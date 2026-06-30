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El espectacular cambio de Mbappé que celebra el Real Madrid, Mourinho y Francia: “Fue el primero en dar ejemplo”

Al delantero francés se le ha visto en varias charlas con el cuerpo técnico de Didier Deschamps

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El espectacular cambio de Kylian Mbappé que celebra el Real Madrid, Mourinho y Francia. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)
El espectacular cambio de Kylian Mbappé que celebra el Real Madrid, Mourinho y Francia. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Hace un par de años, Luis Enrique se reunió a solas con su estrella. La escena se hizo viral rápidamente una vez que se desveló en el documental del entrenador. El asturiano no hablaba de los goles de Kylian Mbappé. Es más, le elogiaba. Pero sí que hablaba de compromiso, tanto en defensa como en ataque. “Creo que eres fan de Michael Jordan. Pues Jordan se ponía a defender como un hijo de puta”, le dijo, en vísperas del partido contra el FC Barcelona.

En aquel momento, el mensaje parecía haber quedado como una simple indicación para dicho partido. Y el delantero puso rumbo al término de la temporada al Real Madrid. En el Santiago Bernabéu, el papel ofensivo de Mbappé es poco cuestionable. Entre las dos temporadas que lleva el francés de blanco, ha sumado 86 goles y 12 asistencias en 103 partidos.

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Sin embargo, las dudas en defensa siguieron persistiendo. Eso, sumado también a un equipo que también cuenta en sus filas con Vinícius Jr., hace que las labores defensivas se reduzcan a nueve hombres. Algo que en otros equipos punteros, como el FC Barcelona, Arsenal, Manchester City o PSG, es impensable. Atacan todos y defienden todos. Así, con esa filosofía, Luis Enrique ha roto el techo de cristal en París. Dos Champions seguidas. A una de batir el récord de Zidane en el Real Madrid. “Si no corres, vas al banquillo”, resumía Dembélé tras el choque contra el Bayern de Múnich.

Mbappé y Vinícius celebran un gol en el Sánchez Pizjuán. (REUTERS/Marcelo Del Pozo)
Mbappé y Vinícius celebran un gol en el Sánchez Pizjuán. (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

Un Mbappé diferente

Dos temporadas después, parece que el galo empieza a entenderlo. En la concentración de Francia para el Mundial 2026, Mbappé ya no solo destaca por su capacidad goleadora (está en la carrera por el pichichi). También por su implicación táctica.

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Tras el debut ante Senegal, resuelto con un cómodo 3-1 y dos tantos suyos, Mbappé no participó ni en la sesión de recuperación de los titulares ni en el partido de entrenamiento de los suplentes. Prefirió subir a la grada junto a los asistentes de Didier Deschamps para seguir el trabajo del equipo desde las alturas. Se le vio comentar movimientos, situaciones tácticas y debatió qué se había hecho bien y qué había que mejorar.

Y eso era solo el principio. Tras el partido ante Irak, el delantero se sentó junto a Guy Stéphan, segundo de Deschamps, y con Michael Olise, su gran socio en este Mundial. Fue Mbappé quien llevó el peso de la charla, para debatir sobre diferentes jugadas que se habían dado durante el encuentro.

Y simplemente, en el siguiente duelo, contra Noruega, Didier Deschamps decidió meter a Olise por dentro, en vez de Dembélé, y a este en la banda derecha. El resultado, hat-trick del actual Balón de Oro.

Mundial 2026 - Francia 4 - Noruega 1 - ES

“Me gusta entender lo que sucede”

Ahora, en rueda de prensa, el propio futbolista ha reconocido que dicha inquietud forma parte de su evolución. “No pienso en ser entrenador, pero soy un apasionado del fútbol. Me gusta ver los partidos y entender lo que sucede”.

Incluso ha admitido que quiere sacarse el título de entrenador cuando termine su carrera como futbolista. “Me sacaré el carnet de entrenador porque es un aprendizaje adicional que me enriquecerá a nivel personal y profesional. Pero para eso primero tiene que llegar el final de mi carrera como jugador”, dijo en una entrevista con Le Parisien.

Antes incluso de que empezara el Mundial 2026, Mbappé reconoció que debñia mejorar en defensa. “Creo que necesito dar un paso más en ese sentido. Mejorar. Es algo importante para el equipo y tengo que hacerlo, porque siempre he sido muy exigente conmigo mismo. Pero todo tiene que empezar con este Mundial porque quiero y queremos ganarlo”.

Kylian Mbappé en el partido contra Noruega. (REUTERS/Mike Segar)
Kylian Mbappé en el partido contra Noruega. (REUTERS/Mike Segar)

Algo que gusta a Mourinho y el Real Madrid

Este cambio se ha visto desde todos los ángulos. Francia sigue siendo la favorita entre las favoritas a llevarse la Copa del Mundo. Y eso es gracias a que una de sus estrellas está a “gran nivel físico y mental”, ha defendido el seleccionador. El técnico fue incluso más allá al responder a quienes siguen cuestionando su trabajo sin balón: “Kylian defiende. Sabe defender. Quizás no tan bien como los demás, pero también marca más goles que los demás. Está en una misión. El entrenamiento físico que hicimos no estaba realmente orientado a los delanteros, pero él fue el primero en dar ejemplo”.

La selección francesa ya está sacando partido a esta versión de Mbappé. Y en el Real Madrid, esperan que siga este crecimiento y compromiso tras la llegada de Mourinho.

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