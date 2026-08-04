Julio registra más de 2.000 muertes atribuibles al calor, casi el doble que en 2025: ya son 3.260 este verano

Un turista se abanica en Sevilla. (EFE/ David Arjona)

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En lo que llevamos de verano, España se ha enfrentado ya a cuatro olas de calor que han dejado los termómetros en algunos puntos del país en valores cercanos a los 45 grados. Esta situación de temperaturas excepcionalmente altas, que ya comienza a ser la nueva normalidad, ha dejado en lo que llevamos de verano 3.260 muertes atribuibles al calor, según los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III.

El mes de julio ha sido el más cálido de la serie histórica en España, quedando empatado con el de 2022. La temperatura media, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha sido de 25,7 grados, mientras que las máximas en promedio y en el conjunto de España han ascendido hasta los 34 grados. Esto ha dado como resultado 2.024 muertes atribuibles al calor.

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Los días con mayores cifras fueron los comprendidos entre el 8 y el 13 de julio, en el final y tras la segunda ola de calor, lo que muestra que no es necesario estar en uno de estos avisos especiales para que las altas temperaturas supongan un riesgo elevado para la salud. El 10 de julio, por ejemplo, se registrado 143 muertes atribuibles al calor; el 9 de julio, 134; el 8 de julio, 118; el 12 de julio, 115, y el 13 de julio, 102.

Personas afectadas por el calor pasean por Madrid Río, a 21 de julio de 2026, en Madrid (España). (Eduardo Parra/Europa Press)

Un verano más mortífero que el de 2025

Las cifras de 2026 están siendo significativamente más elevadas que las de 2025, llegando a duplicar los valores del año pasado. En julio, por ejemplo, las muertes atribuibles al calor han sido un 90,94 % más, pues el año pasado se registraron 1.060.

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Lo mismo ha ocurrido en junio, con un 130,22 % de estos fallecimientos, pues en 2025 se contabilizaron 407. Las altas temperaturas que se experimentaron en mayo de este año han provocado que las muertes atribuibles al calor asciendan un 1437 %, pues en el mismo periodo el año pasado se produjeron 8, mientras que este han sido 123.

No solo matan los golpes de calor

El clima de las semanas que llevamos de verano suponen un ejemplo incuestionable de la realidad a la que toda Europa se enfrenta: una emergencia climática que está poniendo al límite los servicios e infraestructuras de las ciudades, que no están preparadas para un mundo que se calienta cada vez más.

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Cómo combaten la ola de calor quienes trabajan bajo el sol

Los golpes de calor, que son un aumento incontrolado de las temperatura debido a un fallo de los mecanismos termorreguladores del cuerpo, son una de las causas de esta mortalidad. Sin embargo, no es la única y, de hecho, tampoco es la principal: “El mayor impacto atribuible a las olas de calor se relaciona con el agravamiento de otras patologías ya existentes, fundamentalmente cardiovasculares y respiratorias”, explicó a Infobae la doctora Cristina Linares Gil, investigadora científica y Codirectora del Departamento de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano de la Escuela Nacional de Sanidad en el Instituto de Salud Carlos III.

El grupo más susceptible a estas temperaturas extremas son las personas mayores de 65 años, especialmente las mujeres que superan los 75 años, así como las personas que ya padecen una enfermedad.

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