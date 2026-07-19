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Los ataques de Marc Cucurella, la fórmula que puede darle la segunda estrella a España

El equipo de De la Fuente puede encontrar una avería en la derecha de la Argentina, por donde profundizará los avances el nuevo fichaje del Real Madrid

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Marc Cucurella y Unai Simón. (Lee Smith/Reuters)
Marc Cucurella y Unai Simón. (Lee Smith/Reuters)

La España del toque, del juego colectivo, ha llegado al día esperado, el más importante de los últimos 16 años. El arribo a este partido fue claramente de menor a mayor, con un rendimiento que tuvo su pico en el verdadero baile que se le dio a Francia. Enfrente, esta vez, hay otro tipo de rival porque la Argentina no será como la temerosa Portugal, ni como la tímida Bélgica, ni como la desorientada Francia. Y aunque envalentonada y aguerrida por su gen, el equipo de Lionel Scaloni ha demostrado ciertos defectos que tácticamente pueden ser explotados por Luis de la Fuente y su staff en la preparación de esta enorme final, la mejor posible, la más atractiva de los últimos tiempos.

Argentina, el vigente campeón del mundo, ha mostrado una avería permanente en el mismo sector del campo de juego, que aún no pudo corregir. A lo largo de todo el certamen tuvo fallos en el costado derecho de su defensa, por donde se presenta habitualmente el lateral derecho que pertenece al Atlético de Madrid, Nahuel Molina. Fueron errores puntuales y repetidos que ocurrieron en varios partidos de la fase eliminatoria.

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En la prórroga ante Cabo Verde, el segundo gol de la gran sorpresa del Mundial es de una calidad enorme por el disparo de Sidny Lopes, pero en la previa de la acción, todo el tiempo, los africanos llevaron el balón hacia la izquierda de su ataque para abrir la defensa por el lado que defendía Molina en ese momento.

También Egipto en los octavos de final aprovechó ese costado y pudo herir a la albiceleste en momentos puntuales. Tanto en el gol que fue invalidado por una falta previa a Lisandro Martínez como en el que fue el 2 a 0 para el conjunto africano, la defensa argentina, volcada al ataque, retrocedió mal y quedó desequilibrada y descompensada en el lateral derecho defensivo, en donde estaba retrocediendo Nahuel Molina junto a Rodrigo De Paul.

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También sistemáticamente Suiza, en los cuartos de final, atacó sobre ese mismo lado. Dan Ndoye buscó desbordar a Molina durante muchos pasajes de la segunda parte hasta que consiguió el gol del transitorio empate tras combinar con el lateral izquierdo Ricardo Rodríguez, meterse en el área y definir ante la salida del Dibu Martínez.

Y el gol de Inglaterra también se define con un hombre que atacó por la izquierda como lo hizo el flamante fichaje del FC Barcelona, Anthony Gordon, quien le ganó claramente la espalda a Molina.

Parejas como Camila Yañez y Javier De Lathouwer, y María Culell y Rubén Jurado tendrán que elegir entre la camiseta y el amor durante el partido de la final del Mundial que disputarán España contra Argentina.

La llave del éxito

La sabiduría de Scaloni, quien aprendió en su curso de entrenador de Luis de la Fuente, a quien admira y respeta, seguramente buscará que esos errores puntuales no se repitan en una final del mundo, ya sea que Molina o el ex Sevilla, Gonzalo Montiel, defiendan en ese sector. Aunque justamente ese lado del campo es por donde va a percutir el mejor lateral izquierdo del Mundial, Marc Cucurella.

Porque si hay algo que relució en la España de De la Fuente a lo largo del campeonato del mundo, fue el enorme trabajo de sus laterales. La profundidad de Cucurella y también de Pedro Porro fueron claves en varios partidos. El nuevo futbolista del Real Madrid, junto con Alex Baena, compañero de Molina en el equipo de Diego Simeone, puede ser la llave del éxito.

Porque claro que el manejo del balón de Pedri y los regates de Lamine Yamal serán importantes en New Jersey, pero si Cucurella entra al área y es preciso, España puede conseguir la gloria.

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