La graciosa metedura de pata de Tamara Falcó con la IA y la Selección española: “Es lo que tiene cuando la IA te hace el trabajo”

Tamara Falcó. (EUROPA PRESS).

La euforia por la conquista del Mundial de 2026 ha inundado España dentro y fuera de los estadios. Tras la victoria de la selección frente a Argentina en la final disputada en Nueva Jersey, miles de aficionados salieron a las calles para celebrar la segunda estrella del combinado nacional, mientras las redes sociales se llenaban de mensajes de felicitación de deportistas, artistas y numerosas caras conocidas. Sin embargo, entre todas las publicaciones ha habido una que ha terminado convirtiéndose en una de las más comentadas por un motivo inesperado: la protagonizada por Tamara Falcó.

La marquesa de Griñón ha querido sumarse al entusiasmo general compartiendo una imagen dedicada a los campeones del mundo en sus historias de Instagram. Junto a una fotografía en la que aparece el equipo español posando con el trofeo y el seleccionador, Luis de la Fuente, escribe un breve mensaje de celebración: “¡Orgullo, pasión, gloria!”. Pero lo que parecía una felicitación más, ha acabado generando un intenso debate en redes sociales cuando numerosos usuarios han advertido que la instantánea había sido creada mediante inteligencia artificial.

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Tamara Falcó, con una bandera de España tras la victoria de la Selección frente a Francia en las semifinales del Mundial 2026. (EUROPA PRESS).

A simple vista, la composición permitía reconocer a algunos de los protagonistas de la selección, como Lamine Yamal, Nico Williams o Marc Cucurella. Sin embargo, al observarla con detenimiento, los errores resultan evidentes. Varios futbolistas comparten prácticamente el mismo rostro con ligeras variaciones en el peinado, otros no guardan parecido alguno con los jugadores reales e incluso aparecen figuras que ni siquiera forman parte del combinado nacional.

La publicación no ha tardado en viralizarse y los comentarios han comenzado a multiplicarse en plataformas como X. Muchos usuarios han reaccionado con humor ante los fallos de la imagen, mientras otros han aprovechado para ironizar sobre el uso de la inteligencia artificial: “Es lo que tiene cuando la IA te hace el trabajo”. Entre los mensajes más repetidos destacan bromas sobre el parecido entre los supuestos jugadores o referencias a que la tecnología ha terminado jugando una mala pasada a la colaboradora televisiva: “Es Tamara Falcó, demasiado que ha sabido poner ella misma en ChatGPT: ‘Selección Española’ sin faltas de ortografía”.

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Las críticas también apuntaban al hecho de que existían numerosas fotografías auténticas del momento histórico, así como montajes ya preparados para celebrar el triunfo de España, por lo que sorprendió que Falcó optara por una imagen generada por IA para felicitar a la selección. Aun así, la marquesa aún mantiene la publicación activa a pesar de las horas, sin pronunciarse sobre la polémica que ha suscitado.

Publicación de Tamara Falcó (INSTAGRAM).

Cientos de famosos se vuelcan

Más allá de esta anécdota, la victoria de España provocó una auténtica movilización entre los rostros más conocidos del panorama nacional e internacional. Numerosos famosos siguieron la final desde el propio MetLife Stadium, entre ellos Javier Bardem, Matt Damon, Beyoncé, Tom Cruise o Laura Pausini, que vivieron en directo la conquista del segundo Mundial de la historia del fútbol español.

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Las redes sociales también se llenaron de imágenes de otros personajes públicos celebrando el éxito del equipo de Luis de la Fuente. Laura Escanes y Violeta Mangriñán compartieron con sus seguidores cómo vivieron el encuentro juntas, mientras que Rosalía aprovechó la ocasión para fotografiarse con una bandera de España y mostrar una camiseta de su gira LUX inspirada en los colores de la enseña nacional. La influencer italiana Chiara Ferragni, gran admiradora de España, tampoco quiso dejar pasar la oportunidad de sumarse a las felicitaciones.