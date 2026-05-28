Avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 29 de mayo: Fina tendrá que elegir entre Marta o Bianca y Manuela recibirá un diagnóstico médico decisivo

Avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 29 de mayo (Atresmedia)

Sueños de libertad afronta este viernes 29 de mayo un capítulo marcado por confesiones médicas, verdades ocultas y una decisión sentimental de alto impacto, después de que el episodio emitido este jueves haya dejado a Fina revelando a Marta la verdad sobre su enfermedad y a Juanito desaparecido en uno de los giros más angustiosos de la semana.

En el episodio 571 de Sueños de libertad, Nieves le contará a Pablo toda la verdad sobre Alberto, Miguel dará a Manuela un diagnóstico médico que puede cambiarle la vida, Salva tomará una decisión para proteger a Mabel y Fina tendrá que elegir entre Bianca o Marta. El cierre de semana llega después de un jueves especialmente convulso en la ficción diaria.

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Fina, que llevaba varios capítulos comportándose de forma distante y hermética, ha reunido por fin fuerzas para contarle a Marta qué ocurre con su enfermedad. La jornada también ha alterado el equilibrio entre varios personajes de la colonia. Pablo ha salido en defensa de Nieves después de que don Agustín la acusara injustamente, mientras la crisis en la perfumera ha seguido agravándose en un contexto de incertidumbre laboral y abandono de trabajadores.

Avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 29 de mayo (Atresmedia)

Qué pasará el viernes en ‘Sueños de libertad’

La principal revelación del viernes en Sueños de libertad llegará de la mano de Nieves, que decidirá sincerarse con Pablo sobre Alberto. Ese movimiento puede reordenar una relación que ya venía tensionada por los acontecimientos de los últimos días. En paralelo, Miguel comunicará a Manuela un diagnóstico médico que apunta a modificar su vida de forma determinante.

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La trama de Salva y Mabel también dará un paso delicado. Él optará por una decisión difícil con la intención de protegerla, aunque el precio de esa elección será renunciar a una parte de su propia felicidad. Otro de los focos del episodio estará en las consecuencias del conflicto con la prensa. Gabriel reprochará con dureza a Claudia haber hablado con un periodista, después de que esa intervención desencadenara en la cantina un episodio violento que ya ha contribuido a deteriorar aún más el ambiente de la colonia.

Avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 29 de mayo (Atresmedia)

El viernes también recuperará el choque entre Valentina y Begoña con un nuevo enfrentamiento en Sueños de libertad. La tensión alrededor de Begoña llega después de que este jueves viviera uno de los momentos más angustiosos de la semana al descubrir la desaparición de Juanito.

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Fina en el foco de ‘Sueños de libertad’

La línea argumental de Fina concentrará una vez más buena parte del peso dramático del capítulo. Tras haber confesado a Marta la verdad sobre su estado, tendrá ahora que afrontar la elección más difícil: decidir entre Bianca o Marta, sabiendo que cualquiera de las dos opciones tendrá consecuencias irreversibles.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Ese dilema llega al final de una semana en la que el comportamiento de Fina había encendido todas las alarmas. La preocupación de Marta por su actitud, cada vez más reservada, ha desembocado primero en la confesión sobre la enfermedad y después en una elección sentimental que cerrará el episodio 571 de Sueños de libertad del viernes 29 de mayo.

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