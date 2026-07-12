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España, la zona Cesarini y Mikel Merino o cómo afinar en el momento necesario

El jugador navarro ya ha marcado dos goles cuando el partido ya había pasado del minuto 85 para sellar la victoria

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Mikel Merino celebrando su gol ante Bélgica (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Mikel Merino celebrando su gol ante Bélgica (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La capacidad de Mikel Merino para aparecer en los momentos más determinantes ha marcado el recorrido de la selección española en el Mundial 2026. El centrocampista ha logrado marcar en dos partidos consecutivos del Mundial, ambos goles en los minutos finales, una circunstancia que para muchos resulta difícil de explicar. Eliminó a Bélgica en cuartos con un gol en el minuto 88, apenas cuatro días después de haber hecho lo propio ante Portugal en octavos, también en los instantes finales. Es en esos minutos finales, los de la zona Cesarini, cuando te lo juegas todo, cuando La Roja maneja los nervios y tira de una épica firmada con nombre y apellidos: Mikel Merino.

El caso de Merino se inserta en la tendencia de una España que ha sabido gestionar los minutos de máxima presión. Hasta en siete partidos, los de Luis de la Fuente sellaron el resultado pasado el minuto 85 de partido. Seis veces la selección pasó del empate a la victoria y en otra ocasión consiguió igualar cuando estaba en desventaja. Esta frecuencia, cercana a uno de cada cinco partidos, muestra una constancia que va más allá de la simple fortuna.

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Calma y confianza es lo que muestra la selección española en esos minutos de infarto donde el partido puede cambiar el destino de una selección. Esos minutos donde la supervivencia y la eliminación se dan la mano en una balanza sin decantar. El equipo evita la precipitación en los momentos críticos, manteniendo su identidad y sin transmitir ansiedad. A diferencias de otras selecciones, que se lanzan al ataque donde bombardeos al área enemiga y disparo desesperados, La Roja pone sentido común, mueve el balón y crea. España se mantiene fiel a su estilo en situaciones de máxima exigencia.

El seleccionador de España, Luis de la Fuente (REUTERS/Daniel Cole)
El seleccionador de España, Luis de la Fuente (REUTERS/Daniel Cole)

Luis de la Fuente tiene claro que esa es una de sus mejores armas. “La calma es poder. Y la tranquilidad es poder”, afirmó. “Ellos agradecen esa calma. Si me vieran fuera de mí, histriónico, diciendo una auténtica salvajada, seguramente este equipo no sabría reaccionar. Pero este equipo tiene corazón y este equipo sí reacciona ante el estímulo de la comprensión, del afecto, de la exigencia, del compromiso”, aseguraba el seleccionador tras sellar la clasificación a semifinales del Mundial. Y añade: “Lo que nos da fortaleza es el día a día, la actitud que tenemos ante esas situaciones. Los futbolistas confían ciegamente en que las decisiones son siempre pensando en el beneficio del grupo. Y salen bien. Pero no es casualidad. Es trabajo de análisis y conocimiento”.

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San Mikel Merino y su gol ante Bélgica

La intervención de Merino ante Bélgica estuvo marcada por una consigna clara tras entrar al terreno de juego en el minuto 85:32: “Colocarme en las zonas en que puedo hacer daño al rival. Ellos estaban muy organizaditos, pero cuando juntas cuerpos en el área pasan cosas. Intentar estar atento a cualquier balón suelto, a cualquier balón que salga entre líneas, liberar compañeros fijando centrales...”. Así llegó el gol en el minuto 87:28, tras una jugada de Cubarsí y un rebote dejado por Lammens.

Merino ha sumado cuatro goles decisivos en los instantes finales de partidos bajo la dirección de De la Fuente: dos en este Mundial, uno en el minuto 119 ante Alemania en la Eurocopa 2024 y otro en el descuento frente a Países Bajos en la Nations League. En su carrera en clubes, por el contrario, solo ha conseguido dos tantos en esos instantes, uno con el Newcastle en 2017 y otro con la Real Sociedad en 2024.

Ahora, España afronta su partido ante Francia de semifinales del Mundial, donde sueñan con necesitan tirar de su as bajo la manga. Mikel, de todas formas, estará ahí, esperando su oportunidad y buscará de nuevo desatascar un encuentro en caso de ser necesario, es su sino.

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