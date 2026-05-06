España

Un participante esquiva la expulsión en ‘Supervivientes 2026’ tras protagonizar un incidente sancionable

La gala estuvo marcada por la apertura excepcional de la Palapa tras el robo de víveres en la isla

Guardar
La salvación de Claudia Chacón reavivó el debate entre los seguidores del reality
Claudia Chacón fue salvada por la audiencia en una gala marcada por la polémica (Supervivientes)

La noche del martes ha resultado determinante en ‘Supervivientes 2026’, al quedar definido quién de los cuatro nominados —Claudia Chacón, José Manuel Soto, Marisa Jara y Darío Linero— continuará en la aventura. El respaldo del público ha sido clave en una gala en la que Claudia Chacón ha superado la cuerda floja pese a la polémica generada por su último comportamiento en la isla, consolidando su rol como la principal favorita de la edición.

El sistema de salvación se ha articulado en torno a la votación abierta en la aplicación de Mediaset Infinity, donde los espectadores han decidido el destino de los nominados en lo que ha sido ya la novena ceremonia de este tipo en la presente edición.

PUBLICIDAD

En la actualización previa al cierre de las votaciones, los porcentajes reflejaban una contienda muy igualada: 40,5%, 35,3%, 20,1% y 4,1% respectivamente, evidenciando la división del veredicto entre los seguidores del formato. La mecánica ha mantenido a José Manuel Soto y Marisa Jara en riesgo antes del duelo final, que se ha resuelto con la salvación de Claudia Chacón, quien ha recibido el mayor porcentaje de apoyo.

Ritual de salvación y robo en la isla

Durante la tradicional ceremonia de salvación, los aspirantes han enfrentado el ritual de los barriles, donde solo uno garantizaba la permanencia. La presentadora desde Honduras, María Lamela, ha supervisado el proceso en el que, por eliminación, Claudia Chacón ha sido la última en recibir el agua clara, símbolo de la salvación en el concurso. Visiblemente emocionada, la concursante ha agradecido el respaldo y ha declarado: “Muchísimas gracias, quiero que sigáis viviendo todo como lo siento yo, cuando estoy feliz y cuando me enfado. De aquí no me echa nadie, me agarro a la palmera si hace falta”.

PUBLICIDAD

El desarrollo habitual de la gala se ha visto alterado por un incidente que ha obligado a la organización a modificar la dinámica prevista. Un “doble robo” ha llevado a la dirección a abrir la Palapa de forma excepcional. María Lamela ha justificado la decisión al indicar que, “en las últimas horas han ocurrido infracciones muy graves que nos obligan a abrir esta noche la Palapa de manera excepcional”.

La organización abrió la Palapa tras la infracción de Claudia Chacón
Claudia Chacón fue captada tomando un bote de crema de chocolate en la isla (Supervivientes)

El suceso ha contado con varios implicados, aunque Claudia Chacón ha sido identificada en las imágenes como responsable de sustraer un bote de crema de chocolate, tras haber quedado fuera de la última recompensa alimenticia.

El robo, que también ha afectado a la dotación semanal del equipo Playa Victoria —desapareciendo una lata fundamental para la nutrición del grupo—, se ha producido bajo la presión de la falta de comida. Las imágenes emitidas muestran a Claudia entrando en una cabaña para tomar el recipiente y luego huyendo cuando fue descubierta por miembros del equipo del programa.

Tras ser interpelada por un miembro del equipo sobre lo que había robado, la concursante ha negado tener nada mientras sostenía el bote sustraído. La organización ha anunciado sanciones por este comportamiento, aunque los detalles concretos se conocerán en las próximas galas.

Claudia, protagonista y favorita

La trayectoria de Claudia Chacón en el concurso está marcada por su capacidad para generar tramas y conflictos internos. Las nominaciones semanales y las controversias asociadas a su participación no han minado su respaldo entre el público, que la ha salvado de la expulsión en sucesivas ocasiones. La edición resalta así la singularidad de un perfil que, más allá de los conflictos, ha entendido la lógica del formato y ha logrado convertirse en motor narrativo del reality.

El dato del 40,5% de apoyo conseguido por Claudia Chacón en el televoto resulta particularmente significativo al situarla por encima de perfiles veteranos como José Manuel Soto y de concursantes emergentes como Darío Linero, ambos con audiencia propia dentro del programa y experiencia previa en realities como ‘La isla de las tentaciones’.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

La proporción de votos recibidos indica una división creciente entre los seguidores de ‘Supervivientes 2026’, a la vez que refuerza la percepción de Claudia como favorita no solo para llegar a la final, sino, potencialmente, para hacerse con el triunfo.

Más allá del efecto inmediato de su salvación, el futuro de Claudia en la isla queda ahora en suspenso ante la posibilidad de sanciones derivadas del reciente asalto a la dotación del programa. La organización ha reiterado la intolerancia hacia las infracciones y mantiene abiertas las consecuencias que se derivarán de lo ocurrido, con efectos directos sobre la continuidad de la concursante.

Por su parte, José Manuel Soto, Darío Linero y Marisa Jara continúan nominados y será en la siguiente gala, presentada por Jorge Javier Vázquez, cuando se conozca quién se convertirá en el próximo expulsado según el veredicto del público.

Temas Relacionados

SupervivientesTelecincoMediasetMediaset EspañaGente EspañaFamosos EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cupón Diario de la Once: resultados del martes 5 de mayo

Esta lotería cuenta con una larga lista de premios en efectivo. El mayor asciende hasta los 500 mil euros

Cupón Diario de la Once: resultados del martes 5 de mayo

Álvaro Carreras da por cerrado el altercado con un compañero en el Real Madrid: “Se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado”

El jugador defendió su profesionalismo y negó que el episodio haya afectado la convivencia en el vestuario

Álvaro Carreras da por cerrado el altercado con un compañero en el Real Madrid: “Se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado”

Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, defiende su compromiso público en ‘La Revuelta’: “Nosotros nos dedicamos a defender el español”

El poeta granadino abordó la polémica con la RAE, explicó su renuncia a honorarios por colaboraciones y presentó su nueva novela en el programa de Televisión Española

Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, defiende su compromiso público en ‘La Revuelta’: “Nosotros nos dedicamos a defender el español”

Fallece la periodista Soledad Gallego-Díaz, la primera mujer en dirigir El País

Ocupó cargos de responsabilidad en la prensa española durante la Transición y fue reconocida por su defensa de la ética periodística

Fallece la periodista Soledad Gallego-Díaz, la primera mujer en dirigir El País

Marta Hazas y Javier Veiga desvelan en ‘El Hormiguero’ la “Guerra Fría” de su matrimonio y sus objetos más preciados

La pareja relató el mayor conflicto vivido por una diferencia política y confesó qué recuerdos guardarían si tuvieran que repartirse sus pertenencias

Marta Hazas y Javier Veiga desvelan en ‘El Hormiguero’ la “Guerra Fría” de su matrimonio y sus objetos más preciados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El túnel submarino más grande de Europa: costará 1.000 millones de euros y aliviará la congestión del tráfico en Italia

El túnel submarino más grande de Europa: costará 1.000 millones de euros y aliviará la congestión del tráfico en Italia

Giorgia Meloni denuncia la difusión de imágenes falsas generadas con inteligencia artificial en las que aparece en ropa interior

La Audiencia Nacional condena al comisario Villarejo a 3 años y medio de prisión por revelar el contenido del móvil de asesora de Pablo Iglesias

Begoña Gómez niega ante la Fiscalía Europea haber influido en contratos públicos adjudicados a empresas de Juan Carlos Barrabés

La Justicia concede la incapacidad permanente total a un carnicero autónomo que tiene una movilidad del 42% en el hombro derecho por un accidente

ECONOMÍA

Llegar tarde a tu puesto de trabajo es motivo para que te paguen menos: un abogado explica los motivos

Llegar tarde a tu puesto de trabajo es motivo para que te paguen menos: un abogado explica los motivos

Las claves del alquiler con opción a compra en España: todo lo que debes saber como inquilino en 2026

El campo advierte a Bruselas: “Se avecina una crisis alimentaria por la guerra en Oriente Medio”

La reunión entre Bruselas y EEUU termina sin acuerdo: la UE pide volver de “inmediato” al arancel del 15% tras las amenazas de Trump

Crece la brecha entre el campo y el supermercado: la carne de cerdo se vende un 431% más cara que lo que reciben los ganaderos

DEPORTES

Álvaro Carreras da por cerrado el altercado con un compañero en el Real Madrid: “Se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado”

Álvaro Carreras da por cerrado el altercado con un compañero en el Real Madrid: “Se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado”

El último baile de Griezmann en Champions como rojiblanco: el Principito se quedó sin su ‘orejona’

La polémica jugada del partido entre el Arsenal y el Atlético de Madrid: reclamaron penalti a Griezmann, pero el árbitro pitó falta de Pubill

Las palabras de Simeone tras caer eliminados ante el Arsenal en semifinales de Champions: “Dimos todo lo que teníamos”

Así te hemos contado la victoria del Arsenal sobre el Atlético de Madrid