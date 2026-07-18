La historia real por la que Cucurella tiene el pelo largo: la promesa que le hizo a su madre en sus primeros partidos y que sigue en el Mundial 2026

El motivo desconocido por el que Cucurella tiene pelo largo. (Reuters/Maria Lysaker)

La silueta de Marc Cucurella es imposible de confundir sobre un terreno de juego. Su melena rizada se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles del fútbol español. Ahora, a tan solo dos días de disputar la final del Mundial 2026 con la selección española y tras confirmarse su fichaje por el Real Madrid, el lateral vive el momento más intenso y mediático de su carrera.

A sus 27 años, Cucurella ha recorrido un largo camino desde su debut en la cantera del Espanyol hasta llegar a la élite internacional. Su aspecto lo distingue entre quienes optan por peinados o tintes llamativos asociados a los peinados de los futbolistas, pero detrás de ese look hay una historia personal menos conocida y profundamente ligada a su familia.

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El nuevo lateral madridista no solo afronta un cambio deportivo crucial, sino que también prepara una mudanza junto a su pareja, Claudia Rodríguez, y sus tres hijos. Todo en pleno torbellino emocional y profesional que supone pasar de la Premier League al club más laureado de España y, al mismo tiempo, disputar una final de Copa del Mundo como titular indiscutible. Pero, mientras los focos se centran en sus habilidades defensivas y su proyección ofensiva, la verdadera raíz de su estilo está en los recuerdos de su niñez y en la influencia de su madre.

La historia detrás de la melena de Cucurella

Pocos aficionados conocen el origen real de la famosa cabellera de Marc Cucurella. No se trata de un capricho personal ni de una moda inspirada en otros jugadores, sino de una decisión práctica de su madre, Patricia Saseta, cuando Marc era apenas un niño. En sus primeras experiencias en el fútbol alevín, Patricia optó por dejarle crecer el pelo para poder localizarlo mejor desde la grada en los partidos. Así, mientras otros padres se esforzaban en distinguir a sus hijos entre decenas de camisetas idénticas, ella lo tenía fácil: solo debía buscar a ese niño de melena rizada que corría de un lado a otro del campo.

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El español rememoró las prácticas que compartió con el argentino en Barcelona

Con el paso de los años, ese gesto materno se transformó en una seña de identidad que Marc ha sabido mantener y cuidar. Él mismo reconoce que invierte tiempo y atención en el cuidado de su cabello, que no solo lo hace reconocible para su familia, sino también para entrenadores, compañeros y aficionados allí donde juega. La melena, lejos de ser una simple cuestión estética, simboliza el vínculo con sus raíces y la importancia de su entorno familiar.

Aunque Cucurella suele ser reservado al hablar de su infancia, no duda en definirla como “feliz” y en señalar que, desde entonces, su pelo largo fue una constante tanto en los campos de barrio como en los grandes estadios. Ese rasgo lo ha acompañado desde la cantera del Espanyol, donde ingresó con solo ocho años, hasta su salto a La Masía del Barcelona a los 14.

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A pesar de que no tuvo oportunidades en el primer equipo azulgrana, supo reinventarse en clubes como Éibar y Getafe, y consolidarse en la Premier League con el Brighton y el Chelsea. Ahora, en la antesala del mayor reto de su carrera, la melena sigue siendo el símbolo de una historia familiar que empezó por la mirada atenta de una madre en la grada.

Familia, estabilidad y un futuro en Madrid

Más allá de su imagen deportiva, la estabilidad personal ha sido una constante en la vida de Marc Cucurella. Desde 2018 comparte su día a día con Claudia Rodríguez, diseñadora de moda y bailarina de ballet, con quien ha formado una familia numerosa. Juntos tienen tres hijos, Mateo, Río y Bella, y aunque no se han casado, ambos mantienen abierta la posibilidad de hacerlo en el futuro. El apoyo de Claudia ha sido fundamental en los constantes cambios de equipos y ciudades que ha experimentado el futbolista en los últimos años.

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Marc Cucurella y Claudia Rodríguez (INSTAGRAM).

La reciente confirmación de su fichaje por el Real Madrid ha supuesto un giro inesperado para toda la familia. Según relató Claudia, la noticia llegó de forma repentina a través de una videollamada de los representantes de Marc, justo mientras ambos estaban centrados en el Mundial. Ahora, la familia prepara su regreso definitivo a España, organizando la mudanza y la adaptación de los niños, especialmente la pequeña Bella, que todavía no ha vivido en el país de sus padres. Para Claudia, madridista confesa desde la infancia, la oportunidad de establecerse en Madrid representa también la posibilidad de disfrutar de una nueva etapa y de la cercanía con sus raíces.