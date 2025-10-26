España Deportes

La tangana entre el Real Madrid y el Barcelona que cierra uno de los Clásicos más polémicos de los últimos años

Vinícius y Lamine, protagonistas de un final caliente que obligó a intervenir a la Policía Nacional en el Santiago Bernabéu

Aarón Caballero Illescas

Por Aarón Caballero Illescas

Guardar
Polémica entre los jugadores del
Polémica entre los jugadores del Real Madrid y del FC Barcelona (EFE/ Chema Moya)

El esperado Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona ha acabado 2 a 1 en un encuentro en el que ha generado más peligro el Real Madrid. Sin embargo, la polémica se ha producido al margen del balón.

Vinícius ha sido el primero en encender la chispa. En el minuto 72, Xabi Alonso decidió cambiar al jugador brasileño por Rodrygo. Lo que parecía una modificación táctica razonable, terminó siendo un enfado monumental del 7, que se marchó directamente al vestuario.

Diez minutos después, decidiría volver al banquillo con sus compañeros para ver el final del encuentro. El partido se alargaría con 9 minutos más de descuento, tramo en el que los jugadores empezaron a ser más agresivos.

Pero lo que más ha encendido a los jugadores ha sido la última jugada del encuentro, en la que Pedri haría una entrada a Tchouameni y vería la segunda tarjeta amarilla.

La Policía Nacional tuvo que intervenir

En ese momento, los jugadores de ambos banquillos se empezaron a encarar, formando una tangana que recordó a los Clásicos de Pep Guardiola y Mourinho. En un intercambio de palabras, que tendría a Vinícius como uno de los principales protagonistas, fue cuando ambas partes se encararon.

Para evitar que el conflicto escalase en intensidad, la Policía Nacional decidió intervenir para separar a los dos conjuntos. Cuando el árbitro pitó el final del partido, se pudo ver a algunos jugadores hablando entre ellos. Una de las conversaciones más destacadas ha sido la de Lamine con el portero madridista Courtois.

Precisamente el delantero del Barcelona empezó avivando la polémica fuera del campo. Unos días antes, Lamine Yamal atacó a la entidad blanca, dejando en el aire que el club blanco “robaba” y “lloraba”.

También se encaró con Carvajal y con Vinícius, retando a ambos a pegarse en el vestuario. Ante este reto, Vinícius empezó a correr hacia el vestuario. Sin embargo, el staff del Madrid frenó al brasileño.

Xabi Alonso: "Es un reto muy bonito ser el nuevo entrenador del Real Madrid".

El futuro del clásico

Después de ver el clásico de hoy, ha quedado claro que la rivalidad de hace años ha vuelto a hacerse plausible. Las palabras en la previa de Lamine y el posterior choque de ambos conjuntos en el césped han provocado que en el campo haya más que fútbol.

Bajo este escenario, hay dos opciones. La primera de ellas es que estos partidos vuelvan a calentarse fuera del campo y que, cuando llegue el encuentro, ciertos jugadores estén sobreexcitados.

Por otra parte, cabe la posibilidad de que los Clásicos vuelvan a relajarse, como ha pasado en los últimos años. Lo que está claro es que, a partir de lo que ha ocurrido hoy, ambos entrenadores deberán hacer introspección y ver cómo encauzan la situación en ambos vestuarios.

El Barcelona es el conjunto que más tocado sale del Santiago Bernabéu. Se encuentra a cinco puntos del Madrid y, aparte de las bajas tan sensibles que tenía, se le tiene que sumar la expulsión de Pedri. El jugador canario estaba siendo uno de los mejores jugadores del equipo blaugrana esta temporada.

Temas Relacionados

Real MadridBarcelonaLamine YamalPedriViníciusPolémicaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

El enfado de Vinicius tras ser sustituido durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona

El brasileño se marchó directamente al vestuario tras ser sustituido

El enfado de Vinicius tras

Un Real Madrid a la altura de las grandes citas acaba con el FC Barcelona en el primer Clásico de la temporada

Mbappé y Bellingham fueron los encargados de firmar los tantos del equipo blanco y certificar su victoria

Un Real Madrid a la

Real Madrid - FC Barcelona, en directo: el Madrid gana al Barcelona y saca los tres puntos

Sigue el minuto a minuto del duelo entre los blancos y los azulgranas

Real Madrid - FC Barcelona,

Juanma Civera, el joven de 14 años que se ha retirado del fútbol por una enfermedad cardíaca y al que Mestalla le rindió homenaje

Al joven guardameta le detectaron una miocardiopatía hipertrófica (MCH), una afección caracterizada por el engrosamiento del músculo cardíaco, lo que compromete el funcionamiento normal del corazón

Juanma Civera, el joven de

Paddy Pimblett carga contra Ilia Topuria: “Finge ser georgiano y español para conseguir más fans, cuando en realidad nació en Alemania. Es alemán”

La rivalidad entre el luchador británico y el hispanogeorgiano no deja de incrementarse, a la espera de que un combate en el octógono termine por concretarse

Paddy Pimblett carga contra Ilia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de un

Procedente el despido de un trabajador de una granja, que por no reportar un error en la cadena, les hizo perder 10.000 huevos

Una empresa española copia el producto patentado de su antiguo socio comercial y la Justicia le ordena destruir el material y compensar los daños

Mazón replica a Pedro Sánchez tras sus críticas por la gestión de la DANA: “Lo indecente es tratar de sacar rédito político del dolor y de la tragedia”

Un ciudadano brasileño y residente en Estados Unidos consigue la nacionalidad española tras acreditar que sus apellidos tienen origen sefardí

Pedro Sánchez culpa a Feijóo de mantener a Mazón al frente de la Generalitat un año después de la DANA: “La gestión fue negligente”

ECONOMÍA

Renunciar a la herencia: trámites,

Renunciar a la herencia: trámites, costes y cuándo conviene rechazarla

Una española que vive en Australia explica cuánto se cobra por probar medicamentos: “Es una locura, pero más locura es decir que sí”

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 26 octubre

Pedro Sánchez planea retirar 53.000 pisos turísticos y los belgas entran en pánico: “Hay zonas que se han desarrollado gracias a los compradores extranjeros”

¿Puedes contratar a un familiar? Todo lo que debes saber para hacerlo legalmente

DEPORTES

El enfado de Vinicius tras

El enfado de Vinicius tras ser sustituido durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona

Un Real Madrid a la altura de las grandes citas acaba con el FC Barcelona en el primer Clásico de la temporada

Real Madrid - FC Barcelona, en directo: el Madrid gana al Barcelona y saca los tres puntos

Juanma Civera, el joven de 14 años que se ha retirado del fútbol por una enfermedad cardíaca y al que Mestalla le rindió homenaje

Paddy Pimblett carga contra Ilia Topuria: “Finge ser georgiano y español para conseguir más fans, cuando en realidad nació en Alemania. Es alemán”