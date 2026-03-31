Joan García debuta con la selección española entre pitos y aplausos de la afición en el RCDE Stadium

Joan García entra al campo en su debut con la selección española (EFE/Alberto Estévez)

El debut de Joan García con la selección española ha provocado una reacción polarizada en el RCDE Stadium, en el contexto del reciente parón internacional. La presencia del guardameta de Sallent, ahora en las filas del Barça, sobre el césped del estadio del Espanyol, su club de formación, ha desencadenado una mezcla de abucheos y ovaciones entre los asistentes, reflejando la tensa relación tras su traspaso al equipo azulgrana.

Joan García ha disputado sus primeros minutos como internacional absoluto ante Egipto. El seleccionador Luis de la Fuente ha alineado a tres porteros en esta convocatoria: Unai Simón jugó el partido íntegro ante Serbia, David Raya ha salido de inicio contra Egipto y Joan García ha saltado al terreno de juego en el minuto 62, y ha sido recibido con una combinación de pitos e insultos por una parte del público y coros de apoyo y aplausos por otra, recogiendo la división entre la afición por su pasado perico y su fichaje por el Barça.

La oportunidad de Joan García con la absoluta llega tras un largo periodo de espera y después de haberse consolidado en clubes a nivel nacional. Hasta el momento, De la Fuente había mantenido un bloque de tres porteros habituales (Unai Simón, Remiro y Raya), y ha querido premiar el trabajo y la progresión de Joan García tras su llegada al Barça. Para la serie de amistosos ante Serbia y Egipto, el técnico ha convocado a cuatro guardametas, manteniendo a los habituales y sumando al exjugador del Espanyol.

Reparto de minutos

El seleccionador ha defendido de forma explícita su confianza en el portero de Sallent y ha llegado a declarar que “es de los mejores porteros del mundo. Puede aportar convivencia, trabajo, profesionalidad, calidad, competencia... Va a exigir a los demás sacar su mejor nivel”, en referencia a las razones de su convocatoria. Con 24 años, Joan García se ha convertido así en el sexto portero que debuta bajo la dirección de Luis de la Fuente, tras Kepa, Raya, Álex Remiro, Unai Simón y Robert Sánchez.

Unai Simón calentando. (X/Selección Española)

El recibimiento a Joan Garcia en Cornellà ha sido especialmente intenso. Antes del encuentro, durante el calentamiento, parte de la afición del RCDE Stadium ha mostrado su descontento con pitos, que se han repetido cuando se ha anunciado su nombre por megafonía.

Al incorporarse al terreno de juego, se ha producido un enfrentamiento de cánticos: mientras una facción del público coreaba su nombre y le aplaudía de forma sonora, otra continuaba con los insultos y la desaprobación manifiesta. La polarización ha sido tal que resulta imposible determinar cuál de las dos posturas ha predominado, aunque la división entre antiguos seguidores y detractores se mantiene viva.

Opciones mundialistas

Tras su entrada en el minuto 62 con el dorsal 18, Joan García ha sumado sus primeros minutos con la selección absoluta. Su debut no solo abre la puerta a su presencia en la próxima lista para el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, sino que también incrementa la competencia por el puesto de tercer portero, que tendrá que definir el seleccionador antes de la gran cita.

El defensor de España habló en la antesala al amistoso ante Serbia

Con este debut, Joan Garcia se incorpora a un grupo reducido de porteros que han participado en la era de Luis de la Fuente y su entrada podría tener consecuencias importantes en la lista definitiva para el Mundial, la cual se decidirá las semanas previas a la competición internacional.