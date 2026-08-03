Focaccia de calabacín, queso y tomate: una receta italiana saciante para disfrutar durante cualquier momento del día

El verano es una de las épocas en las que más nos reunimos con familiares y amigos. Ya sea para una comida al aire libre, una cena en la terraza o un aperitivo improvisado, cualquier ocasión es buena para compartir mesa. En estos encuentros, las recetas sencillas, llenas de sabor y fáciles de preparar suelen convertirse en las grandes protagonistas.
Una de las opciones que nunca falla es la focaccia, un pan tradicional italiano que destaca por su textura esponjosa y su gran versatilidad. En esta ocasión, lo vamos a combinar con calabacín, queso y tomate para dar lugar a un plato muy saciante, lleno de sabor y perfecto tanto para servir como entrante o para disfrutar en una comida o cena ligera.
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Tiempo de preparación
- Tiempo de preparación: 25 minutos
- Tiempo de reposo: 1 hora y 30 minutos
- Tiempo de horneado: 10 minutos
- Tiempo total: 2 horas y 5 minutos
Ingredientes
- 400 g de harina de trigo de fuerza
- 250 ml de agua
- 10 g de levadura fresca de panadería
- 1 cucharadita de sal fina
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra usa un extra para pincelar)
- 125 g de queso rallado (mozzarella o mezcla para gratinar)
- 2 tomates grandes
- 1 calabacín mediano
- Orégano seco al gusto
- Pimienta negra molida al gusto
- Hojas de rúcula fresca (opcional para decorar)
Cómo hacer focaccia de queso, tomate y calabacín, paso a paso
- Mezcla la harina y la sal en un bol grande.
- Disuelve la levadura en el agua templada y agrégala a la harina junto con el aceite de oliva.
- Amasa durante 8-10 minutos hasta obtener una masa elástica y homogénea.
- Forma una bola, cubre y deja reposar en un lugar cálido durante 1 hora, hasta que la masa doble su tamaño.
- Engrasa una bandeja de horno con aceite de oliva. Extiende la masa con los dedos y haz hoyuelos para retener el aceite.
- Reparte el queso rallado sobre la base de masa de manera uniforme.
- Coloca las rodajas finas de calabacín y tomate sobre el queso.
- Espolvorea orégano y pimienta negra al gusto. Añade un chorrito de aceite de oliva por encima.
- Deja reposar la focaccia ya montada durante 30 minutos, tapada con un paño.
- Precalienta el horno a 220 °C con calor arriba y abajo.
- Hornea durante 10 o hasta que la masa esté dorada y el queso se haya fundido.
- Deja templar unos minutos y decora con hojas de rúcula fresca antes de servir
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta da para 6 porciones, aunque depende del tamaño del corte y las personas que vayan a comer.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 270 kcal
- Grasas: 10 g
- Hidratos de carbono: 34 g
- Proteínas: 9 g
- Fibra: 2 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
La focaccia puede conservarse en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante un día o en la nevera hasta tres días. Se recomienda recalentarla antes de servir para que recupere su textura.
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