España Deportes

A qué hora juega España contra Argentina la final del Mundial 2026 y dónde ver el partido gratis

La expectación por el encuentro es máxima y habrá millones de personas en el mundo pendientes del encuentro

Guardar
Google icon
Jugadores de Argentina con camiseta celeste y blanca celebran, y jugadores de España con camiseta roja y pantalón azul caminan en el campo.
La selección argentina celebra un gol mientras el equipo de España camina por el campo de juego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey ya está casi listo para el enfrentamiento épico entre España y Argentina. Y es que mientras La Roja de Luis de la Fuente busca bordar su segunda estrella en el pecho, la Albiceleste de Lionel Scaloni saldrá con todo para firmar el bicampeonato y alzar su cuarto Mundial.

El cara a cara dará el pistoletazo a las cinco de la tarde, hora local. Pero si vas a ver el partido desde España, tendrás que dejar todo lo que estés haciendo a partir de las 21:00 horas (horario peninsular) y a las 20:00 horas en Canarias. Mientras, en Argentina, el partido se podrá seguir a las 16:00 horas. Otros horarios: 16:00 horas (Brasil, Uruguay y Paraguay), 15:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos), 14:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá), 13:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica).

PUBLICIDAD

Además, la ceremonia de clausura organizada por la FIFA comenzará 90 minutos antes del arranque, a las 13.30 hora local (14.30 de Argentina y 19.30 de España).

Pero lo más importante quizá sea dónde se retransmitirá el que se convertirá en el partido más importante para la Selección. Así, en España podrá disfrutarse en directo y en abierto a través de La 1 de TVE, además de la opción de seguirlo por DAZN, con los comentarios de la campeona mundial Aitana Bonmatí.

PUBLICIDAD

En Argentina, la final se transmitirá por DGO, DSPORTS, Telefe y Paramount+. En México, se sintonizará por Canal 5, TUDN, Azteca y VIX Premium, mientras que en Estados Unidos la señal oficial estará a cargo de FOX. Para los espectadores de Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, el duelo estará disponible en DSPORTS a través de DAZN. Finalmente, en Paraguay se transmitirá por GEN, Canal Trece y Unicanal, y en Bolivia por Tigo Sports y Entel Gol (Canal 56).

Los equipos quieren alcanzar el máximo reconocimiento a nivel de selecciones en la edición 2026.
Los equipos quieren alcanzar el máximo reconocimiento a nivel de selecciones en la edición 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer cara a cara desde 2018

El último enfrentamiento entre las selecciones de España y Argentina tuvo lugar en el año 2018. Este histórico partido amistoso se disputó en la ciudad de Madrid, concretamente sobre el césped del estadio Metropolitano. El duelo no formaba parte de un torneo oficial, sino que se organizó como un importante encuentro preparatorio para el Mundial de Rusia de aquel mismo año.

El encuentro se saldó con una contundente e histórica victoria para el equipo español, que se impuso a la albiceleste con un abultado marcador de 6-1. La gran figura y protagonista indiscutible de aquella noche fue el futbolista Isco Alarcón, quien logró anotar un destacado triplete de goles para sellar la victoria local.

Parejas como Camila Yañez y Javier De Lathouwer, y María Culell y Rubén Jurado tendrán que elegir entre la camiseta y el amor durante el partido de la final del Mundial que disputarán España contra Argentina.

Este resultado supuso un fuerte contraste con el anterior enfrentamiento entre ambos países, celebrado en 2010 en el estadio Monumental de Buenos Aires, el hogar de River Plate. En aquella cita de 2010, la selección de Argentina derrotó por 4-1 a una España recién consagrada campeona del mundo en Sudáfrica, dirigida entonces por Vicente del Bosque y con figuras como Xavi Hernández y Andrés Iniesta sobre el campo.

De cara a la gran final del Mundial de 2026, los combinados dirigidos por Luis de la Fuente y Lionel Scaloni se verán las caras en Nueva Jersey ante más de 80.000 espectadores, buscando coronarse campeones del mundo en un duelo que promete añadir un nuevo y emocionante capítulo a su historial de enfrentamientos.

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección española Mundial 2026Fútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España y Argentina se citan con la historia: La Roja busca la segunda estrella ante una albiceleste que quiere prolongar su reinado

Después de que la Finalissima se suspendiera tras el estallido de la guerra de Irán, el campeón de Europa se verá las caras contra el campeón de América

España y Argentina se citan con la historia: La Roja busca la segunda estrella ante una albiceleste que quiere prolongar su reinado

Luis de la Fuente y Lionel Scaloni: aprendiz y maestro se dan cita en la final del Mundial 2026

El seleccionador argentino y el español se conocen desde el año 2017 y ahora lucharán por hacer historia con sus respectivos países

Luis de la Fuente y Lionel Scaloni: aprendiz y maestro se dan cita en la final del Mundial 2026

Los ataques de Marc Cucurella, la fórmula que puede darle la segunda estrella a España

El equipo de De la Fuente puede encontrar una avería en la derecha de la Argentina, por donde profundizará los avances el nuevo fichaje del Real Madrid

Los ataques de Marc Cucurella, la fórmula que puede darle la segunda estrella a España

Lamine Yamal, de la presión por ser el ‘nuevo Messi’ al peso de un país sobre sus hombros: “Es una carga muy pesada para cualquier deportista”

El psicólogo deportivo Martin Zaidman explica a ‘Infobae’ cómo pueden afectar las altas expectativas a los futbolistas jóvenes

Lamine Yamal, de la presión por ser el ‘nuevo Messi’ al peso de un país sobre sus hombros: “Es una carga muy pesada para cualquier deportista”

Jürgen Klopp vuelve a los banquillos: tiene un principio de acuerdo para liderar la nueva camada de talentos de Alemania

El técnico no entrena desde que abandonó Anfield en 2024 y ahora es embajador de fútbol de Red Bull

Jürgen Klopp vuelve a los banquillos: tiene un principio de acuerdo para liderar la nueva camada de talentos de Alemania
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez, del Mundial a África: este lunes aterriza en Argelia con el gas en el centro de la visita y el tabú del Sáhara Occidental sobrevolando el encuentro

Pedro Sánchez, del Mundial a África: este lunes aterriza en Argelia con el gas en el centro de la visita y el tabú del Sáhara Occidental sobrevolando el encuentro

España lidera el ejercicio militar de la OTAN que protege el Atlántico Norte con cinco buques de la Armada y 3.000 militares de la alianza

El líder conservador del Parlamento de Alemania dimite tras tener un hijo mediante gestación subrogada

El primer ejercicio para preparar la disuasión nuclear de Francia y Alemania con cinco aviones militares en pleno vuelo

El PP presenta a sus candidatos a las provincias con 11 novedades en un acto marcado por las ganas de elecciones y los guiños al Mundial

ECONOMÍA

Del campo argentino a la mesa española: el viaje de 10.000 kilómetros de un chuletón de carne argentina tras el acuerdo UE-Mercosur

Del campo argentino a la mesa española: el viaje de 10.000 kilómetros de un chuletón de carne argentina tras el acuerdo UE-Mercosur

Los fondos de inversión arrasan en rentabilidad a los depósitos: dan 2.100 euros más por 10.000 € invertidos durante diez años

La medida que ha aprobado París para combatir su crisis de vivienda: impuestos de hasta el 60% sobre los pisos vacíos

La Ley de Propiedad Horizontal no prohíbe las mascotas, pero los estatutos de la comunidad sí pueden hacerlo si cumplen con este requisito

El 50% de los jóvenes españoles compra camisetas falsas: el Mundial dispara un negocio ilegal de 1.200 millones

DEPORTES

España y Argentina se citan con la historia: La Roja busca la segunda estrella ante una albiceleste que quiere prolongar su reinado

España y Argentina se citan con la historia: La Roja busca la segunda estrella ante una albiceleste que quiere prolongar su reinado

Luis de la Fuente y Lionel Scaloni: aprendiz y maestro se dan cita en la final del Mundial 2026

Los ataques de Marc Cucurella, la fórmula que puede darle la segunda estrella a España

Lamine Yamal, de la presión por ser el ‘nuevo Messi’ al peso de un país sobre sus hombros: “Es una carga muy pesada para cualquier deportista”

Jürgen Klopp vuelve a los banquillos: tiene un principio de acuerdo para liderar la nueva camada de talentos de Alemania