El presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol emerge como opción para encabezar el Gobierno antes del Mundial 2030

Faouzi Lekjaa (Reuters)

Durante los últimos meses, el nombre de Fouzi Lekjaa ha cobrado protagonismo tanto en el ámbito político como en el deportivo marroquí. Aunque ocupa el cargo de Ministro Delegado encargado del Presupuesto y preside la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), su perfil ha trascendido estos roles y ha comenzado a figurar entre los candidatos potenciales para encabezar el próximo gobierno del país. También es miembro del Consejo de la FIFA desde 2021.

El debate sobre su posible salto a la jefatura del Ejecutivo se ha avivado especialmente en las redes sociales, donde su nombre ha resurgido con fuerza a medida que se acerca la fecha de las elecciones legislativas, programadas para el 23 de septiembre de 2026. El calendario electoral marca un punto de inflexión en la política de Marruecos, tras varias etapas lideradas por diferentes formaciones.

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“Cualquier partido querrá ganarse su favor”

En este contexto, crece la expectativa por conocer qué partido encabezará el gobierno tras los comicios. Uno de los que centra la atención se centra especialmente en el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM). Fatima-Zahra El Mansouri, coordinadora de la dirección colectiva del partido, manifestó su interés en sumar a Lekjaa a sus filas, como recoge Médias24, asegurando que “espera su respuesta” y que “se alinea con el partido”. El pasado 9 de junio, saltó la noticia de su solicitud de afiliación, pero el propio Lekjaa ha desmentido esta información.

Mohamed Ouzzine, líder del Movimiento Popular, de orientación liberal, también mostró su interés en sumar a Lekjaa a las filas de su formación, como cita Bloomberg. “Cualquier partido querrá ganarse su favor”, declaró Ouzzine a medios locales, pues cree que el político de 55 años es uno de los “activos nacionales” más relevantes de Marruecos.

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Fouzi Lekjaa ha abordado los rumores que lo sitúan como posible Primer Ministro. Durante su intervención en el pódcast Magreb de la plataforma Al Jazeera 360, Lekjaa señaló que “solo Dios sabe lo que no se ve” y aseguró no tener conocimiento sobre el tema. El propio Lekjaa ha reiterado que no mantiene afiliación política en la actualidad, pero tampoco ha descartado que pueda darse en el futuro.

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Figura del presidente de la FRMF

Fouzi Lekjaa ha sido determinante al frente de la Federación Real Marroquí, impulsando una transformación profunda y mayor visibilidad internacional del fútbol marroquí. Bajo su presidencia, Marruecos logró la histórica clasificación a semifinales del Mundial de Catar 2022, primer país africano en hacerlo, lo que fortaleció la apuesta por la profesionalización y el desarrollo de infraestructura moderna.

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Ha potenciado alianzas estratégicas con FIFA y federaciones internacionales, clave para que Marruecos coorganice el Mundial 2030 con España y Portugal. Durante su gestión, la FRMF priorizó la formación de talento joven y el crecimiento del fútbol femenino, además de presentar el proyecto “Marruecos 2030”, una hoja de ruta para consolidar a Marruecos como referente global.

Lekjaa también gestionó situaciones delicadas, como la final de la Copa África 2025, en la que Marruecos fue declarado campeón tras la retirada de Senegal. Aquel partido fatídico terminó con graves tensiones entre aficionados senegaleses y las autoridades policiales marroquíes, encargadas de la seguridad en el estadio.

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