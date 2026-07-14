Carbonara, arroz con salsa de cacahuete o café: ¿Qué comen los futbolistas de la selección española antes del partido?

Los jugadores de la selección española celebrando un gol (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

La alimentación es una de las patas fundamentales de un buen desempeño deportivo. En la recuperación y, sobre todo, en la preparación antes de un esfuerzo, un plato equilibrado y energético es clave para un deportista sano y con un buen rendimiento. Bien lo saben los expertos en nutrición que acompañan este verano a la selección española durante el Mundial 2026. Un equipo liderado por la nutricionista Toscana Var que, partido a partido, se ha encargado de que los futbolistas coman bien y estén preparados para todo lo que venga.

Este martes, el equipo español se enfrenta a Francia en las semifinales, un partido lleno de expectación que decidirá quién ocupa el ansiado puesto en la gran final. ¿Cómo se prepararán nuestros jugadores en las horas previas al encuentro? Sin duda, no puede faltar una buena comida, algo de lo que se encargarán los nutricionistas y cocineros de ‘La Roja’. Toscana Viar ha dado algunas pistas sobre los platos preferidos de cada uno de los jugadores, recetas que aúnan disfrute y nutrición para asegurar la salud y energía necesarias.

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Según explicaba Viar en una entrevista para Mundo Deportivo, su trabajo consiste en planificar las comidas de los deportistas según sus necesidades y gustos, pero también del nivel de esfuerzo que deban realizar durante la jornada. “La comida previa al partido es rica en proteínas y en hidratos de carbono de calidad”, aseguraba la experta, a lo que se suma un aporte de hidratación, electrolitos y sales minerales.

En cuanto a elaboraciones específicas en esta edición del Mundial, Toscana Viar afirma en una entrevista con La Vanguardia que una de las comidas estrella es el arroz con leche, que suelen comer los futbolistas en la noche previa al partido. También otros platos como el pollo con salsa de soja, que sirven los días del encuentro, o la pasta carbonara, una receta italiana que se ha ganado un puesto fijo en el menú de los españoles.

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En un ambiente de camaradería, la selección española de fútbol celebró los cumpleaños de los jugadores Lamine Yamal y Víctor Muñoz. Ambos futbolistas recibieron una torta y compartieron emotivos discursos de agradecimiento y motivación con sus compañeros.

Viar describe este plato de pasta como uno de los grandes favoritos de esta concentración, y la razón va más allá de su riquísimo sabor: la pasta aporta los hidratos de carbono necesarios para llenar los depósitos de glucógeno antes de los esfuerzos de alta intensidad, mientras que el huevo y el queso suman proteína y grasa de calidad al plato.

Del arroz guineano de Lamine Yamal a la fruta de Cubarsí

Por supuesto, más allá de los platos disponibles en el buffet, cada miembro del equipo tiene sus propios favoritos, recetas que atañen a sus recuerdos familiares o que forman parte de su rutina diaria. Lamine Yamal, por ejemplo, desvelaba su comida favorita prepartido en una entrevista con GQ España. “Arroz con salsa de cacahuate. Es una comida típica del país de mi madre, Guinea Ecuatorial. Mi madre siempre me la hacía cuando era pequeño, los días antes de los partidos para que cogiera fuerza”, explicaba el joven delantero.

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Lamine Yamal y Dani Olmo antes de un partido (Reuters/Kiyoshi Mio)

En el caso de Dani Olmo, su imprescindible viene en formato líquido. “El café. Para mí, un esencial muy importante, sobre todo prepartido, es lo que me ayuda más a activar y a despertarme”, explicaba el jugador del Barça durante su entrevista. “Una de las cosas más importantes es que sea café solo, sin nada de leche, ni de soja ni de avena. Me gusta tomármelo solo y casi de un sorbo; me ayuda a activar prepartido”. El futbolista afirma que ha aprendido a diferenciar un buen café de uno que no lo es, aunque reconoce que no le importa en exceso la calidad siempre que “sepa a café y no a agua sucia”.

Por su parte, Pau Cubarsí afirma que la fruta es uno de sus alimentos preferidos y un snack habitual en su dieta. Suele incluirla en los postres, desayunos y meriendas, y comenta que en su casa siempre tiene fruta disponible, no solo porque le gusta su sabor, sino porque considera que aporta beneficios imprescindibles. " Si me llaman para una campaña para que los niños coman fruta, seguramente la haría porque yo creo que es muy importante", aseguraba el defensa español. Además, señala que, cuando viaja, no suele probar frutas nuevas y prefiere opciones como manzanas, fresas o uvas.

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