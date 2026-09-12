España

Los precios para comer y beber en el Madring durante el Gran Premio de España: agua a 3,50 y bocadillos desde 12 euros

El circuito concentra la oferta de restauración en sus puestos y zonas hospitality, con menús, aperitivos y bebidas para los asistentes durante las tres jornadas

El circuito de Madring (Europa Press)
El circuito de Madring (Europa Press)
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El Gran Premio de España de Fórmula 1 se disputa este fin de semana en el Madring, el nuevo circuito urbano situado en el entorno de IFEMA-Valdebebas, y los asistentes afrontan una oferta de restauración con precios que trasladan una parte relevante del gasto al interior del recinto.

La organización decidió antes del evento prohibir el acceso con comida y bebida del exterior, con la excepción de una botella de agua de hasta medio litro por persona. El circuito dispone además de fuentes gratuitas de agua potable, repartidas por el espacio y de uso ilimitado. La asociación de consumidores Facua denunció la restricción ante la Dirección General del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

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La cita marca el regreso de la Fórmula 1 a Madrid 45 años después de la última carrera en la capital, que tuvo lugar en 1981 en el circuito del Jarama. Durante las tres jornadas, la restauración general y las áreas de hospitalidad concentran opciones que van desde aperitivos y comida rápida hasta menús y bebidas incluidos en paquetes de mayor precio.

De los aperitivos a los platos principales

En los puestos de restauración, una botella de agua embotellada cuesta 3,50 euros, el mismo precio que un café con leche. El café solo se vende a tres euros y los refrescos, a 4,50 euros. Las bebidas energéticas Rockstar cuestan cinco euros. La cerveza, el vino y el tinto de verano se ofrecen a siete euros. Quienes opten por combinados de whisky, vodka, ron o ginebra deben pagar 12 euros.

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Los precios de la restauración están expuestos en los puntos de venta del circuito
El cartel muestra los precios de la comida y las bebidas en uno de los puestos del Madring (Nil OGT | YouTube)

La carta de aperitivos incluye bolsas de Lay’s Gourmet, Ruffles sabor jamón y Doritos Tex Mex por 3,50 euros. Los frutos secos Matutano ascienden a 6,50 euros, mientras que productos como Matutano Mix, porciones de tarta de queso, chocolate o manzana se sitúan en una franja de entre 3,50 y siete euros.

La carta de comida incluye bocadillos con precios de entre 12 y 14 euros. El de calamares figura a 11,50 euros y el hot dog XXL, a 12,50. También hay un bocadillo de jamón por 12 euros y opciones de bellota y paleta ibérica por 13,95 euros.

La oferta incorpora alternativas veganas, patatas bravas, nachos con guacamole, pizzas y hamburguesas. Una hamburguesa de pollo picante cuesta 15 euros; los fingers de pollo crujiente con patatas fritas, 12 euros, y las patatas con queso cheddar y bacon, nueve euros.

El cartel muestra los precios de la comida y las bebidas en uno de los puestos del Madring
Los precios de la restauración están expuestos en los puntos de venta del circuito (Nil OGT | YouTube)

Entre las propuestas de cocina asiática, el udon con verduras se vende por 11,95 euros. El pollo con salsa de mantequilla, nata y curry cuesta 13,95 euros, mientras que el arroz tres delicias con salsa de soja tiene un precio de 11,50.

Gastronomía incluida en las zonas hospitality

Las experiencias hospitality ofrecen comida y bebida incluidas en entradas de mayor valor. Club 91 reúne a los chefs Quique Dacosta, Paco Pérez, Coco Montes, Lucía Freitas, Iván Cerdeño y Rodrigo de la Calle, con más de diez estaciones de cocina en directo, champán y coctelería.

Los precios de la restauración están expuestos en los puntos de venta del circuito
Los puntos de venta del circuito ofrecen alimentos, bebidas y aperitivos durante las jornadas del Gran Premio de España (Nil OGT | YouTube)

Podium Stand, frente al podio de la recta principal, propone cocina española a cargo de Paco Roncero, tapas durante la jornada y barra libre de vino, cerveza y refrescos. Ignition Club, situado entre las curvas 13 y 14, combina propuestas españolas e internacionales.

La Azotea, sobre La Monumental, cuenta con tapas, cócteles, platos de restaurantes madrileños, terraza panorámica, DJs y actuaciones. En el mismo edificio, El Mirador ofrece una ambientación de beach club mediterráneo, con tapas gourmet, cócteles, música en directo y sesiones de DJs.

Traction Club, junto a la salida del túnel y la curva 18, dispone de cocina en vivo y propuestas gastronómicas exclusivas. La Terminal, entre las curvas 18 y 19, apunta a un formato familiar con restauración de mercado, simuladores, coches en exposición y experiencias interactivas.

Los vecinos del nuevo circuito urbano de Fórmula 1 en Madrid denuncian el calvario que viven desde el inicio de las obras y temen que su barrio se convierta en una "zona inhabitable".

Los paquetes de hospitality se comercializaron desde 500 euros para el viernes en Traction Club y alcanzaron los 3.500 euros por los tres días en La Azotea. Mientras tanto, la carrera pone el foco en una nueva etapa para la Fórmula 1 en España, con un trazado que se incorpora al calendario y un recinto concebido para reunir competición, público y actividades paralelas durante tres días.

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