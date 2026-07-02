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Unai Simón es histórico: el portero logra un récord de imbatibilidad en los Mundiales superando a Iker Casillas

El portero ha registrado este récord durante el partido ante Austria de dieciseisavos del Mundial

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El portero de España Unai Simon (Reuters/Brett Davis)
El portero de España Unai Simon (Reuters/Brett Davis)

Unai Simón ha escrito su nombre en los libros de historia de la selección española en los Mundiales. El portero de España acudía a la cita ante Austria con la posibilidad de batir un récord de imbatibilidad, superando a Iker Casillas. Tan solo necesitaba que el partido llegara al minuto 57 sin haber recibido un gol. Dicho y hecho. El guardameta consiguió proteger la portería y evitar que los austríacos pudiera sumar un tanto al marcador. Unai es ya el portero con más minutos sin recibir un gol y acecha el registro mundial que ostenta Walter Zenga.

La selección española ha presentado diferentes versiones en sus recientes compromisos ante Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. En uno de esos partidos, el equipo mostró dificultades para generar juego y encontrar eficacia en el área rival. En otra actuación, el conjunto exhibió la misma dinámica que lo llevó a ser campeón de Europa, con transiciones rápidas y contundencia en el ataque. Los marcadores reflejaron diferentes dinámicas: empate sin goles, una victoria amplia y una victoria por la mínima frente a Uruguay.

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Lo único que tienen en común los tres resultados es que Unai Simón no ha recibido ningún gol en los tres partido de fase de grupos. Es cierto que el portero tuvo poco trabajo durante los dos primeros duelos, en el tercero sí trabajó algo más. Con estos partidos, Unai sumaba ya 419 minutos sin recibir un gol en los Mundiales. Para encontrar el último gol encajado por España en este tipo de torneos hay que retroceder a la derrota ante Japón en la fase de grupos de Qatar, cuando Ritsu Doan y Tanaka revirtieron el tanto de Morata entre los minutos 48 y 51.

El portero de la selección española, Unai Simón (EFE/EPA/RONALD WITTEK)
El portero de la selección española, Unai Simón (EFE/EPA/RONALD WITTEK)

Desde entonces, la defensa española ha mantenido su arco invicto durante los minutos restantes de ese partido, los 120 del cruce ante Marruecos y los tres compromisos más recientes disputados en Atlanta. Pasados los 57 minutos del partido ante Austria, Unai certificaba su récord y se convertía en el portero español con más minutos sin recibir un gol. Toda una gesta para el portero español. Ahora aspira a seguir ampliando esa marca y pone el objetivo en el récord mundial.

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El récord mundial

Hasta el momento, el récord de imbatibilidad lo ostenta Walter Zenga. El portero italiano 517 minutos sin recibir goles en su participación en el Mundial de 1990. Su racha se interrumpió en las semifinales, cuando Caniggia empató el gol de Schillaci en el minuto 67, en un encuentro que finalmente Argentina ganó en la definición por penales. Unai Simón se encuentra a 57 minutos de igualar la marca de Casillas y a 98 de alcanzar el registro de Zenga. Si España avanza a octavos de final sin recibir goles, el guardameta vitoriano establecerá un nuevo récord mundial.

Mundial 2026 - España 1 - Uruguay 0 - ES

De momento, los españoles parece que han conseguido encaminar el duelo ante Austria. El billete para los octavos de final se empieza a vestir de rojo, después de que Oyarzabal y Pedro Porro firmaran los tantos de España. Los de Luis de la Fuente hicieron los deberes para seguir avanzando en el Mundial 2026.

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