuera de las quinielas ha dado un golpe sobre la mesa al subirse a lo más alto del podio en Missano.

Una carrera que ha dejado un histórico doblete consecutivo tras imponerse también en el sprint del sábado. Lo hace empatado a puntos con Jorge Martín, aunque por delante gracias a sus cinco victorias en carrera frente a la única del madrileño.

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La jornada, además, entrará en los libros por otro motivo: los seis primeros clasificados fueron españoles. Detrás de Márquez cruzaron la meta Álex Márquez, Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, el propio Jorge Martín y Raúl Fernández. Nunca antes un país había firmado un resultado así en la categoría reina.

El piloto Marc Márquez, este sábado en el circuito Marco Simoncelli, tras ganar la carrera esprint del Gran Premio de San Marino. (EFE/ DANILO DI GIOVANNI)
El piloto Marc Márquez, este sábado en el circuito Marco Simoncelli, tras ganar la carrera esprint del Gran Premio de San Marino. (EFE/ DANILO DI GIOVANNI)

Bezzecchi, protagonista por los motivos equivocados

El italiano partía como uno de los grandes aspirantes al triunfo en su casa y había hecho los deberes en la salida, aguantando por delante de Márquez y evitando así el ataque que el de Cervera venía firmando en las últimas tres carreras.

Pero la ventaja le duró poco. En la curva 13 de la vuelta inicial, Bezzecchi perdió el tren delantero y se fue al suelo, dejando a Márquez y Martín solos al frente de la pelea por el campeonato. El de Rimini sigue tercero en la general, ahora a 33 puntos de los dos líderes.

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No fue la única caída destacada del día. Pecco Bagnaia también se fue al suelo, en la curva 2, sumando otro fin de semana en blanco delante de su afición. Joan Mir tuvo que retirarse por molestias físicas y Rins abandonó cuando marchaba último.

Marc Márquez. (REUTERS/Jennifer Lorenzini)
Marc Márquez. (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Una remontada de siete carreras

El cambio en la clasificación tiene su mística. Tras el Gran Premio de Mugello, Márquez estaba a 102 puntos de la cabeza. Siete carreras después, ya encabeza el Mundial con los mismos puntos que Martín, y la diferencia la marcan las victorias: cinco para el piloto de Ducati por una del de Aprilia.

Álex Márquez, hermano pequeño del líder, firmó una gran actuación, escalando posiciones y llegando a ponerse a medio segundo de su hermano cuando quedaban pocas vueltas, aunque no logró inquietarlo más y terminó segundo.

Por detrás, Pedro Acosta protagonizó una intensa pelea con el propio Álex por el podio antes de acabar tercero, mientras Aldeguer remontaba con paso firme hasta la cuarta posición. Raúl Fernández completó el sexteto español en los primeros puestos.

Los hermanos Márquez celebrando la victoria. (REUTERS/Jennifer Lorenzini)
Los hermanos Márquez celebrando la victoria. (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

El pulso entre Márquez y Martín

Con Bezzecchi fuera de combate, la carrera se convirtió en un mano a mano. Jorge Martín no se lo pensó y atacó a Márquez a falta de 21 vueltas, adelantándolo y llegando a abrir una pequeña distancia. Durante unas vueltas pareció que el madrileño podía escaparse, llegando a sacarle ocho décimas al vigente campeón. Pero Márquez reaccionó cuando más lo necesitaba: recortó la diferencia poco a poco y recuperó el liderato, esta vez para no volver a soltarlo, controlando el ritmo hasta la bandera a cuadros.

Con este resultado, Marc Márquez completa una remontada que parecía impensable hace apenas siete grandes premios y se pone líder del Mundial por primera vez en la temporada, con la vista puesta en su décimo título mundial.

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