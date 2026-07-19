Luis de la Fuente y Lionel Scaloni: aprendiz y maestro se dan cita en la final del Mundial 2026

Luis de la Fuente y Lionel Scaloni. (Montaje realizado por Infobae)

España y Argentina convergen en la final del Mundial 2026, con el estadio de Nueva York como escenario. Dos titanes se dan cita en el duelo decisivo por la copa. La selección española buscará coser su segunda estrella a base de posesión, trabajo en equipo y un juego inteligente, el mismo que les ha llevado a la instancia final. Argentina tirará de épica, de corazón y valor, lo mismo que les ha permitido sortear la muerte en cuatro ocasiones a lo largo del torneo. En la final no se dan cita solo dos equipos, sino dos seleccionadores marcados por un pasado común, ese que solo puede unir a quien mantiene una relación de aprendiz y maestro, como la que tienen Luis de la Fuente y Lionel Scaloni.

El origen de este vínculo se remonta a 2017, cuando el técnico argentino, todavía en los primeros pasos de su carrera como técnico, acudió al curso de entrenadores en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, en Madrid. Allí, Luis de la Fuente, ya con un recorrido consolidado en el fútbol formativo español, ejercía como docente. Fue en ese contexto donde nació una amistad que se ha mantenido a lo largo de los años, más allá de fronteras y competiciones. El propio seleccionador español lo recordó en la previa: “Scaloni y yo tenemos una muy buena amistad, hablamos con cierta frecuencia, y bueno, en el viaje hacia aquí hablamos de fútbol y de muchas más cosas”.

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Desde entonces, el contacto entre ambos ha sido frecuente. Más allá de la distancia geográfica, las conversaciones han girado en torno al juego, la gestión de grupos y los desafíos que implica el liderazgo en selecciones nacionales. El aprecio es mutuo y ha quedado patente en las declaraciones públicas de ambos. Tras la clasificación de España para la final, De la Fuente no ocultó su deseo: “Me haría ilusión jugar contra Argentina por la amistad que tengo con Scaloni... Es un maestro”, afirmó el técnico riojano después de eliminar a Francia en semifinales.

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni. (Agustin Marcarian/Reuters)

La admiración es recíproca. Lionel Scaloni, que asumió la dirección técnica de la selección argentina en 2018 tras completar el curso en España, nunca ha ocultado la influencia de De la Fuente y de la experiencia adquirida en Las Rozas. “Luis nos ha dado una mano enorme a los chicos que hicimos el curso de entrenador en Las Rozas. He tenido charlas con él y le deseo lo mejor”, expresó Scaloni en 2024. Desde su llegada, Argentina ha vivido una etapa dorada: dos Copas América, una Finalíssima y un Mundial, rompiendo una racha de finales perdidas y devolviendo la ilusión a toda una nación.

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Por su parte, Luis de la Fuente asumió el mando de la selección absoluta en 2022, después de una década en las categorías inferiores de la federación española. Bajo su dirección, España ha logrado una Eurocopa y una Nations League, consolidando un modelo basado en la formación, la gestión humana y la adaptación táctica. El seleccionador español entiende a La Roja como nadie. Sabe lo que necesita en cada momento y bajo esa premisa afronta el duelo final del Mundial 2026.

Dos pizarras, un objetivo: levantar la Copa del Mundo

La pizarra de uno salió de las enseñanzas del otro y cabría pensar que los esquemas y estilos de juego podrían ser similares. Nada más lejos de la realidad. A La Roja le gusta esposarse al balón, moverlo de un lado a otro hasta encontrar el hueco exacto y filtrarlo entre la defensa rival. La selección española crea, pone pausa, piensa. Juega un fútbol inteligente, donde incluso los que no tocan el balón aportan su grano de arena a la jugada. España es una selección que trabaja en equipo y como equipo juega. No entiende de individualidades, solo de colectivo.

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Muy diferente a Argentina, que se ampara en Leo Messi como salvador, que pone garra cuando el resto tira la toalla. Ganan con valor y, sobre todo, con esperanza, entregados a una causa en la que todos los futbolistas creen. Una ilusión que les ha llevado a salvarse de la derrota hasta en cuatro ocasiones en este torneo. De angustia en angustia han avanzado en este Mundial. Sobreviviendo, que no es poco. Siempre al borde del precipicio. Pero es ahí donde más brilla. Donde protagoniza un acoso y derribo al rival, que ahoga hasta asfixiarlo. En esa presión surfea la albiceleste las mejores olas.

Mundial 2026 - España 2 - Francia 0 - ES

Las apuestas para el partido están igualadas. No hay un claro ganador, no puede haberlo siendo el duelo final. Los de Luis de la Fuente saldrán a imponer su estilo pausado, frente a una Argentina que apunta a la intensidad desde los instantes iniciales. Mientras, dos viejos conocidos, Luis de la Fuente y Lionel Scaloni, dirigirán a sus respectivas orquestas. Dos amigos enfrentados por un objetivo mayor: conquistar el mundo.

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