Cuánto ganan los jugadores de España por pasar a la semifinal del Mundial 2026

Los jugadores de la selección celebrando el pase a semifinal IMAGN IMAGES via Reuters/Gary Vasquez

España está en el top 4. Lo ha hecho después de batir a Bélgica 2-1 en un partido en el que se ha mantenido la tensión hasta el último minuto, pero no solo es el premio deportivo. También lo hay económico. A diferencia de otras etapas, donde la plantilla rechazó cobrar por participar, ahora llega la acordada: “Cobrar por llegar lejos”, negociada por los capitanes Rodri, Unai Simón y Ferran Torres. Dicha fórmula ya se aplicó en la Eurocopa de 2024 y España salió campeón.

Pero antes de entrar en las cifras exactas, conviene aclarar algo importante: el dinero de la FIFA no llega directamente a los futbolistas. El organismo internacional abona el importe correspondiente a cada federación, y es después la RFEF la que distribuye las primas acordadas con la plantilla y el cuerpo técnico.

PUBLICIDAD

La prima por llegar a semifinales

La primera prima para los jugadores llegó tras el pase a cuartos. Ahora, con las semifinales, la cantidad no ha sido oficializada por la RFEF. No obstante, volverán a recibirla tras eliminar a Bélgica.

La Federación no ha hecho públicos los importes concretos de cada escalón, pero distintas estimaciones sitúan el premio individual por conquistar el Mundial por encima de los 600.000 euros brutos por jugador, una cifra superior a la que percibieron tras ganar la Eurocopa de 2024, según Intereconomía.

PUBLICIDAD

En aquel torneo continental, las primas fueron creciendo conforme avanzó el equipo: desde 187.500 euros por alcanzar los cuartos de final hasta 434.615 euros por levantar el título.

Lo que gana RFEF por llegar a semifinales

Como hemos advertido, antes de que las primas pasen a manos de los futbolistas, antes pasan por la RFEF. La FIFA reparte en este Mundial 653 millones de euros en premios, casi el doble que los 386 millones distribuidos en Catar 2022, dentro de un sistema no acumulable: cada selección cobra únicamente lo correspondiente a su última ronda alcanzada, más una cuota fija de 2,2 millones de euros que todas las selecciones recibieron antes del inicio del torneo por gastos de preparación.

PUBLICIDAD

Con esa base, la RFEF ya ha ingresado 11,8 millones de euros por la fase de grupos, cifra que subió a 15,3 millones al superar octavos y a cerca de 19 millones tras certificar el pase a cuartos. Con la clasificación de esta noche se garantizan, como mínimo, 23,7 millones de euros, premio que se corresponde con el cuarto puesto.

Pero, si pierde antes Francia, pero queda tercero, percibirá 25,38 millones; si pierde la final, 28,88 millones; y si queda campeón, 43,76 millones de euros.

PUBLICIDAD

Los costes del Mundial salen del premio

Ese ingreso no se traduce en la paga para la expedición. Buena parte sirve para costear el viaje y los gastos derivados de la estancia en Estados Unidos, México y Canadá: desplazamientos entre sedes, los vuelos chárter, el dispositivo de seguridad y el mantenimiento del cuartel general que España ha instalado en la Baylor School de Chattanooga (Tennessee).

Entrenamiento de España en el Baylor School de Chattanooga. (REUTERS/Claudia Greco)

Los clubes no se van con las manos vacías

Y más allá de lo que reciben Federación y jugadores, la FIFA destina otros 311 millones de euros a compensar a los clubes que ceden sus futbolistas. El pago se fija en aproximadamente 9.300 euros por jugador y día desde dos semanas antes del inicio del torneo hasta el día después de la eliminación de cada selección. Es decir, cuanto más lejos llegue España, más cobran FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Athletic Club, Osasuna, Celta de Vigo, Arsenal, Crystal Palace, Tottenham y Bayer Leverkusen por haber puesto a sus jugadores a disposición de De la Fuente.

PUBLICIDAD