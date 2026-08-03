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Focaccia de calabacín, queso y tomate: una receta italiana saciante para disfrutar durante cualquier momento del día

Es un plato que sirve como entrante, acompañante o principal

Receta fácil de hacer
Focaccia de calabacín, queso y tomate. (Magnific)
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El verano es una de las épocas en las que más nos reunimos con familiares y amigos. Ya sea para una comida al aire libre, una cena en la terraza o un aperitivo improvisado, cualquier ocasión es buena para compartir mesa. En estos encuentros, las recetas sencillas, llenas de sabor y fáciles de preparar suelen convertirse en las grandes protagonistas.

Una de las opciones que nunca falla es la focaccia, un pan tradicional italiano que destaca por su textura esponjosa y su gran versatilidad. En esta ocasión, lo vamos a combinar con calabacín, queso y tomate para dar lugar a un plato muy saciante, lleno de sabor y perfecto tanto para servir como entrante o para disfrutar en una comida o cena ligera.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo de preparación: 25 minutos
  • Tiempo de reposo: 1 hora y 30 minutos
  • Tiempo de horneado: 10 minutos
  • Tiempo total: 2 horas y 5 minutos

Ingredientes

  1. 400 g de harina de trigo de fuerza
  2. 250 ml de agua
  3. 10 g de levadura fresca de panadería
  4. 1 cucharadita de sal fina
  5. 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra usa un extra para pincelar)
  6. 125 g de queso rallado (mozzarella o mezcla para gratinar)
  7. 2 tomates grandes
  8. 1 calabacín mediano
  9. Orégano seco al gusto
  10. Pimienta negra molida al gusto
  11. Hojas de rúcula fresca (opcional para decorar)

Cómo hacer focaccia de queso, tomate y calabacín, paso a paso

  1. Mezcla la harina y la sal en un bol grande.
  2. Disuelve la levadura en el agua templada y agrégala a la harina junto con el aceite de oliva.
  3. Amasa durante 8-10 minutos hasta obtener una masa elástica y homogénea.
  4. Forma una bola, cubre y deja reposar en un lugar cálido durante 1 hora, hasta que la masa doble su tamaño.
  5. Engrasa una bandeja de horno con aceite de oliva. Extiende la masa con los dedos y haz hoyuelos para retener el aceite.
  6. Reparte el queso rallado sobre la base de masa de manera uniforme.
  7. Coloca las rodajas finas de calabacín y tomate sobre el queso.
  8. Espolvorea orégano y pimienta negra al gusto. Añade un chorrito de aceite de oliva por encima.
  9. Deja reposar la focaccia ya montada durante 30 minutos, tapada con un paño.
  10. Precalienta el horno a 220 °C con calor arriba y abajo.
  11. Hornea durante 10 o hasta que la masa esté dorada y el queso se haya fundido.
  12. Deja templar unos minutos y decora con hojas de rúcula fresca antes de servir
Se puede hacer muchas recetas con calabacín. Aquí tienes algunas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para 6 porciones, aunque depende del tamaño del corte y las personas que vayan a comer.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 270 kcal
  • Grasas: 10 g
  • Hidratos de carbono: 34 g
  • Proteínas: 9 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La focaccia puede conservarse en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante un día o en la nevera hasta tres días. Se recomienda recalentarla antes de servir para que recupere su textura.

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