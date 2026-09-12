A qué hora y dónde ver el Gran Premio de España de Fórmula 1

Fernando Alonso pilota su Aston Martin en el circuito de Madrid (REUTERS/Jon Nazca)

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Madring, la Fórmula 1 y Madrid afrontan este sábado la clasificación que ordenará la parrilla del Gran Premio de España de 2026, el estreno de la capital en el Mundial 45 años después de la última carrera del Jarama. Fernando Alonso y Carlos Sainz competirán en casa en un trazado de 5,47 kilómetros diseñado para 57 vueltas.

La sesión llega con el campeonato en una fase en la que cada resultado puede modificar la lucha por las posiciones de cabeza y el reparto de puntos. El estreno de Madring añade además un factor inédito para todos los equipos, que afrontan por primera vez un fin de semana completo de competición en este recorrido.

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La jornada del sábado decidirá las posiciones de salida para una carrera de 308,524 kilómetros en un circuito que reúne 22 curvas. Entre ellas figura La Monumental, una curva peraltada cuya inclinación alcanza los 13,5 grados.

El trazado madrileño alterna zonas de alta velocidad con frenadas en apoyo, cambios de rasante y curvas técnicas, con muros situados a escasa distancia de los monoplazas. La adaptación a esas condiciones marcará una sesión clasificatoria en la que cada posición puede condicionar la estrategia del domingo.

Horarios y dónde ver el Gran Premio de España

La clasificación del Gran Premio de España comenzará a las 16:00 horas (hora peninsular española) de este sábado 12 de septiembre y terminará previsiblemente sobre las 17:00, tras los terceros entrenamientos libres, previstos entre las 12:30 y las 13:30. La carrera se celebrará el domingo a las 15:00.

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Los terceros libres se emitirán en abierto por Be Mad, mientras que Telecinco ofrecerá la clasificación con una previa desde las 15:30 horas. La sesión también podrá seguirse por internet a través de Mediaset Infinity, tanto en su página web como en su aplicación.

Carlos Sainz Jr. durante los entrenamientos libres en el Madring (REUTERS/Jakub Porzycki)

La carrera del domingo se verá gratis por Telecinco y en la aplicación Mediaset Infinity. La cadena ha programado un espacio previo desde las 13:00 horas, dos antes de la salida, mientras que DAZN F1 retransmitirá los entrenamientos, la clasificación y la prueba para sus abonados. También estará disponible para aquellos que dispongan del paquete correspondiente de Movistar Plus a través del canal DAZN F1 (dial 69) y desde la app Movistar Plus.

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Antonelli lidera el Mundial antes de Madring

El Gran Premio de España es ya la decimocuarta cita de la temporada y su llegada se produce apenas una semana después del Gran Premio de Italia en Monza, donde Kimi Antonelli se impuso tras remontar desde la 19.ª posición de la parrilla. George Russell terminó segundo y Max Verstappen completó el podio, en una carrera marcada también por el fuerte accidente de Charles Leclerc y el 13.º puesto de Sainz.

Kimi Antonelli llega a Madring como líder del Mundial con 267 puntos, tras convertirse en el primer piloto italiano que gana el Gran Premio de Italia en 60 años. Russell figura segundo con 201 puntos y Lewis Hamilton tercero con 191.

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Los vecinos del nuevo circuito urbano de Fórmula 1 en Madrid denuncian el calvario que viven desde el inicio de las obras y temen que su barrio se convierta en una "zona inhabitable".

Alonso afronta el estreno madrileño después de abandonar en Monza con su Aston Martin, pese a las mejoras introducidas antes y después del parón veraniego. El AMR26 busca comprobar su rendimiento en un circuito menos dependiente de la velocidad punta, una de las carencias que castigó al equipo en Italia.

Sainz también llega con dificultades, pues el Williams no ha mostrado capacidad para competir en las últimas citas. El piloto español ejercerá además de embajador de un Gran Premio cuya celebración afectará a miles de vecinos por el ruido.