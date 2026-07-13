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La doble ‘tortura’ de los enfermos de cáncer con el ascensor 39 del Hospital Clínico de Madrid: “Me han suspendido tres sesiones de radioterapia en una semana por las averías”

Es el único elevador que puede llevar a los pacientes oncológicos desde las plantas de hospitalización a la unidad de radioterapia. Los trabajadores denuncian que se avería continúamente desde hace meses, lo que obliga a suspender tratamientos

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El ascensor 39 (con un cartel de no funciona), al lado es ascensor 40, que obliga a pasar por unas escaleras
El ascensor 39 (con un cartel de no funciona), al lado es ascensor 40, que obliga a pasar por unas escaleras

La Unidad de Radioterapia del Hospital Clínico de Madrid está en la planta menos uno de este importante centro sanitario, que presta servicio a 385.000 personas. Los pacientes oncológicos que están ingresados y deben recibir este tratamiento solo pueden llegar a este área especializada a través de un ascensor muy concreto, el número 39. “El ascensor que más falla. Sin duda. Nos llevamos quejando seis meses. El elevador ha tenido decenas de averías en este tiempo y la odisea que tenien que sufrir los pacientes es surrealista”, explica un veterano celador del hospital que forma parte de la Plataforma de Trabajadores del Hospital Clínico.

Quien explica my bien la situación es Juan Romero, de 75 años, funcionario del Ayuntamiento de Madrid ya jubilado. Ingresó en el Clínico el pasado 29 de junio por una complicación en su cáncer de estómago. Le pautaron cinco sesiones de radioterapia, que tenía que haber hecho en cinco días seguidos. “Pero las he hecho en ocho días, porque tres días me tuvieron que suspender la sesión porque el ascensor que me baja a la unidad de radioterapia estaba roto. Una vergüenza. Un hospital tan importante como el Clínico y solo tiene un ascensor para que los pacientes podamos ir a esta unidad”, se lamenta Juan, que ha puesto una reclamación en el hospital.

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Una reclamación que tacha de “inmoral” lo sucedido. Un paciente que se desangra por el estómago por el cáncer y no puede recibir la radioterapia para cicatrizar la herida porque no puede llegar a la unidad de tratamiento porque el ascensor no funciona. En realidad hay dos ascensores para bajar a la planta menos uno, el 39 y el 40, pero el 40 no sirve de mucho porque deja en una entreplanta que luego obliga a subir unas escaleras. “Si el paciente va en silla de ruedas o en camilla pues no puede subir las escaleras, por lo que el ancesor 40 no vale. Solo sirve el 39″, señala otro celador. “Así llevamos meses y se lo hemos trasladado a la dirección”, explica otro.

Una celadora transporta a un paciente onclógico por fuera del hospital para entrar por otro acceso a la unidad de radioterapia
Una celadora transporta a un paciente onclógico por fuera del hospital para entrar por otro acceso a la unidad de radioterapia

Daniel Rubio es diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid y trabajador del Clínico. “Ese ascensor es muy viejo, tiene más de 15 años y falla muchísimo. La única solución es cambiar el ascensor por completo. Ya que no hay posibilidad de meter un nuevo ascensor”. Rubio acaba de presentar una serie de baterías al Gobierno regional. “¿Cómo se garantiza la aplicación de tratamientos de radioterapia a los pacientes encamados cuando está averiado el ascensor número 39?, ¿cuántas intervenciones de mantenimiento se han efectuado en lo que va de ejercicio en el ascensor número 39?“, ha preguntado oficialmente el PSOE. ”Estos son los problemas realmente que interesan al ciudadano, de esto se trata hacer política", se lamenta Rubio.

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Mantenimiento mensual

Un portavoz del Hospital Clínico asegura que “se realiza un mantenimiento preventivo de carácter mensual sobre el ascensor 39, sin perjuicio de atender las incidencias que ocasionalmente se puedan producir. El mantenimiento técnico se encuentra dentro de los plazos legalmente establecidos”. El centro explica que el ascensor 39 solo ha estado averiado un día, “quedando solucionada la avería en esa misma mañana. La avería afectó al tratamiento de dos pacientes ingresados en oncología radioterápica a quienes, por su seguridad, se prefirió evitar bajarles en el ascensor de forma manual, facilitándoles su tratamiento en la mañana siguiente”.

El hospital “miente”, coinciden en señalar varios celadores. Juan Valiente, uno de los pacientes, reitera que a él se le ha suspendido la radioterapia tres días por tres averías. Ya no es solo una. “Entre el 19 de junio y el 8 de julio el ascensor se ha averiado seis veces”, afirma un celador que lleva la cuenta. “En los últimos seis meses se pueden contar las averías por decenas. Sin olvidar las veces que nos hemos quedado encerrados dentro del ascensor hasta que han venido a sacarnos”, sentencia otro. Este diario ha podido comprobar la alternativa diseñada por los celadores para que los pacientes que tienen que recibir radioterapia no la pospongan si el ascensor no funciona. Dar un rodeo.

El Área de Oncología del hospital Clínico
El Área de Oncología del hospital Clínico

Ese rodeo consiste, según ha podido comprobar este diario, en sacar a los pacientes en silla de ruedas a la calle por la puerta A, la puerta principal que da a la calle Manuel Bartolomé Cossío, bajar unas rampas y acceder por el acceso de Oncología Radioterápica, un rodeo de unos 10 minutos para no tener que usar el ascensor. “Imagínate la escena en estos días de altas temparaturas, sacar a un enfermo de cáncer a la calle para poder ir a otra zona de dentro del hospital. Con 35 grados de temperatura. Una doble tortura para ellos, que ya están sufriendo una enfermedad grave”, señalan los celadores.

¿Y quién se encarga del mantenimiento de este ascensor y de resto que hay en el hospital? El centro licitó un contrato de mantenimiento que quedó desierto en marzo de 2019. Desde entonces se suceden los contratos menores a la empresa FAIN Ascensores. En junio de 2023, por ejemplo, el centro pagó 7.189,86 euros para que sustituyera las puertas de este ascensor. Los trabajadores también denuncian que otro ascensor, el 22, lleva más de dos años averiado. El hospital lo niega, explicando que se “está realizando una modernización” sobre este elevador, “lo que le ha mantenido parado aproximadamente un mes, si bien existen otros 10 ascensores en un radio de 50 metros como alternativa para el traslado de personas con una funcionalidad equivalente”.

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