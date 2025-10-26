La tangana entre el Real Madrid y el Barcelona que cierra uno de los Clásicos más polémicos de los últimos años

Polémica entre los jugadores del Real Madrid y del FC Barcelona (EFE/ Chema Moya)

El esperado Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona ha acabado 2 a 1 en un encuentro en el que ha generado más peligro el Real Madrid. Sin embargo, la polémica se ha producido al margen del balón.

Vinícius ha sido el primero en encender la chispa. En el minuto 72, Xabi Alonso decidió cambiar al jugador brasileño por Rodrygo. Lo que parecía una modificación táctica razonable, terminó siendo un enfado monumental del 7, que se marchó directamente al vestuario.

Diez minutos después, decidiría volver al banquillo con sus compañeros para ver el final del encuentro. El partido se alargaría con 9 minutos más de descuento, tramo en el que los jugadores empezaron a ser más agresivos.

Pero lo que más ha encendido a los jugadores ha sido la última jugada del encuentro, en la que Pedri haría una entrada a Tchouameni y vería la segunda tarjeta amarilla.

La Policía Nacional tuvo que intervenir

En ese momento, los jugadores de ambos banquillos se empezaron a encarar, formando una tangana que recordó a los Clásicos de Pep Guardiola y Mourinho. En un intercambio de palabras, que tendría a Vinícius como uno de los principales protagonistas, fue cuando ambas partes se encararon.

Para evitar que el conflicto escalase en intensidad, la Policía Nacional decidió intervenir para separar a los dos conjuntos. Cuando el árbitro pitó el final del partido, se pudo ver a algunos jugadores hablando entre ellos. Una de las conversaciones más destacadas ha sido la de Lamine con el portero madridista Courtois.

Precisamente el delantero del Barcelona empezó avivando la polémica fuera del campo. Unos días antes, Lamine Yamal atacó a la entidad blanca, dejando en el aire que el club blanco “robaba” y “lloraba”.

También se encaró con Carvajal y con Vinícius, retando a ambos a pegarse en el vestuario. Ante este reto, Vinícius empezó a correr hacia el vestuario. Sin embargo, el staff del Madrid frenó al brasileño.

Xabi Alonso: "Es un reto muy bonito ser el nuevo entrenador del Real Madrid".

El futuro del clásico

Después de ver el clásico de hoy, ha quedado claro que la rivalidad de hace años ha vuelto a hacerse plausible. Las palabras en la previa de Lamine y el posterior choque de ambos conjuntos en el césped han provocado que en el campo haya más que fútbol.

Bajo este escenario, hay dos opciones. La primera de ellas es que estos partidos vuelvan a calentarse fuera del campo y que, cuando llegue el encuentro, ciertos jugadores estén sobreexcitados.

Por otra parte, cabe la posibilidad de que los Clásicos vuelvan a relajarse, como ha pasado en los últimos años. Lo que está claro es que, a partir de lo que ha ocurrido hoy, ambos entrenadores deberán hacer introspección y ver cómo encauzan la situación en ambos vestuarios.

El Barcelona es el conjunto que más tocado sale del Santiago Bernabéu. Se encuentra a cinco puntos del Madrid y, aparte de las bajas tan sensibles que tenía, se le tiene que sumar la expulsión de Pedri. El jugador canario estaba siendo uno de los mejores jugadores del equipo blaugrana esta temporada.