España

Habla el padre del joven al que un policía dejó sin un testículo cuando celebraba el pase de España a la final del Mundial y pide ayuda para localizarle: “Es un horror”

La víctima, de 21 años, tuvo que ir al hospital, donde le operaron de urgencia. Joaquín, su padre, asegura que la denuncia ya está puesta y que no se trató de una carga policial, sino de un caso aislado

Guardar
Google icon
Entrevista a Joaquín, padre del joven agredido al que han tenido que extirpar un testículo, en TVE.
Entrevista a Joaquín, padre del joven agredido al que han tenido que extirpar un testículo, en TVE.

No todo son alegrías tras la victoria de España en el Mundial 2026. Hay una familia que no ha podido celebrar porque, durante la celebración del pase a la final, un policía agredió a un joven de 21 años y le dejó sin un testículo en el paseo de Recoletos, en Madrid. Tuvo que ir al hospital, donde le operaron de urgencia y se lo extirparon. Según ha narrado el padre de la víctima, Joaquín, se trata de una agresión aislada de un policía que no saben quién es, pero la denuncia ya está puesta. “Si hay gente que ha visto cómo ha ocurrido o tiene algún vídeo, puede que alguna persona nos pueda contactar o bien ofrecerse como testigos”, ha afirmado Joaquín en declaraciones a La Hora de la 1, de TVE.

Tras la victoria de España frente a Francia, el centro de Madrid se llenó de personas que festejaban la victoria. Entre ellos estaba el hijo de Joaquín, que salió junto a su hermano y amigos. “Estaba celebrando el partido”, explica. “Son gente estupenda -continúa-, estudiantes, nada conflictivos... De repente, un policía le dio un porrazo, no fue carga policial, fue uno que le dio un porrazo antes de las cargas, que vinieron después”.

PUBLICIDAD

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Festejos España
Españoles celebran la victoria de España en el Mundial en la plaza de Cibeles (Oscar Del Pozo / AFP)

Lo que no logra entender Joaquín es el porqué. “Hemos visto un video en el que se ve perfectamente cómo ocurre. Se ve que la gente está con banderas, pegando saltos, y no entendemos por qué ese policía dio ese porrazo. Parece un portero de discoteca más que un policía”, asegura en el programa de la cadena pública.

La familia busca más imágenes

Ahora el objetivo de la familia del joven es que la querella dé sus frutos y se consigan imágenes para que se pueda identificar al agente, aunque el daño ya está hecho. “Mientras toda España estaba celebrando el mundial, en casa no lo hemos podido celebrar como el resto de la gente porque lo que nos han hecho es un horror. Mi hijo físicamente está mejor, se va recuperando, pero anímicamente está muy mal. Tiene miedo a salir a la calle, tiene una sensación de injusticia tremenda dentro del cuerpo. Siente mucha injusticia y muchísima rabia. Es algo totalmente desproporcionado. La policía está para preservar el orden público, no para alterarlo. Y yo hablo de ese policía en concreto”, ha sentenciado Joaquín.

PUBLICIDAD

Otra de las críticas de Joaquín es que de momento ninguna autoridad se ha puesto en contacto con ellos. “Es como si les diera igual”, lamenta. “Entiendo que es un momento de celebración, pero no estoy tan contento como el resto de los españoles”, agrega. Al ser preguntado por si ve alguna explicación a estos acontecimientos, el padre de la víctima cree que este tipo de situaciones se generan por la actuación de un individuo, no de forma colectiva. “No creo que la policía en sí tenga algo que ver con esto. El problema no es un tema político, es una acción individual de un miserable que ha dejado a mi hijo como le ha dejado”, ha concluido.

Temas Relacionados

Última hora EspañaMundial 2026SucesosSucesos EspañaMadridPolicía NacionalEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La graciosa metedura de pata de Tamara Falcó con la IA y la Selección española: “Es lo que tiene cuando la IA te hace el trabajo”

La hija de Isabel Preysler ha felicitado a los jugadores de una forma un poco accidentada

La graciosa metedura de pata de Tamara Falcó con la IA y la Selección española: “Es lo que tiene cuando la IA te hace el trabajo”

Julio Martínez entrega un escrito al juez horas antes de declarar en el que asegura que Zapatero era quien “marcaba los pasos a seguir” para el rescate de Plus Ultra

El documento atribuye al expresidente el liderazgo de la consultora, la captación de clientes y la dirección de la estrategia que desembocó en la concesión del rescate a la aerolínea

Julio Martínez entrega un escrito al juez horas antes de declarar en el que asegura que Zapatero era quien “marcaba los pasos a seguir” para el rescate de Plus Ultra

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

La muerte de una mujer de 31 años quemada por dos sicarios en Madrid eleva a 29 las víctimas de violencia machista

La mujer ha fallecido tras meses en el hospital después de que dos sicarios le prendieran fuego

La muerte de una mujer de 31 años quemada por dos sicarios en Madrid eleva a 29 las víctimas de violencia machista
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Julio Martínez entrega un escrito al juez horas antes de declarar en el que asegura que Zapatero era quien “marcaba los pasos a seguir” para el rescate de Plus Ultra

Julio Martínez entrega un escrito al juez horas antes de declarar en el que asegura que Zapatero era quien “marcaba los pasos a seguir” para el rescate de Plus Ultra

Muere David Lucas, secretario de Estado de Vivienda

Julio Martínez, el hombre al que el juez sitúa en el corazón del ‘caso Plus Ultra’, declarará este martes con la incógnita de qué está dispuesto a contar

Disturbios en País Vasco en final del Mundial: unos encapuchados queman banderas de España en el pueblo de Oyarzabal y manifestantes intentan boicoter la pantalla gigante del PP en Bilbao

Reyes Maroto se impone por 200 votos a Enma López en las primarias y será la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid

ECONOMÍA

¿Puedo reclamar un terreno abandonado en España y ponerlo a mi nombre? Esto es lo que dice la ley

¿Puedo reclamar un terreno abandonado en España y ponerlo a mi nombre? Esto es lo que dice la ley

Encuentras joyas en el desván, ruinas bajo el suelo o petróleo en el jardín: la ley aclara qué puedes quedarte

La bombona de butano sube casi un 5% desde este martes por el fin de la rebaja del IVA

Ni flotadores gigantes ni colchonetas en la piscina: la comunidad de vecinos puede prohibirlos según la ley

El K-Pop suena en la final del Mundial y consolida su público en España: el 85% de sus fans gasta hasta 100 euros al mes en ‘merchandising’

DEPORTES

La celebración España, en directo | La Selección aterriza en Madrid para darse un baño de masas: la agenda y el recorrido de los campeones del Mundial

La celebración España, en directo | La Selección aterriza en Madrid para darse un baño de masas: la agenda y el recorrido de los campeones del Mundial

Ya hay fecha para la venta de la camiseta de España con la segunda estrella

La selección española aterrizará en Madrid con una hora de retraso

El vuelo de Iberia que lleva a bordo a los campeones del mundo de la Selección española es el más seguido de Flightradar: más de 65.000 personas siguen su recorrido

El vídeo más emocionante de la victoria de España, sobre el césped de la final: los abrazos, las palabras, los silencios... y Cucurella