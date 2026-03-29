Aston Martin consigue al fin terminar una carrera en el Gran Premio de Japón, aunque lo hizo en el puesto 18

El piloto español de Aston Martin, Fernando Alonso (Europa Press)

Fernando Alonso consiguió completar una carrera con el Aston Martin AMR26, un hecho que, en otras circunstancias, no llamaría la atención en la Fórmula 1. Sin embargo, en el contexto actual del equipo de Silverstone, la llegada a la meta en el Gran Premio de Japón adquiere un significado relevante, sobre todo por las dificultades que ha enfrentado la escudería en el inicio de la temporada 2026. El español terminó la carrera en el puesto 18, la primera que consigue completar entera. Y, a pesar de ser ya un avance para la escudería, no un hecho favorable y, según el piloto asturiano, no se solucionará en el corto plazo.

El desarrollo del Gran Premio de Japón ofreció una carrera interesante, incluso al margen del desempeño de los monoplazas de Aston Martin. La nueva Fórmula 1, marcada por regulaciones que han modificado la dinámica de las competiciones, sigue generando polémica entre los aficionados. Sin embargo, la cita en Suzuka dejó momentos que no se observaban desde hacía casi veinte años. No se trató de una remontada épica como la de Raikkonen, ni de un enfrentamiento directo como el que protagonizaron Alonso y Schumacher en 2006, cuando el Ferrari del alemán quedó fuera de combate, aunque sí hubo alternativas y emoción hasta el final. Esto plantea la duda sobre el rumbo que debe tomar la Fórmula 1 para mantener su atractivo sin sacrificar su identidad.

Honda y Aston Martin tenían como meta fundamental completar el Gran Premio de Japón, especialmente por la relevancia que la prueba tiene para Honda en su país de origen. Alonso logró dar las 53 vueltas al trazado y finalizó en la posición 18, un resultado que, si bien supone un avance respecto a las dos primeras carreras de la temporada, no aporta señales positivas sobre el rendimiento del equipo. El coche sigue lejos de ser competitivo y el ambiente dentro de la escudería refleja esa frustración.

El piloto español de Aston Martin, Fernando Alonso, en su monoplaza (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

El propio Fernando Alonso fue contundente en sus declaraciones tras la carrera y anticipó lo que espera a la escudería en los próximos grandes premios: “Las próximas 10 carreras seguirán igual”. El piloto español dejó claro que terminar una carrera no es motivo de celebración, aunque constituya un paso necesario para avanzar. La expectativa era mucho mayor y, hasta el momento, el proyecto no logra cumplir con lo que se esperaba de él.

Además, el español, en declaraciones a DAZN, expuso su visión sobre la situación actual de la Fórmula 1: “Adelantar ahora es una maniobra de supervivencia. O lo haces por batería o te estrellas. Ya no hay quien toma el exterior de la curva o frena más tarde”, valoró el piloto asturiano. Sus palabras reflejan el estado actual de la categoría, donde la tecnología y la gestión de la energía juegan un rol central, a veces en detrimento de la habilidad pura en pista. Alonso considera necesario encontrar un punto de equilibrio que combine el espectáculo, la estrategia y la esencia histórica de la Fórmula 1, sin renunciar a la emoción que siempre ha caracterizado a la máxima categoría del automovilismo.

Fernando Alonso explica en qué aspecto es superior Aston Martin al resto de equipos en los que ha estado en Fórmula 1: “Es el más determinado”.

El triunfo de Kimi Antonelli

En otro plano, Andrea Kimi Antonelli se perfila como uno de los protagonistas del campeonato. Aunque resulta prematuro considerarlo favorito absoluto, el piloto italiano sumó su segundo triunfo consecutivo en la Fórmula 1 y se ubicó como nuevo líder del Mundial. Antonelli dispone de talento, velocidad y, según se suele decir en el paddock, también la cuota de suerte que marca diferencias frente a rivales igual de preparados. Saber capitalizar las oportunidades puede ser determinante en una categoría tan exigente y Antonelli parece estar en el momento justo para dar el salto hacia la lucha por el título.