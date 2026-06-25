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Achraf Hakimi se pronuncia sobre su juicio por violación: “Tengo a la mejor gente a mi alrededor”

El lateral marroquí se enteró de su procesamiento judicial en pleno Mundial 2026

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Achraf Hakimi se pronuncia sobre su juicio por violación. (REUTERS/Bernadett Szabo)
Achraf Hakimi se pronuncia sobre su juicio por violación. (REUTERS/Bernadett Szabo)

Achraf Hakimi ya tiene confirmado que irá a juicio en Francia por una presunta violación. Ocurrió la semana pasada, cuando el Tribunal de Apelación de Versalles rechazó el recurso de su defensa y ratificó el procesamiento del lateral del PSG. Y todo esto, con el jugador concentrado en el Mundial 2026 con Marruecos, donde acaba de clasificarse para dieciseisavos tras quedar segunda del grupo C.

El caso arrancó en febrero de 2023. Una mujer de 24 años denunció en la comisaría de Nogent que Hakimi la había violado en su domicilio de Boulogne-Billancourt, a las afueras de París. Según su relato, se habían conocido un mes antes por Instagram, y aquella noche, ella fue a su casa. Llegó pasada la 1 de la madrugada y se marchó poco después de las 2:00 horas. La denunciante describió que Hakimi la obligó a sentarse sobre su regazo y la penetró con los dedos sin su consentimiento. “Se comportó como un animal, no mostró ninguna ternura”, declaró durante su audiencia.

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Hakimi siempre lo ha negado. Sostiene que los besos fueron consensuales y que, en sus propias palabras, le acarició la espalda con el consentimiento de ella. Su defensa va más allá: acusa a la denunciante de haber intentado extorsionarlo y apunta a que la mujer se negó a entregar su teléfono a la policía, a someterse a exámenes ginecológicos y a acudir a la unidad médico-forense.

Mundial 2026 - Marruecos 4 - Haiti 2 - ES

La decisión judicial y la reacción de Hakimi

El 24 de febrero de 2026, la jueza dictó el procesamiento sin fijar fecha para el juicio. La defensa apeló de inmediato. El propio Hakimi compareció ante la sala de instrucción el 22 de mayo para impugnar la decisión, pocas semanas antes de viajar a Estados Unidos para el Mundial. No sirvió de nada: el viernes 19 de junio, el Tribunal de Apelación de Versalles lo confirmó. La Fiscalía francesa pide 15 años de cárcel. Los abogados aún pueden recurrir ante el Tribunal Supremo, que tendría tres meses para pronunciarse.

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La reacción del jugador llegó por redes sociales, en un mensaje cargado de tensión: “La justicia me miró a los ojos y me dijo: ‘Si no fueras conocido, nunca habría habido un caso’. Elegí guardar silencio durante años. Pensé que mantener la dignidad, ser paciente y confiar en la justicia permitiría que se tomaran las decisiones correctas. Hoy, una historia que no es la mía se cuenta en detrimento de mi familia, de mi vida y, sobre todo, de la verdad. A veces tengo la sensación de haberme convertido en un blanco fácil. Espero este juicio desde el primer día. Y ahora lo espero con impaciencia. Por fin podré hablar”.

Hakimi marcó gol frente a Haití. (Reuters/Brett Davis)
Hakimi marcó gol frente a Haití. (Reuters/Brett Davis)

“Estoy en un momento muy bueno”

Con todo ese peso encima, Hakimi marcó ante Haití en el último partido de la fase de grupos y habló en zona mixta. “Estoy viviendo un momento muy bueno a nivel personal y a nivel profesional”, dijo. “Me encuentro muy bien, tengo gente muy buena a mi alrededor que me ayuda a estar concentrado en lo más importante. Es uno de los momentos más importantes de mi trayectoria y espero seguir así el mayor tiempo posible.”

Su seleccionador, Mohamed Ouahbi, ha cerrado filas en torno al capitán desde el primer momento. “¿Por qué hay que hablar de gestión? Se levantó por la mañana, comió como todos, estaba concentrado, jugó con el equipo, quería jugar con intensidad y eso fue lo que hizo. Lo respaldamos, él está muy tranquilo y ojalá demuestre que es el mejor carrilero del mundo. Es importante para mí, para los jugadores y para los 44 millones de marroquíes que nos siguen”, señaló tras el partido ante Escocia, donde algunos hinchas escoceses ya le habían abucheado.

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