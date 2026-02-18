Vinícius rompe su silencio tras el partido de Champions con un comunicado: “Los racistas son cobardes”

AFP

La última jornada de la Liga de Campeones ha visto cómo el foco mediático ha recaído de forma inesperada sobre Vinícius Junior, delantero del Real Madrid, tras el enfrentamiento ante el Benfica en el estadio Da Luz de Lisboa.

El deportista brasileño, habitualmente reservado con sus declaraciones al abandonar el terreno de juego, ha optado esta vez por difundir un comunicado en sus redes sociales en el que denuncia de manera contundente un episodio de racismo durante el partido.

Nada más concluir el empate con el club portugués, y después de una celebración de gol que ya había generado cierto malestar entre la afición local y algunos miembros del equipo rival, la controversia ha ido en aumento. Tras anotar el primer tanto del partido, Vinícius ha celebrado con un baile cerca del banderín de córner.

Este gesto no solo ha provocado críticas por parte de los seguidores del Benfica, sino que también ha sido reprendido públicamente tanto por el entrenador José Mourinho —quien lo ha censurado en rueda de prensa— como por varios futbolistas del conjunto luso, entre ellos Otamendi y Prestianni.

Insultos y tensión

La tensión ha alcanzado su punto álgido en el centro del campo, en el momento previo a la reanudación del encuentro. Ha sido entonces cuando Prestianni, tapándose la boca con la camiseta, ha pronunciado unas palabras que han llevado a Vinícius a acudir directamente al árbitro François Letexier para advertirle de los insultos racistas recibidos.

El colegiado ha adoptado una medida inmediata al interrumpir el partido y dirigirse a los banquillos, mientras el sistema de megafonía del estadio advertía de lo sucedido y el encuentro permanecía detenido durante varios minutos. La interrupción con el protocolo antirracista no ha puesto fin a los incidentes.

La dura afirmación de Kylian Mbappé a Gianluca Prestianni: "Eres un puto racista"

Fede Valverde y otros jugadores madridistas han informado al colegiado sobre nuevos gestos racistas desde la grada, mientras Vinícius ha seguido siendo objeto de pitos en cada intervención sobre el césped.

A estas muestras de hostilidad se han añadido el lanzamiento de objetos, uno de los cuales ha llegado a golpear al delantero brasileño en los compases finales del encuentro. Pese a ello, el partido se ha reanudado y ha finalizado con el marcador de cero a uno a favor del Real Madrid, sin que se produjeran más altercados relevantes.

Reacciones y comunicado de Vinícius

Dentro y fuera del campo, las muestras de apoyo a Vinícius no se han hecho esperar. Kylian Mbappé ha reclamado al término del partido algún tipo de sanción para el jugador rival Prestianni, mientras que Álvaro Arbeloa, técnico madridista, ha defendido a su futbolista tanto en sala de prensa como en zona mixta. Sin realizar ningún comentario en el estadio, Vinícius ha optado por pronunciarse más tarde a través de sus perfiles oficiales.

Comunicado de Vinícius (Instagram)

A través de una publicación en Instagram, Vinícius ha manifestado: “Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero tienen, a su lado, la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigarles. Nada de lo que ha pasado es nuevo en mi vida ni en la de mi familia”, ha escrito el jugador.

En el mismo comunicado, el futbolista ha mostrado su desconcierto ante la decisión arbitral tras la celebración de su gol, declarando: “Me han sacado una tarjeta amarilla por celebrar un gol. Sigo sin entender todavía por qué”. Además, ha criticado el procedimiento seguido por la organización, al calificarlo como un “protocolo mal ejecutado. No ha servido de nada”.

Pese a sentir que su protagonismo ha sido impuesto por las circunstancias, Vinícius se ha mostrado tajante al señalar: “No me gusta aparecer en situaciones como esta, más aún después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario”, según su declaración.

El comunicado de la Confederación Brasileña en apoyo a Vinicius Júnior (X)

Del mismo modo, tanto la Federación de Brasil como algunos compañeros del Real Madrid como Carvajal o Huijsen han mostrado su apoyo a Vini, al mismo tiempo que critican y denuncian cualquier acto de racismo o violencia.