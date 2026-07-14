España

Carbonara, arroz con salsa de cacahuete o café: ¿Qué comen los futbolistas de la selección española antes del partido?

La nutricionista que viaja con la Selección ha desvelado en diversas entrevistas cuáles son las recetas más consumidas por los jugadores durante este Mundial 2026

Guardar
Google icon
Los jugadores de la selección española celebrando un gol (Reuters/Nathan Ray Seebeck)
Los jugadores de la selección española celebrando un gol (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

La alimentación es una de las patas fundamentales de un buen desempeño deportivo. En la recuperación y, sobre todo, en la preparación antes de un esfuerzo, un plato equilibrado y energético es clave para un deportista sano y con un buen rendimiento. Bien lo saben los expertos en nutrición que acompañan este verano a la selección española durante el Mundial 2026. Un equipo liderado por la nutricionista Toscana Var que, partido a partido, se ha encargado de que los futbolistas coman bien y estén preparados para todo lo que venga.

Este martes, el equipo español se enfrenta a Francia en las semifinales, un partido lleno de expectación que decidirá quién ocupa el ansiado puesto en la gran final. ¿Cómo se prepararán nuestros jugadores en las horas previas al encuentro? Sin duda, no puede faltar una buena comida, algo de lo que se encargarán los nutricionistas y cocineros de ‘La Roja’. Toscana Viar ha dado algunas pistas sobre los platos preferidos de cada uno de los jugadores, recetas que aúnan disfrute y nutrición para asegurar la salud y energía necesarias.

PUBLICIDAD

Según explicaba Viar en una entrevista para Mundo Deportivo, su trabajo consiste en planificar las comidas de los deportistas según sus necesidades y gustos, pero también del nivel de esfuerzo que deban realizar durante la jornada. “La comida previa al partido es rica en proteínas y en hidratos de carbono de calidad”, aseguraba la experta, a lo que se suma un aporte de hidratación, electrolitos y sales minerales.

En cuanto a elaboraciones específicas en esta edición del Mundial, Toscana Viar afirma en una entrevista con La Vanguardia que una de las comidas estrella es el arroz con leche, que suelen comer los futbolistas en la noche previa al partido. También otros platos como el pollo con salsa de soja, que sirven los días del encuentro, o la pasta carbonara, una receta italiana que se ha ganado un puesto fijo en el menú de los españoles.

PUBLICIDAD

En un ambiente de camaradería, la selección española de fútbol celebró los cumpleaños de los jugadores Lamine Yamal y Víctor Muñoz. Ambos futbolistas recibieron una torta y compartieron emotivos discursos de agradecimiento y motivación con sus compañeros.

Viar describe este plato de pasta como uno de los grandes favoritos de esta concentración, y la razón va más allá de su riquísimo sabor: la pasta aporta los hidratos de carbono necesarios para llenar los depósitos de glucógeno antes de los esfuerzos de alta intensidad, mientras que el huevo y el queso suman proteína y grasa de calidad al plato.

Del arroz guineano de Lamine Yamal a la fruta de Cubarsí

Por supuesto, más allá de los platos disponibles en el buffet, cada miembro del equipo tiene sus propios favoritos, recetas que atañen a sus recuerdos familiares o que forman parte de su rutina diaria. Lamine Yamal, por ejemplo, desvelaba su comida favorita prepartido en una entrevista con GQ España. “Arroz con salsa de cacahuate. Es una comida típica del país de mi madre, Guinea Ecuatorial. Mi madre siempre me la hacía cuando era pequeño, los días antes de los partidos para que cogiera fuerza”, explicaba el joven delantero.

Lamine Yamal y Dani Olmo antes de un partido (Reuters/Kiyoshi Mio)
Lamine Yamal y Dani Olmo antes de un partido (Reuters/Kiyoshi Mio)

En el caso de Dani Olmo, su imprescindible viene en formato líquido. “El café. Para mí, un esencial muy importante, sobre todo prepartido, es lo que me ayuda más a activar y a despertarme”, explicaba el jugador del Barça durante su entrevista. “Una de las cosas más importantes es que sea café solo, sin nada de leche, ni de soja ni de avena. Me gusta tomármelo solo y casi de un sorbo; me ayuda a activar prepartido”. El futbolista afirma que ha aprendido a diferenciar un buen café de uno que no lo es, aunque reconoce que no le importa en exceso la calidad siempre que “sepa a café y no a agua sucia”.

Por su parte, Pau Cubarsí afirma que la fruta es uno de sus alimentos preferidos y un snack habitual en su dieta. Suele incluirla en los postres, desayunos y meriendas, y comenta que en su casa siempre tiene fruta disponible, no solo porque le gusta su sabor, sino porque considera que aporta beneficios imprescindibles. " Si me llaman para una campaña para que los niños coman fruta, seguramente la haría porque yo creo que es muy importante", aseguraba el defensa español. Además, señala que, cuando viaja, no suele probar frutas nuevas y prefiere opciones como manzanas, fresas o uvas.

Temas Relacionados

NutriciónNutrición EspañaMundial 2026Selección española Mundial 2026España-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La ‘especial’ relación de los franceses con los televisores, no todos logran sobrevivir hasta el final del Mundial

Los grandes operadores ya están viendo un aumento de las ventas debido al Mundial 2026, un sentimiento común durante los grandes eventos deportivos

La ‘especial’ relación de los franceses con los televisores, no todos logran sobrevivir hasta el final del Mundial

Sanidad prepara el MIR 2027: fechas, plazas y nuevas normas para evitar el fraude

El ministerio vuelve a ampliar las plazas para la nueva convocatoria de la Formación Sanitaria Especializada

Sanidad prepara el MIR 2027: fechas, plazas y nuevas normas para evitar el fraude

Descubren que los ovarios empiezan a envejecer décadas antes de la llegada de la menopausia

A medida que envejecemos, perdemos la sincronía en la maduración de las estructuras donde se desarrollan los ovocitos

Descubren que los ovarios empiezan a envejecer décadas antes de la llegada de la menopausia

El ‘Grand Prix’ arrasa en su estreno y lidera el lunes con su mejor dato en tres años: así quedó la batalla de audiencias del 13 de julio

La 1 conquista la noche con un 16,8% y más de 1,4 millones de espectadores, mientras Cuatro celebra el notable debut de ‘El mago del vino’ y Telecinco se desploma tras un inesperado cambio de programación

El ‘Grand Prix’ arrasa en su estreno y lidera el lunes con su mejor dato en tres años: así quedó la batalla de audiencias del 13 de julio

Investigadores buscan voluntarios para grabar el sonido de aves y murciélagos durante el eclipse solar y comprobar cómo afecta a estos animales

El proyecto ECOECLIPSE pretende colocar unas 300 grabadoras en distintos puntos de España donde será visible el evento del 12 de agosto

Investigadores buscan voluntarios para grabar el sonido de aves y murciélagos durante el eclipse solar y comprobar cómo afecta a estos animales
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Pedraz cita como investigados a la gerente del PSOE y al antiguo abogado de Koldo por sus vínculos con el caso Cloacas

El juez Pedraz cita como investigados a la gerente del PSOE y al antiguo abogado de Koldo por sus vínculos con el caso Cloacas

Albares llamó al ministro de Exteriores francés para disculparse por la columna racista de Mariano Rajoy: “No es la posición del Gobierno” ni refleja “el sentir mayoritario de los españoles”

La precariedad en la Inspección de Trabajo lastra el control del fraude laboral: “El personal se jubila a los 60 porque cobra lo mismo que trabajando”

Polémica por el señalamiento de un diputado de Vox a una estudiante con hiyab elegida para dar un discurso en la graduación de su universidad

El juez Peinado da un plazo de cinco días a Begoña Gómez para demostrar que solo viajó al Reino Unido para la graduación de su hija

ECONOMÍA

Francia ‘golea’ a España en lo laboral: el salario mínimo sube con la inflación, supera los 1.800 euros mensuales y trabajan 35 horas

Francia ‘golea’ a España en lo laboral: el salario mínimo sube con la inflación, supera los 1.800 euros mensuales y trabajan 35 horas

Casi 160.000 extranjeros ya cotizan tras la regularización: hostelería, comercio y construcción concentran las altas en la Seguridad Social

Préstamo personal, ampliación de hipoteca o crédito: cuál es la opción más barata para financiar la reforma de una casa

La mitad de los españoles dispuestos a invertir no lo hace: la falta de dinero y la necesidad de tenerlo disponible les frena a dar el paso

Una mujer firma el contrato de una vivienda pero los bancos no le dan la hipoteca: se queda sin casa y debe indemnizar a los vendedores con 200.000 euros

DEPORTES

Infobae

La ‘especial’ relación de los franceses con los televisores, no todos logran sobrevivir hasta el final del Mundial

Atacar por las bandas y agigantar a Lamine Yamal: la receta de Luis de la Fuente para superar a Francia

Lamine Yamal contesta a la columna racista de Mariano Rajoy sobre Francia: “Si el fútbol sirve para algo es para integrar”

Francia - España, en directo | Última hora del partido de semifinales del Mundial 2026: horario, alineaciones y dónde ver gratis en televisión

España estrena equipación para jugar contra Francia la semifinal del Mundial: la camiseta blanca que que arrasa en ventas, pero con otro pantalón