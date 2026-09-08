España Deportes

Carlos Sainz advierte sobre el Gran Premio de España de Fórmula 1: “No es un circuito normal”

Madring podría superar el récord de banderas rojas de Azerbaiyán en 2025

Carlos Sainz advierte sobre el Gran Premio de España de Fórmula 1. (REUTERS/Jakub Porzycki)
Carlos Sainz advierte sobre el Gran Premio de España de Fórmula 1. (REUTERS/Jakub Porzycki)
Guardar

En Madrid ya huele a goma desgastada, ya se sienten los nervios previos de una carrera y ya se ven a los máximos protagonistas de la Fórmula 1. Pero todavía los monoplazas no han pisado el asfalto de Madring. Sin embargo, los fans ya se han encargado de dejar claro que llevaban tiempo esperando este momento. Y Carlos Sainz, el piloto de Williams y uno de los grandes protagonistas de la llegada del Gran Premio a la capital, ha sido el encargado de encender la mecha.

En la plaza de Callao, el piloto de Williams ha sido de acaparar todos los focos, incluso en la previa del primer partido de Champions League del Real Madrid.

PUBLICIDAD

En su presentación. En su ciudad natal. El propio Carlos Sainz ha sido el encargado de retirar la lona que cubría su coche, aquel con el que pilotará este fin de semana.

El coche que llevará Carlos Sainz en Madring. (X/Williams F1)
El coche que llevará Carlos Sainz en Madring. (X/Williams F1)

“Se me hace muy raro estar en Madrid”

“Gracias a todos por venir, es una sensación increíble veros a todos aquí. Se me hace muy raro estar en Madrid. Nunca me hubiese esperado ni imaginado poder estar delante de tanta gente a las puertas de un GP en mi ciudad. Con ganas de disfrutarlo al máximo y de brindarle a la afición el mayor cariño del mundo”, dijo Sainz ante los aficionados.

El piloto también miró más allá de un fin de semana que llega en un momento complicado para Williams. El rendimiento del FW48 no está siendo el esperado, pero Sainz no renuncia a pelear: “Estoy seguro de que volveremos a dar guerra”. Con humor, reconoció además que estos días no le suponen los nervios de otras carreras: dormirá en casa de sus padres.

PUBLICIDAD

Carlos Sainz, piloto de F1 de Williams. (Europa Press)
Carlos Sainz, piloto de F1 de Williams. (Europa Press)

Un coche con aroma al pasado

No fue casualidad que Williams escogiera Callao para el desvelo. El equipo británico aprovechó la llegada de la Fórmula 1 a Madrid para presentar una decoración que mira directamente al pasado: el FW48 luce una imagen inspirada en el Williams que compitió en el Gran Premio de España de 1981, la última vez que la Fórmula 1 estuvo en la capital, entonces en el Jarama.

Aquel coche llevó a Carlos Reutemann y Alan Jones a esa carrera. El argentino terminó cuarto, a poco más de un segundo del ganador, Gilles Villeneuve, mientras que el australiano acabó séptimo.

Madrid tendrá su GP de Fórmula 1 en septiembre de 2026: 100 millones de inversión en un circuito urbano que atravesará el recinto ferial de Ifema

Un circuito que pretende dejar huella

Madring tampoco pretende pasar desapercibido. El nuevo circuito combina una zona permanente con aproximadamente 1,5 kilómetros de calles urbanas en el entorno de IFEMA y Valdebebas. Son 5,47 kilómetros, 22 curvas y una mezcla de rectas rápidas (de hasta 589 y 837 metros, con velocidades que pueden superar los 300 km/h), frenadas fuertes, cambios de altura y zonas con muy poco margen para el error.

Pero hay una zona que concentra buena parte de las miradas: la Monumental. Medio kilómetro de recorrido, peralte, poca visibilidad y prácticamente sin escapatorias la convierten en el elemento más particular del trazado, pensado para que cualquiera que vea una carrera sepa, solo con mirarla, que eso es Madrid.

“Todos lo hemos probado en el simulador y hemos visto los test de Fórmula 3. Hablando con los pilotos durante el desfile, todos parecían bastante sorprendidos por el circuito que ha ideado Madrid. Le da carácter y algo que esperar con ilusión. No es un circuito normal que simplemente se añade al calendario, sino algo un poco diferente, con un poco de carácter. Los pilotos salieron sorprendidos. Dijeron que era uno de los circuitos más difíciles que habían pilotado”, explicó Sainz tras el Gran Premio de Italia.

Carlos Sainz. (REUTERS/Jakub Porzycki)
Carlos Sainz. (REUTERS/Jakub Porzycki)

Un circuito del que se esperan muchas banderas rojas

La preocupación no está solo en la competición: también afecta a la manera de intervenir cuando algo sucede. Isabel Omaque, jefa del centro médico de Madring, explicó en el Forum Cemtro que la Monumental “no ves nada”. Además, no hay sitios por los que puedan acudir o entrar los servicios de emergencia.En la mayoría de circuitos de carreras hay viales con los cuales tú accedes a la pista y puedes trabajar. Aquí, cuando tengamos que trabajar, como ha pasado en los test, hay que hacer un safety car virtual, un safety car normal, o una bandera roja".

Y es que cabe destacar que Madring podría acabar batiendo el récord de banderas rojas en un fin de semana de Fórmula 1, superando incluso a la clasificación del GP de Azerbaiyán de 2025, que dejó seis neutralizaciones y el accidente de Oscar Piastri contra el muro. “Básicamente, habrá que neutralizar o parar la carrera, ya que apenas hay escapatorias o son mínimas”, sentenció Omaque.

Los servicios médicos estarán formados por unas 80 personas, 25 de ellas procedentes de Barcelona, en su mayoría médicos y especialistas en extricación. Habrá, además, una particularidad fuera de la pista: no habrá helicóptero médico presencial. La razón es la proximidad de los hospitales de referencia, La Paz y Ramón y Cajal, a solo 15 minutos. En caso de evacuación, el traslado se hará en ambulancia y escoltado por una patrulla.

Temas Relacionados

Carlos Sainz JrF1Fórmula 1GP de España de F1F1 EspañaCarlos SainzEspaña-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El fútbol habla español: cinco equipos en la Champions League, cuatro entrenadores de élite y un Balón de Oro con sabor a LaLiga

El Metropolitano volverá a acoger la gran final en una batalla que enfrenta el hambre del Real Madrid, el objetivo del FC Barcelona y el sueño del Atleti

El fútbol habla español: cinco equipos en la Champions League, cuatro entrenadores de élite y un Balón de Oro con sabor a LaLiga

El fútbol femenino español vuelve a ser protagonista en el Balón de Oro, pero sin Aitana Bonmatí: seis deportistas españolas se cuelan en la lista de nominadas

Cinco jugadoras del Barcelona y una del Arsenal conforman la lista definitiva de treinta futbolistas

El fútbol femenino español vuelve a ser protagonista en el Balón de Oro, pero sin Aitana Bonmatí: seis deportistas españolas se cuelan en la lista de nominadas

De jugar al fútbol en novena división a ser el rey de Uganda: la historia de George Desmond Kamurasi

El portero llegó a jugar en el Barcelona bajo la atenta mirada de Pep Guardiola

De jugar al fútbol en novena división a ser el rey de Uganda: la historia de George Desmond Kamurasi

Fernando Alonso, con “muchas ganas” de correr en el Gran Premio de España en Madrid: “Puede ser nuestra oportunidad”

Ningún piloto de la parrilla tiene experiencia en el nuevo circuito de la capital

Fernando Alonso, con “muchas ganas” de correr en el Gran Premio de España en Madrid: “Puede ser nuestra oportunidad”

Metro refuerza las líneas 4, 5 y 8 y EMT pone lanzaderas gratuitas para ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

El dispositivo especial de transporte público contará con cinco lanzaderas gratuitas y refuerzos de hasta el 250% en las líneas de Metro para llegar a Madring

Metro refuerza las líneas 4, 5 y 8 y EMT pone lanzaderas gratuitas para ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién es Rafa Latorre, el periodista que sustituye a Carlos Alsina en Onda Cero

Quién es Rafa Latorre, el periodista que sustituye a Carlos Alsina en Onda Cero

La audiencia preliminar de Begoña Gómez antes de las vacaciones de Peinado: las defensas piden el archivo y queda cerrada la instrucción

Amaia, Nathy Peluso y Guitarricadelafuente actuarán en la residencia de Shakira en Madrid: estos son todos los artistas confirmados

Cocituber denuncia una agresión en Comillas y la vincula con una reseña negativa: “El tío me quería matar”

Qué cambia en el voto exterior tras la cautelar del Supremo sobre la Ley de Nietos

ECONOMÍA

Un heredero puede reclamar una vivienda años después de repartir la herencia: estos son los casos en los que puede hacerlo

Un heredero puede reclamar una vivienda años después de repartir la herencia: estos son los casos en los que puede hacerlo

Bruselas diseña un plan para atajar el problema de la vivienda en la UE: límites a las licencias turísticas y a la compra de segundas residencias en zonas tensionadas

El Tesoro paga más por las Letras y los ahorradores se vuelcan en ellas: la rentabilidad a 3 y 9 meses toca máximos de dos años

La brecha de género no termina con la jubilación: las pensionistas cobran 500 euros menos al mes y son las que cuidan gratis a otros mayores

El Gobierno da vía libre a ocho comunidades para gastar 4.000 millones de su superávit en vivienda y otras inversiones sostenibles

DEPORTES

Real Madrid - Inter de Milán, en directo: los de Mourinho se van con dos goles de ventaja al descanso

Real Madrid - Inter de Milán, en directo: los de Mourinho se van con dos goles de ventaja al descanso

El fútbol habla español: cinco equipos en la Champions League, cuatro entrenadores de élite y un Balón de Oro con sabor a LaLiga

El fútbol femenino español vuelve a ser protagonista en el Balón de Oro, pero sin Aitana Bonmatí: seis deportistas españolas se cuelan en la lista de nominadas

De jugar al fútbol en novena división a ser el rey de Uganda: la historia de George Desmond Kamurasi

Fernando Alonso, con “muchas ganas” de correr en el Gran Premio de España en Madrid: “Puede ser nuestra oportunidad”