A qué hora juega España contra Argentina la final del Mundial 2026 y dónde ver el partido gratis

La selección argentina celebra un gol mientras el equipo de España camina por el campo de juego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey ya está casi listo para el enfrentamiento épico entre España y Argentina. Y es que mientras La Roja de Luis de la Fuente busca bordar su segunda estrella en el pecho, la Albiceleste de Lionel Scaloni saldrá con todo para firmar el bicampeonato y alzar su cuarto Mundial.

El cara a cara dará el pistoletazo a las cinco de la tarde, hora local. Pero si vas a ver el partido desde España, tendrás que dejar todo lo que estés haciendo a partir de las 21:00 horas (horario peninsular) y a las 20:00 horas en Canarias. Mientras, en Argentina, el partido se podrá seguir a las 16:00 horas. Otros horarios: 16:00 horas (Brasil, Uruguay y Paraguay), 15:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos), 14:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá), 13:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica).

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Además, la ceremonia de clausura organizada por la FIFA comenzará 90 minutos antes del arranque, a las 13.30 hora local (14.30 de Argentina y 19.30 de España).

Pero lo más importante quizá sea dónde se retransmitirá el que se convertirá en el partido más importante para la Selección. Así, en España podrá disfrutarse en directo y en abierto a través de La 1 de TVE, además de la opción de seguirlo por DAZN, con los comentarios de la campeona mundial Aitana Bonmatí.

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En Argentina, la final se transmitirá por DGO, DSPORTS, Telefe y Paramount+. En México, se sintonizará por Canal 5, TUDN, Azteca y VIX Premium, mientras que en Estados Unidos la señal oficial estará a cargo de FOX. Para los espectadores de Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, el duelo estará disponible en DSPORTS a través de DAZN. Finalmente, en Paraguay se transmitirá por GEN, Canal Trece y Unicanal, y en Bolivia por Tigo Sports y Entel Gol (Canal 56).

Los equipos quieren alcanzar el máximo reconocimiento a nivel de selecciones en la edición 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer cara a cara desde 2018

El último enfrentamiento entre las selecciones de España y Argentina tuvo lugar en el año 2018. Este histórico partido amistoso se disputó en la ciudad de Madrid, concretamente sobre el césped del estadio Metropolitano. El duelo no formaba parte de un torneo oficial, sino que se organizó como un importante encuentro preparatorio para el Mundial de Rusia de aquel mismo año.

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El encuentro se saldó con una contundente e histórica victoria para el equipo español, que se impuso a la albiceleste con un abultado marcador de 6-1. La gran figura y protagonista indiscutible de aquella noche fue el futbolista Isco Alarcón, quien logró anotar un destacado triplete de goles para sellar la victoria local.

Parejas como Camila Yañez y Javier De Lathouwer, y María Culell y Rubén Jurado tendrán que elegir entre la camiseta y el amor durante el partido de la final del Mundial que disputarán España contra Argentina.

Este resultado supuso un fuerte contraste con el anterior enfrentamiento entre ambos países, celebrado en 2010 en el estadio Monumental de Buenos Aires, el hogar de River Plate. En aquella cita de 2010, la selección de Argentina derrotó por 4-1 a una España recién consagrada campeona del mundo en Sudáfrica, dirigida entonces por Vicente del Bosque y con figuras como Xavi Hernández y Andrés Iniesta sobre el campo.

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De cara a la gran final del Mundial de 2026, los combinados dirigidos por Luis de la Fuente y Lionel Scaloni se verán las caras en Nueva Jersey ante más de 80.000 espectadores, buscando coronarse campeones del mundo en un duelo que promete añadir un nuevo y emocionante capítulo a su historial de enfrentamientos.