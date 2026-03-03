Peligra el Mundial para Rogrygo: se rompe el cruzado y dice adiós a la temporada

Rodrygo Goes, jugador del Real Madrid. (REUTERS/Vincent West)

El partido frente al Getafe no solo acabó con la derrota del Real Madrid por 0-1. También lo hice con una mala noticia para la delantera madridista. A la baja de Mbappé se suma ahora la de Rodrygo Goes. El extremo brasileño acabó el encuentro con molestias en su rodilla derecha y, esta tarde, se ha confirmado los peores presagios: rotura de cruzado y adiós a la temporada.

Rodrygo entró al campo en el minuto 54 y, a los pocos minutos, cayó en la banda dejando un movimiento antinutural en el que su rodilla derecha se quedó enganchada. El delantero aparecía después de un mes lesionado y los gestos de dolor fueron evidentes. No obstante, el ‘11′ logró terminar el partido. Los servicios médicos le exploraron en el mismo vestuario, acordando con el propia futbolista dejar las pruebas para esta mañana.

Ya en la ciudad Real Madrid las pruebas realizadas confirmaron el peor escenario y el jugador tendrá que pasar por quirófano en los próximos días para iniciar un largo proceso de rehabilitación. No es la primera vez que pasa en el vestuario blanco y compañeros de Rodrygo como Thibaut Courtois, Éder Militão (quien ha sufrido roturas en ambas rodillas), David Alaba y Dani Carvajal ya han sufrido el proceso.

Rodrygo en el partido frente al Getafe. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Fases de recuperación estimadas

Debido a esto, los médicos del Real Madrid son conscientes de la importancia en la recuperación y ya saben cómo actuar en estos casos. En total, el brasileño se someterá a cuatro etapas que lo obligarán a estar fuera de los terrenos de juego durante seis meses aproximadamente.

En las primeras semanas tras pasar por quirófano, el foco estará puesto en bajar la inflamación y en que la rodilla vuelva a moverse con normalidad. A partir de ahí, entre el segundo y el cuarto mes, llegará el trabajo más duro: ganar fuerza, estabilidad y confianza en la articulación. Es el tramo clave de la recuperación. Y ya en la recta final, entre el quinto y el sexto mes, Rodrygo empezará a pisar césped, primero de forma progresiva y luego con balón, en la fase de readaptación al juego, al principio de la temporada 2026-2027.

El entrenador del Merengue no anduvo con rodeos y mostró su enfado con la actitud del argentino que a los pocos minutos de haber ingresado se excedió con el árbitro y recibió la roja en la histórica derrota en el Santiago Bernabéu

Arbeloa, sin recursos

Ahora bien, si nos centramos en lo deportivo, Álvaro Arbeloa tiene un panorama complicado. Solo dos delanteros para enfrentarse al Celta de Vigo y no perder la estela del FC Barcelona. Así, Vinicius y Gonzalo son los dos únicos atacantes después de la expulsión de Franco Mastantuono. Además, también están sancionado Huijsen y Carreras que se suman a las ya conocidas bajas de Bellingham, Asencio Ceballos o Militão.

y en pocos días asoma Pep Guardiola y el Manchester City en la ida de octavos de final de la Champions League (11 de marzo), el título que más quiere el madridismo después de la eliminación en Copa del Rey y estar a cuatro puntos de los de Flick en LaLiga. Por lo que la ‘orejona’ podría poner luz sobre una temporada llena de sombras en el Santiago Bernabéu y los cánticos de “Florentino, dimisión”.