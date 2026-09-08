Carlos Sainz advierte sobre el Gran Premio de España de Fórmula 1: “No es un circuito normal”

Carlos Sainz advierte sobre el Gran Premio de España de Fórmula 1. (REUTERS/Jakub Porzycki)

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En Madrid ya huele a goma desgastada, ya se sienten los nervios previos de una carrera y ya se ven a los máximos protagonistas de la Fórmula 1. Pero todavía los monoplazas no han pisado el asfalto de Madring. Sin embargo, los fans ya se han encargado de dejar claro que llevaban tiempo esperando este momento. Y Carlos Sainz, el piloto de Williams y uno de los grandes protagonistas de la llegada del Gran Premio a la capital, ha sido el encargado de encender la mecha.

En la plaza de Callao, el piloto de Williams ha sido de acaparar todos los focos, incluso en la previa del primer partido de Champions League del Real Madrid.

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En su presentación. En su ciudad natal. El propio Carlos Sainz ha sido el encargado de retirar la lona que cubría su coche, aquel con el que pilotará este fin de semana.

El coche que llevará Carlos Sainz en Madring. (X/Williams F1)

“Se me hace muy raro estar en Madrid”

“Gracias a todos por venir, es una sensación increíble veros a todos aquí. Se me hace muy raro estar en Madrid. Nunca me hubiese esperado ni imaginado poder estar delante de tanta gente a las puertas de un GP en mi ciudad. Con ganas de disfrutarlo al máximo y de brindarle a la afición el mayor cariño del mundo”, dijo Sainz ante los aficionados.

El piloto también miró más allá de un fin de semana que llega en un momento complicado para Williams. El rendimiento del FW48 no está siendo el esperado, pero Sainz no renuncia a pelear: “Estoy seguro de que volveremos a dar guerra”. Con humor, reconoció además que estos días no le suponen los nervios de otras carreras: dormirá en casa de sus padres.

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Carlos Sainz, piloto de F1 de Williams. (Europa Press)

Un coche con aroma al pasado

No fue casualidad que Williams escogiera Callao para el desvelo. El equipo británico aprovechó la llegada de la Fórmula 1 a Madrid para presentar una decoración que mira directamente al pasado: el FW48 luce una imagen inspirada en el Williams que compitió en el Gran Premio de España de 1981, la última vez que la Fórmula 1 estuvo en la capital, entonces en el Jarama.

Aquel coche llevó a Carlos Reutemann y Alan Jones a esa carrera. El argentino terminó cuarto, a poco más de un segundo del ganador, Gilles Villeneuve, mientras que el australiano acabó séptimo.

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Un circuito que pretende dejar huella

Madring tampoco pretende pasar desapercibido. El nuevo circuito combina una zona permanente con aproximadamente 1,5 kilómetros de calles urbanas en el entorno de IFEMA y Valdebebas. Son 5,47 kilómetros, 22 curvas y una mezcla de rectas rápidas (de hasta 589 y 837 metros, con velocidades que pueden superar los 300 km/h), frenadas fuertes, cambios de altura y zonas con muy poco margen para el error.

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Pero hay una zona que concentra buena parte de las miradas: la Monumental. Medio kilómetro de recorrido, peralte, poca visibilidad y prácticamente sin escapatorias la convierten en el elemento más particular del trazado, pensado para que cualquiera que vea una carrera sepa, solo con mirarla, que eso es Madrid.

“Todos lo hemos probado en el simulador y hemos visto los test de Fórmula 3. Hablando con los pilotos durante el desfile, todos parecían bastante sorprendidos por el circuito que ha ideado Madrid. Le da carácter y algo que esperar con ilusión. No es un circuito normal que simplemente se añade al calendario, sino algo un poco diferente, con un poco de carácter. Los pilotos salieron sorprendidos. Dijeron que era uno de los circuitos más difíciles que habían pilotado”, explicó Sainz tras el Gran Premio de Italia.

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Carlos Sainz. (REUTERS/Jakub Porzycki)

Un circuito del que se esperan muchas banderas rojas

La preocupación no está solo en la competición: también afecta a la manera de intervenir cuando algo sucede. Isabel Omaque, jefa del centro médico de Madring, explicó en el Forum Cemtro que la Monumental “no ves nada”. Además, no hay sitios por los que puedan acudir o entrar los servicios de emergencia.En la mayoría de circuitos de carreras hay viales con los cuales tú accedes a la pista y puedes trabajar. Aquí, cuando tengamos que trabajar, como ha pasado en los test, hay que hacer un safety car virtual, un safety car normal, o una bandera roja".

Y es que cabe destacar que Madring podría acabar batiendo el récord de banderas rojas en un fin de semana de Fórmula 1, superando incluso a la clasificación del GP de Azerbaiyán de 2025, que dejó seis neutralizaciones y el accidente de Oscar Piastri contra el muro. “Básicamente, habrá que neutralizar o parar la carrera, ya que apenas hay escapatorias o son mínimas”, sentenció Omaque.

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Los servicios médicos estarán formados por unas 80 personas, 25 de ellas procedentes de Barcelona, en su mayoría médicos y especialistas en extricación. Habrá, además, una particularidad fuera de la pista: no habrá helicóptero médico presencial. La razón es la proximidad de los hospitales de referencia, La Paz y Ramón y Cajal, a solo 15 minutos. En caso de evacuación, el traslado se hará en ambulancia y escoltado por una patrulla.