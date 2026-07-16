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Lamine Yamal y Pedro Porro entre algodones: se entrenan al margen del equipo tan solo tres días antes de la final del Mundial

Luis de la Fuente afirmó en rueda de prensa: “Lamine no tiene nada, que yo sepa, y Pedro Porro parece que es una sobrecarga”

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El jugador español Lamine Yamal (Reuters/Vincent Carchietta)
El jugador español Lamine Yamal (Reuters/Vincent Carchietta)

Tras haber sellado su pase a la final del Mundial 2026, la selección española ha regresado a los entrenamientos con la mente puesta en el partido decisivo. Esta vuelta a la actividad, sin embargo, no ha contado con la participación plena de todos los futbolistas, ya que tanto Pedro Porro como Lamine Yamal han entrando al margen del resto del equipo, cuando solo faltan tres días para que se dispute la final de la cita mundialista entre España y Argentina.

Lamine Yamal y Pedro Porro terminaron la semifinal con diferentes molestias. El joven delantero, protagonista de varias acciones ofensivas ante el combinado francés, recibió un golpe importante durante una jugada en la que Lucas Digne lo derribó dentro del área rival. Esa acción fue clave porque provocó el penalti que Oyarzabal transformó en gol, comenzando así el camino de España hacia la victoria. Si bien Lamine Yamal pudo mantenerse sobre el terreno de juego tras la infracción, el dolor se hizo más intenso después del pitido final, una vez que la zona afectada se enfrió. Como medida inmediata, el futbolista apareció con un vendaje en el muslo izquierdo, evidenciando la atención médica recibida para controlar las molestias.

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Desde su llegada al hotel de concentración en Dallas, el equipo de fisioterapeutas de la selección no ha dejado de trabajar con Lamine Yamal. El cuerpo técnico ha decidido priorizar la recuperación del jugador, quien se ha mantenido al margen de los ejercicios grupales para evitar cualquier complicación a pocos días del último partido del torneo. La federación, a través de mensajes oficiales y declaraciones de los miembros del cuerpo médico, ha insistido en que la prioridad es su total recuperación, descartando una lesión grave y transmitiendo calma tanto a la afición como a los medios de comunicación.

El jugador de la selección española Pedro Porro (Reuters/Vincent Carchietta)
El jugador de la selección española Pedro Porro (Reuters/Vincent Carchietta)

Por su parte, Pedro Porro, designado como el jugador más destacado de la semifinal jugada en Dallas, también ha tenido que frenar su actividad debido a la fatiga muscular. El lateral, que fue sustituido en la recta final del partido por Marcos Llorente, arrastra una sobrecarga provocada por el desgaste acumulado en las últimas jornadas. Ya había experimentado molestias tras su debut como titular frente a Arabia Saudí y estuvo ausente en el choque ante Uruguay, pero posteriormente sumó minutos como titular en los partidos ante Austria, Bélgica y Francia. El esfuerzo realizado por el futbolista del Tottenham ha sido considerable, y el cuerpo técnico ha optado por no arriesgar, limitando su participación a ejercicios personalizados y controlados.

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Las palabras de Luis de la Fuente

Después de la victoria contra Francia, el seleccionador Luis de la Fuente abordó la situación física de Lamine Yamal y Pedro Porro en rueda de prensa. El entrenador español minimizó la preocupación: “Lamine no tiene nada, que yo sepa, y Pedro Porro parece que es una sobrecarga”. Y añadió: “En ambos casos esperamos que no haya problemas para que estén listos para el partido”.

Mundial 2026 - España 2 - Francia 0 - ES

El seleccionador español puso calma y aunque las imágenes invitar a la alarma, los jugadores están siguiendo las indicaciones del equipo médico de la selección española, con quienes trabajan para estar a apunto para domingo. La final se presenta como un duelo de titanes, donde será necesario contar con todo los jugadores y más Lamine Yamal y Pedro Porro que hasta ahora lo han jugado prácticamente todo desde que comenzó el torneo.

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