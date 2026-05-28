La defensa de Jonathan Andic niega los indicios de homicidio en la muerte de su padre, el fundador de Mango

Jonathan Andic, en una imagen de archivo. (Europa Press)

La defensa de Jonathan Andic ha formalizado un recurso contra el auto que le impone prisión eludible bajo fianza en el marco de la investigación por la muerte de su padre, Isak Andic, durante una ruta de senderismo en Montserrat en 2024. En su escrito, al que ha tenido acceso ABC, sostiene que no existen indicios suficientes de criminalidad ni pruebas que acrediten la intervención de terceros en la caída mortal del empresario.

El recurso cuestiona además varias de las conclusiones de la investigación llevada a cabo por los Mossos d’Esquadra y defiende que las declaraciones del investigado no presentan contradicciones relevantes, defendiendo la hipótesis de un accidente.

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