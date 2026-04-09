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Ilia Topuria desvela en ‘El Hormiguero’ la negociación de su combate en la Casa Blanca y se dirige a Makhachev: “Ya tuvo excusas una vez, ahora las tiene por segunda vez”

El campeón de la UFC ha contado en la entrevista algunos detalles sobre sus entrenamientos y preparación para el combate del 14 de junio

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Peleará ante Justin Gaethje en el UFC 250 Freedom
Ilia Topuria se dirige a Makhachev: “Ya tuvo excusas una vez, ahora las tiene por segunda vez” (El Hormiguero)

El peleador de artes marciales mixtas Ilia Topuria ha visitado el plató de ‘El Hormiguero’ donde ha repasado su presente deportivo y ha compartido impresiones sobre los retos personales que ha enfrentado, su cambio de personalidad al preparar un combate y su próxima cita internacional.

Durante la charla con Pablo Motos, Topuria ha asegurado que le han comentado que mientras prepara su próximo combate, se le percibe diferente, aunque él mismo no ha notado grandes cambios: “Me dicen que se me siente un poco diferente”, ha reconocido .

El luchador ha explicado que tras regresar de madrugada de Miami y sin dormir, recibió cerca de quince llamadas para abordar su participación en la velada. Su combate será el principal en el evento especial que se celebrará en la Casa Blanca, el ‘UFC Freedom 250’, en coincidencia con el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y el cumpleaños de Donald Trump. Además, ha contado que en principio le comentaron que no iba a participar aunque él sabía que acabaría luchando.

Casa Blanca e Islam Makhachev

El campeón ha afirmado que su objetivo es claro: “Lo que creo que va a pasar y para lo que me presento es para ganar”. Sobre su próximo rival, Justin Gaethje, ha anticipado que la pelea podría ser corta por el estilo del estadounidense: “Estoy bastante seguro que va a ser cortita”.

Ha reconocido también que le resulta difícil imaginar cómo se organizará el escenario en la Casa Blanca y ha mostrado interés en vivir el evento de forma espontánea, con la intención de hacer algo divertido, siempre que no los “saquen esposados”.

En su análisis previo a los combates, Topuria ha contado que los primeros segundos son los más peligrosos por la adrenalina, por lo que prefiere mantenerse defensivo y protegido mientras estudia los patrones de su rival y ataca con inteligencia.

Topuria ha compartido impresiones sobre los retos personales que ha enfrentado y su próxima cita internacional.
El peleador de artes marciales mixtas Ilia Topuria ha visitado el plató de ‘El Hormiguero’ donde ha repasado su presente deportivo (El Hormiguero)

También ha mostrado cierta decepción por no poder enfrentarse a Islam Makhachev debido a una lesión del ruso, una pelea que considera necesaria. De hecho, según ha relatado en el programa, era la pelea que iba a suceder en un principio cuando recibió la primera llamada, aunque a las pocas horas le confirmaron que su nuevo rival sería Gaethje.

Sobre los comentarios del luchador ruso acerca del soñado combate, ha señalado: “Ya tuvo excusas una vez, ahora las tiene por segunda vez”. Además, ha añadido que considera que el propio Islam y la UFC “huyen” de esa pelea, aunque considera que sería un combate muy interesante para todo el mundo por la combinación de sus estilos y sus trayectorias.

Preparación y situación familiar

El deportista ha remarcado la importancia de la constancia y el esfuerzo en su preparación, con entrenamientos dobles diarios y rutinas exigentes como los sprints de 400 metros. “Mi confianza viene de que sé que lo he dado todo para estar preparado”, ha señalado. Ha expresado además su orgullo por el progreso de Pablo Motos en los entrenamientos, tras compartir varias sesiones.

Topuria ha defendido la disciplina y el respeto que le ha transmitido su deporte, pese a quienes lo consideran una “salvajada” por la intensidad de los combates, reconociendo incluso el propio luchador que “lo es”. Ha recomendado el jiu jitsu tanto para quienes buscan iniciarse como para quienes desean mejorar su día a día, por su capacidad de acercar a la realidad y a los propios límites a aquellos que lo practican.

El pedido de los fanáticos a Ilia Topuria

En el plano personal, el luchador ha abordado el impacto que ha tenido en él su reciente separación, un cambio que ha asumido sin perder su identidad. “Es duro pero no tienes que olvidar quién eres y quién no eres”, ha declarado. Ha destacado el aprendizaje recibido de su madre y ha defendido que los hijos no deben verse implicados en procesos de separación. “He aprendido a hacerle caso a mi madre. Te quiero mamá”, proclamaba el campeón.

En las próximas semanas, Topuria viajará a Estados Unidos para preparar el combate del 14 de junio donde defenderá el campeonato de peso ligero, y ha anunciado el estreno en HBO Max de la serie ‘Los Topuria’, que recorre su trayectoria profesional y familiar.

Por último, Ilia ha descrito la diferencia de nervios cuando pelea su hermano Aleksandre y ha mencionado el apoyo de su padre y el éxito de sus eventos empresariales en la compañía ‘WOW’. Además, se ha revelado su faceta de DJ durante la emisión y ha compartido un momento divertido bailando junto al público del programa.

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