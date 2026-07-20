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¿Puedo reclamar un terreno abandonado en España y ponerlo a mi nombre? Esto es lo que dice la ley

La falta de uso o de inscripción en el registro no convierte una parcela en un bien libre

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Una vivienda de piedra abandonada en un terreno sin dueño en Teruel.
Casa y finca abandonadas en Teruel, España (Canva)

Una parcela llena de maleza, sin vallas y sin señales de uso puede parecer abandonada, pero eso no significa que esté libre ni que pueda ocuparla cualquier persona. El terreno puede pertenecer a un particular, una empresa, varios herederos o una Administración, aunque lleve años sin utilizarse.

Tampoco es posible convertirse en propietario simplemente por limpiar la finca, cultivarla, cerrarla con una valla o pagar algún gasto relacionado con ella. Antes de realizar cualquier actuación, hay que comprobar quién es su dueño y cuál es su situación jurídica.

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La ley diferencia entre un terreno sin uso, una finca cuyo propietario no resulta fácil de localizar, un inmueble que no aparece inscrito y una parcela que realmente carece de dueño. Solo este último supuesto se considera un inmueble vacante, pero tampoco queda disponible para la primera persona que lo encuentre.

Cómo comprobar quién es el dueño del terreno

El primer paso consiste en localizar correctamente la parcela en la Sede Electrónica del Catastro. Esta consulta permite obtener datos como la referencia catastral, la superficie, el uso del suelo y su representación en el mapa.

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Sin embargo, el Catastro tiene una finalidad principalmente descriptiva y fiscal. La información pública no permite conocer libremente todos los datos personales del titular y tampoco demuestra por sí sola quién es el propietario legal.

Para saber quién figura como dueño, conviene pedir una nota simple en el Registro de la Propiedad. Este documento informa sobre el titular inscrito y sobre posibles cargas, como hipotecas, embargos o derechos de usufructo.

La información registral también puede estar desactualizada. Por ejemplo, el propietario puede haber fallecido y existir una herencia todavía sin repartir o una compraventa que aún no se haya inscrito. La falta de inscripción no significa que el terreno no tenga dueño.

También puede ser necesario consultar al ayuntamiento para comprobar si la parcela es municipal, forma parte de una vía pública o está afectada por alguna actuación urbanística.

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Qué pasa si el terreno no tiene realmente propietario

El artículo 17 de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, establece que los inmuebles que carecen de dueño pertenecen a la Administración General del Estado.

Esto significa que una parcela realmente vacante no pasa a ser de quien la ocupa. La propiedad se atribuye automáticamente al Estado, aunque en algunas comunidades autónomas existen normas propias para determinados bienes abandonados o sin titular conocido.

También es importante distinguir estos terrenos de los bienes de dominio público. Una carretera, un cauce, una vía pública o una zona destinada al uso general no puede adquirirse por el paso del tiempo.

Ocupar una parcela durante años no siempre permite quedársela

La usucapión, también llamada prescripción adquisitiva, permite adquirir la propiedad de un inmueble mediante una posesión prolongada, pero exige requisitos estrictos.

La posesión debe ser pública, pacífica, continuada y ejercerse en concepto de dueño. No basta con entrar ocasionalmente, limpiar la maleza o cultivar durante una temporada.

El Código Civil fija distintos plazos. La usucapión ordinaria exige buena fe y un título que aparentemente justifique la adquisición, con un plazo de diez años entre personas presentes o veinte entre ausentes. La extraordinaria no exige título ni buena fe, pero requiere 30 años de posesión ininterrumpida.

Además, normalmente será necesario acudir a los tribunales para demostrar que se cumplen todos los requisitos y poder inscribir después la propiedad.

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