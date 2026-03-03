España

Peligra el Mundial para Rogrygo: se rompe el cruzado y dice adiós a la temporada

El extremo brasileño notó molestias en su rodilla derecha al finalizar el partido frente al Getafe

Guardar
Rodrygo Goes, jugador del Real
Rodrygo Goes, jugador del Real Madrid. (REUTERS/Vincent West)

El partido frente al Getafe no solo acabó con la derrota del Real Madrid por 0-1. También lo hice con una mala noticia para la delantera madridista. A la baja de Mbappé se suma ahora la de Rodrygo Goes. El extremo brasileño acabó el encuentro con molestias en su rodilla derecha y, esta tarde, se ha confirmado los peores presagios: rotura de cruzado y adiós a la temporada.

Rodrygo entró al campo en el minuto 54 y, a los pocos minutos, cayó en la banda dejando un movimiento antinutural en el que su rodilla derecha se quedó enganchada. El delantero aparecía después de un mes lesionado y los gestos de dolor fueron evidentes. No obstante, el ‘11′ logró terminar el partido. Los servicios médicos le exploraron en el mismo vestuario, acordando con el propia futbolista dejar las pruebas para esta mañana.

Ya en la ciudad Real Madrid las pruebas realizadas confirmaron el peor escenario y el jugador tendrá que pasar por quirófano en los próximos días para iniciar un largo proceso de rehabilitación. No es la primera vez que pasa en el vestuario blanco y compañeros de Rodrygo como Thibaut Courtois, Éder Militão (quien ha sufrido roturas en ambas rodillas), David Alaba y Dani Carvajal ya han sufrido el proceso.

Rodrygo en el partido frente
Rodrygo en el partido frente al Getafe. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Fases de recuperación estimadas

Debido a esto, los médicos del Real Madrid son conscientes de la importancia en la recuperación y ya saben cómo actuar en estos casos. En total, el brasileño se someterá a cuatro etapas que lo obligarán a estar fuera de los terrenos de juego durante seis meses aproximadamente.

En las primeras semanas tras pasar por quirófano, el foco estará puesto en bajar la inflamación y en que la rodilla vuelva a moverse con normalidad. A partir de ahí, entre el segundo y el cuarto mes, llegará el trabajo más duro: ganar fuerza, estabilidad y confianza en la articulación. Es el tramo clave de la recuperación. Y ya en la recta final, entre el quinto y el sexto mes, Rodrygo empezará a pisar césped, primero de forma progresiva y luego con balón, en la fase de readaptación al juego, al principio de la temporada 2026-2027.

El entrenador del Merengue no anduvo con rodeos y mostró su enfado con la actitud del argentino que a los pocos minutos de haber ingresado se excedió con el árbitro y recibió la roja en la histórica derrota en el Santiago Bernabéu

Arbeloa, sin recursos

Ahora bien, si nos centramos en lo deportivo, Álvaro Arbeloa tiene un panorama complicado. Solo dos delanteros para enfrentarse al Celta de Vigo y no perder la estela del FC Barcelona. Así, Vinicius y Gonzalo son los dos únicos atacantes después de la expulsión de Franco Mastantuono. Además, también están sancionado Huijsen y Carreras que se suman a las ya conocidas bajas de Bellingham, Asencio Ceballos o Militão.

y en pocos días asoma Pep Guardiola y el Manchester City en la ida de octavos de final de la Champions League (11 de marzo), el título que más quiere el madridismo después de la eliminación en Copa del Rey y estar a cuatro puntos de los de Flick en LaLiga. Por lo que la ‘orejona’ podría poner luz sobre una temporada llena de sombras en el Santiago Bernabéu y los cánticos de “Florentino, dimisión”.

Temas Relacionados

FútbolFútbol EspañaReal MadridMundialMundial 2026España DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

La moneda de Almudena Grandes que conmemora el 8M costará 115 euros: cómo conseguir una de las 4.000 piezas de la Fábrica de Monedas

El reverso de la pieza conmemorativa contará con el retrato de la escritora, junto con el valor facial de la divisa, el símbolo de la mujer y unos libros

La moneda de Almudena Grandes

Alberto Chicote, cocinero: “La mejor salsa brava se hace con ajo, guindilla, cebolla, pimentón y caldo de jamón”

Mientras algunos apuestan por una salsa con base de tomate o una mezcla entre mayonesa y salsa picante, Chicote defiende su receta a base de caldo de jamón, pimentón y vino blanco

Alberto Chicote, cocinero: “La mejor

El príncipe Guillermo, en guerra contra la “amenaza” que supone su tío, el expríncipe Andrés: quiere acelerar su eliminación de la línea de sucesión

El hijo de Carlos III busca desligar por completo a Andrés de Inglaterra de la Corona británica

El príncipe Guillermo, en guerra

Las 6 señales que indican que tu hijo debe ir al logopeda, según una experta

La ayuda de profesionales en el desarrollo del lenguaje “puede marcar la diferencia en la forma en la que un niño se comunica”, advierte la especialista

Las 6 señales que indican

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Como cada martes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Sorteo 3 Super
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Comienza la evacuación de los

Comienza la evacuación de los más de 30.000 españoles en Oriente Próximo, con los primeros 175 ya en camino

La fragata ‘Canarias’ de la Armada coincide en Oriente Medio con los ataques de Irán por su lucha contra la piratería liderada desde Rota

Un ex alto cargo del Ministerio Transición Ecológica, presuntamente implicado en una trama de corrupción medioambiental de parques eólicos y fotovoltaicos en Madrid y Zaragoza

El PP deja fuera a Vox en la Mesa de las Cortes de Aragón y amenaza con hacerlo en Extremadura: “No podemos regalar cargos sin garantía alguna”

El acuerdo entre España y EEUU para las bases de Rota y Morón: la “autorización previa” que impide su uso en los ataques a Irán

ECONOMÍA

La moneda de Almudena Grandes

La moneda de Almudena Grandes que conmemora el 8M costará 115 euros: cómo conseguir una de las 4.000 piezas de la Fábrica de Monedas

España solicita a Bruselas 6.467 millones de euros del sexto pago de fondos europeos

Lucía Menéndez, abogada: “Si tienes una cuenta conjunta con tu pareja y fallece, cuidado con lo que haces después”

El BCE avisa de que el conflicto en Oriente Medio amenaza con disparar los precios energéticos y frenar la recuperación de la inflación

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si estás de baja médica, es ilegal que la empresa te castigue quitándote pluses”

DEPORTES

Una estrella de La Liga

Una estrella de La Liga cuenta que nació y se crió en un colegio: “Mi padre era conserje. Dos pistas de fútbol sala para mí”

El Getafe de Bordalás derrota en el Bernabéu a un Real Madrid que se aleja a cuatro puntos del Barcelona

El Real Madrid confirma la lesión de Kylian Mbappé: este es el tiempo que estará de baja

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita