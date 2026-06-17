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La estrategia de Pau Gasol para hacer crecer el deporte femenino: quiere invertir 55 millones en la Liga F y no es la primera vez que hace algo así

El exjugador desea destinar parte de sus activos como ya hace en las ligas de baloncesto y de fútbol estadounidenses

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Pau Gasol propone invertir 55 millones de euros en la Liga F (Europa Press)
Pau Gasol propone invertir 55 millones de euros en la Liga F (Europa Press)

El deporte femenino está en auge y cada vez son más las empresas que deciden apostar por ello, ya sea a nivel de patrocinio o inyectando dinero para que los proyectos crezcan. Una de ellas es Gasol16 Ventures, la firma de inversión del exjugador de baloncesto Pau Gasol, quien está dispuesto a destinar 55 millones de euros a la Liga F.

Una cantidad de dinero que supondría un avance muy importante en el desarrollo de la Primera División de fútbol femenino en España, la cual no está creciendo al ritmo que los aficionados esperan por falta de inversión en sus clubes y que cada temporada ve como sus mayores promesas y sus mejores jugadoras se marchan a otros países como Inglaterra o Estados Unidos, entre otros.

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Sin embargo, esta inversión de dinero por parte de Pau Gasol no es nueva y es que el exjugador de baloncesto tiene parte de sus activos en otras competiciones femeninas como la WNBA, la liga de baloncesto femenina profesional de Estados Unidos, o el Bay FC, un equipo de fútbol femenino de la NWSL, la liga femenina de fútbol del país norteamericano.

55 millones y la mayor inversión privada de dinero en el fútbol femenino

El fútbol femenino está en pleno auge desde hace varios años y Europa, sobre todo, está congregando a las mejores futbolistas del mundo de esta generación. Sin embargo, en cada país el desarrollo está siendo muy diferente y mientras que Inglaterra aprovechó su primera victoria en una Eurocopa en 2022 y ha creado una liga competitiva con una gran cantidad de dinero detrás, hay otras como la Liga F que están perdiendo fuelle por falta de ello.

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El FC Barcelona no es capaz de mantener a todas sus grandes jugadoras, a pesar de ser el que más dinero ha invertido desde hace unas temporadas y de ser cuatro veces campeón de Europa, y clubes como el Real Madrid o el Atlético de Madrid avanzan a pasos pequeños para lo que se les exigiría por nombres. Otros, por su parte, compiten con el capital que pueden aún teniendo un talento que es observado en el extranjero.

Disputa de balón entre Claudia Pina (FC Barcelona) y Eva Navarro (Real Madrid) / Europa Press
Disputa de balón entre Claudia Pina (FC Barcelona) y Eva Navarro (Real Madrid) / Europa Press

Por eso, la inversión de Gasol16 Ventures puede ser fundamental si se quiere hacer crecer el fútbol femenino español. Los 55 millones de euros que pretende destinar Pau Gasol sería “la mayor inversión privada recibida por una liga de fútbol femenino y una de las más significativas a nivel mundial en la historia del deporte femenino profesional”, según Liga F.

Además, la patronal de los clubes destaca que entre los objetivos de este movimiento se encuentran “el desarrollo comercial de la competición, su posicionamiento internacional y el crecimiento y consolidación de un modelo a largo plazo para la liga y sus clubes, y se enmarca en la tendencia de entrada de capital privado en deporte femenino en Europa”.

Sin embargo, para que esta propuesta, que parece muy firme, se produzca, los equipos de la Liga F deberán aprobarla en una Asamblea Extraordinaria de Clubes convocada para el próximo 29 de junio.

Otras inversiones de Pau Gasol en Estados Unidos

Pau Gasol quiere que el deporte femenino crezca y sabe que con inversión se puede conseguir para lograr mejores condiciones, escenarios y profesionalidad. Por ello, no es la primera vez que decide destinar una gran cantidad de dinero en ello.

Su interés empezó con varias inversiones en la WNBA, la liga femenina de baloncesto de Estados Unidos que llena pabellones con las jugadoras más destacadas del planeta, incluidas españolas como Awa Fam o Raquel Carreras. Como buen defensor del deporte que practicó toda la vida, Pau Gasol es parte activa de esta competición como una de las mayores rondas de financiación destinada a profesionalizar el campeonato, 65 millones de euros.

Las actrices Bruna Lucadamo, Aixa Villagrán y Sofía de Iznájar cuentan su experiencia rodando fútbol junto a la directora Marta Díaz de Lope Díaz y la guionista Zebina Guerra.

“Esta transacción es parte de una estrategia de crecimiento financiero diseñada para generar nuevos ingresos, a través de una mayor inversión en áreas prioritarias como parte de la transformación comercial a largo plazo de la liga”, explica la WNBA en un comunicado.

Sin embargo, no es lo único que ha decidido apoyar. El fútbol femenino estadounidense lleva décadas al pie del cañón y con cuatro mundiales a sus espaldas lidera una de las ligas con más capital de todo el mundo, a pesar de que Europa ya le ha alcanzado en la carrera.

En 2023 se creó el Bay FC, un club que formaba parte de la expansión de la NWSL con sede en San Francisco y fue adquirido por la firma de inversión Sixth Street Partners. Sin embargo, entre sus inversores también se encuentra Pau Gasol y desde el primer momento, destacaron por movimientos muy relevantes como el fichaje de Racheal Kundananji por 700.000 euros al club español Madrid CFF.

Diferentes puntos de inversión con un denominador común: el deporte femenino. Pau Gasol lo sabe y, por ello, quiere formar parte del crecimiento de la profesionalización de estas competiciones.

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