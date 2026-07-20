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Las promesas de los jugadores de la selección española tras ganar el Mundial

Tatuajes de la cara Luis de la Fuente o someterse a algunos cambios de look, entre los retos más repetidos por los campeones del mundo

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Marc Cucurella, uno de los jugadores que tendrá que cumplir su promesa, posando a pie de campo tras la final del Mundial 2026. (Lee Smith / Reuters)
Marc Cucurella, uno de los jugadores que tendrá que cumplir su promesa, posando a pie de campo tras la final del Mundial 2026. (Lee Smith / Reuters)

España ha vuelto a hacer historia. La segunda estrella de campeones del mundo ya está bordada en el pecho de la Roja. La selección española ha ganado el Mundial 2026 este 19 de julio tras imponerse a Argentina en el partido de la final, celebrado en el MetLife Stadium, con un gol en la prórroga de Ferran Torres.

Con esto, además de concluir la Copa del Mundo por todo lo alto, se pone punto final a más de un mes de concentración en el que los jugadores de Luis de la Fuente no solo se han sometido a partidos y entrenamientos, sino que han tenido numerosas apariciones en los medios.

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Entre otras, la pregunta de cumplir una promesa si ganaban la Copa del Mundo ha sido recurrente en muchas de las entrevistas. Conforme la selección española ha ido encadenando triunfos y títulos, este tipo de dilemas se han ido convirtiendo en habituales. Pero los jugadores, en una demostración de la valentía que les caracteriza, más aún viendo el inesperado debut contra Cabo Verde, no han rechazado públicamente someterse a algunos retoques en el caso de que resultasen ganadores del torneo, como así ha sido finalmente.

El tatuaje de Luis de la Fuente como protagonista

Como ya ocurrió en la Eurocopa 2024, cuando el lateral izquierdo titular de la selección española se tiñó de rojo su melena rizada, Marc Cucurella ha vuelto a ser protagonista. El flamante fichaje del Real Madrid fue el primero que se comprometió a hacer alguna locura si ganaba este Mundial 2026. En esta ocasión, “el pelo ni se toca”, pero sí se atrevió con otro reto. “Me tatuaría la cara del seleccionador Luis de la Fuente [...], pequeñito”, aseguró en una entrevista con Juanma Castaño para El partidazo de la Cadena Cope. En las horas posteriores a la victoria ya ha sido preguntado por ello, asegurando que lo hará “en un sitio visible”.

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A este, pronto se le sumaron Borja Iglesias, que reveló que también se haría algún tatuaje en el caso de ganar la final, o Álex Baena, que también se quiso sumar a la tendencia de parte del vestuario. Además, este último fue un paso más allá y desveló que el tatuaje iría en la pierna izquierda, donde ya reúne la mayor parte de sus tatuajes relacionados con el fútbol.

La selección española le recuerda a Cucurella su promesa sobre el tatuaje de la cara de Luis de la Fuente.

Otros, como David Raya o Fabián Ruiz, se han subido también a la promesa de tatuarse algo relacionado con la conquista mundialista, pero desde el primer momento descartaron que se trate de la cara del seleccionador.

Cambios de look, un clásico

Más allá de los tatuajes, también ha habido hueco para los cambios de look, un clásico de este tipo de situaciones. Ferrán Torres, el héroe de la victoria contra Argentina, habló públicamente de la posibilidad de raparse, promesa que tendrá que cumplir tras llevarse España el campeonato. A él se han sumado otros compañeros del FC Barcelona en este sentido. Lamine Yamal, en uno de sus vídeos en su canal de YouTube, se ha comprometido a dejarse crecer la barba y el bigote durante las próximas tres semanas. Por su parte, Pedri ha asegurado que se teñiría el pelo rubio y Gavi de color rosa.

Otro, ya sin relación con el aspecto físico, aunque más como cábala que otra cosa, Mikel Oyarzabal se comprometió a hacerse socio del Athletic Club de Bilbao, máximo rival de la Real Sociedad, si es que eso significaría que España terminase levantando el título.

El propio De la Fuente reaccionó entre risas tras la final a todas estas promesas que deberán cumplir sus jugadores: “Como son hombres de palabra, la van a cumplir. Se han equivocado, pero bueno, lo disfrutarán”, bromeó el seleccionador.

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