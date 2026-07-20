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Muere David Lucas, secretario de Estado de Vivienda

David Lucas anunció hace 20 días que suspendía toda su actividad para seguir un tratamiento oncológico.

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El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, durante la inauguración del Salón Internacional Inmobiliario de Madrid 2026.
El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, durante la inauguración del Salón Internacional Inmobiliario de Madrid 2026. (Europa Press)

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Pública, David Lucas Parrón, ha fallecido a los 58 años a causa de un cáncer. El político anunció hace tres semanas que suspendía de forma temporal su agenda para seguir un tratamiento oncológico, pero este lunes el Ministerio de Vivienda ha comunicado su muerte.

“El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana lamenta profundamente la pérdida de un excelente compañero que dedicó su vida al servicio público y al bien común. El compromiso y el trabajo de David Lucas deja como legado los cimientos del derecho a la vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar”, han expresado desde el equipo de Isabel Rodríguez.

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Nacido en 1968, Lucas Parrón había pasado por varios cargos a lo largo de su trayectoria política, desde secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana hasta alcalde del Ayuntamiento de Móstoles por el PSOE entre los años 2015 y 2018. También ocupó los puestos de secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, senador electo por Madrid en la XII legislatura, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y teniente de alcalde de Getafe. Desde noviembre de 2023, trabajaba como número dos del Ministerio de Vivienda.

El pasado 30 de junio, comunicó por sus redes sociales que se apartaría temporalmente de su cargo “debido a un proceso cancerígeno”, sin especificar la enfermedad, y “para afrontar el tratamiento oncológico”. ”Nuestra sanidad pública es la mejor, garantía para retomar pronto mi actividad política", expresó.

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El sur de Madrid llora la muerte de David Lucas

El Ayuntamiento de Móstoles también ha lamentado profundamente el fallecimiento de Lucas Parrón. “Trasladamos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y seres queridos, y nos unimos al dolor de todos aquellos que hoy lamentan su pérdida”, han añadido. El actual edil de la ciudad, Manuel Bautista, ha expresado sus condolencias a familiares y allegados y ha reconocido “su dedicación al servicio público” de la ciudad.

“El nombre de toda la familia socialista de Móstoles, queremos trasladar nuestro más sentido pésame a su familia. David era un hombre inteligente, un gran político y una buena persona que pudo recuperar el gobierno de Móstoles para el PSOE. Sin duda dejó una gran huella en el socialismo de nuestra ciudad”, ha añadido el actual secretario general del PSOE de Móstoles, Álex Martín.

Ciudades vecinas, como Getafe o Fuenlabrada, también han mostrado su pésame por el fallecimiento del secretario de Estado.

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