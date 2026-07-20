Habla el padre del joven al que un policía dejó sin un testículo cuando celebraba el pase de España a la final del Mundial y pide ayuda para localizarle: “Es un horror”

Entrevista a Joaquín, padre del joven agredido al que han tenido que extirpar un testículo, en TVE.

No todo son alegrías tras la victoria de España en el Mundial 2026. Hay una familia que no ha podido celebrar porque, durante la celebración del pase a la final, un policía agredió a un joven de 21 años y le dejó sin un testículo en el paseo de Recoletos, en Madrid. Tuvo que ir al hospital, donde le operaron de urgencia y se lo extirparon. Según ha narrado el padre de la víctima, Joaquín, se trata de una agresión aislada de un policía que no saben quién es, pero la denuncia ya está puesta. “Si hay gente que ha visto cómo ha ocurrido o tiene algún vídeo, puede que alguna persona nos pueda contactar o bien ofrecerse como testigos”, ha afirmado Joaquín en declaraciones a La Hora de la 1, de TVE.

Tras la victoria de España frente a Francia, el centro de Madrid se llenó de personas que festejaban la victoria. Entre ellos estaba el hijo de Joaquín, que salió junto a su hermano y amigos. “Estaba celebrando el partido”, explica. “Son gente estupenda -continúa-, estudiantes, nada conflictivos... De repente, un policía le dio un porrazo, no fue carga policial, fue uno que le dio un porrazo antes de las cargas, que vinieron después”.

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Españoles celebran la victoria de España en el Mundial en la plaza de Cibeles (Oscar Del Pozo / AFP)

Lo que no logra entender Joaquín es el porqué. “Hemos visto un video en el que se ve perfectamente cómo ocurre. Se ve que la gente está con banderas, pegando saltos, y no entendemos por qué ese policía dio ese porrazo. Parece un portero de discoteca más que un policía”, asegura en el programa de la cadena pública.

La familia busca más imágenes

Ahora el objetivo de la familia del joven es que la querella dé sus frutos y se consigan imágenes para que se pueda identificar al agente, aunque el daño ya está hecho. “Mientras toda España estaba celebrando el mundial, en casa no lo hemos podido celebrar como el resto de la gente porque lo que nos han hecho es un horror. Mi hijo físicamente está mejor, se va recuperando, pero anímicamente está muy mal. Tiene miedo a salir a la calle, tiene una sensación de injusticia tremenda dentro del cuerpo. Siente mucha injusticia y muchísima rabia. Es algo totalmente desproporcionado. La policía está para preservar el orden público, no para alterarlo. Y yo hablo de ese policía en concreto”, ha sentenciado Joaquín.

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Otra de las críticas de Joaquín es que de momento ninguna autoridad se ha puesto en contacto con ellos. “Es como si les diera igual”, lamenta. “Entiendo que es un momento de celebración, pero no estoy tan contento como el resto de los españoles”, agrega. Al ser preguntado por si ve alguna explicación a estos acontecimientos, el padre de la víctima cree que este tipo de situaciones se generan por la actuación de un individuo, no de forma colectiva. “No creo que la policía en sí tenga algo que ver con esto. El problema no es un tema político, es una acción individual de un miserable que ha dejado a mi hijo como le ha dejado”, ha concluido.