El Arsenal pone rumbo a Budapest: los ‘Gunners’ se imponen por la mínima al Atlético de Madrid y sellan su billete para la final de Champions

Los jugadores del Arsenal celebrando el gol de Saka (EFE/EPA/NEIL HALL)

El primer finalista de la Champions tiene nombre y apellidos: el Arsenal de Mikel Arteta. Los Gunners tiraron de pizarra y estrategia para neutralizar a un Atlético de Madrid que brilló por momentos, con Julián y Griezmann en busca de firmar la gesta. Los efectivos no acertaron; quien sí lo hizo fue Saka, que aprovechó un rechace de Oblak para mandar el balón al fondo de la red. A partir de ese momento, las ocasiones volvieron a repartirse; quizá alguna más clara tuvieron los locales, para desesperación de los rojiblancos, que veían cómo su sueño europeo se esfumaba. El pitido final llegó como un jarro de agua fría para ellos, y fue recibido con los brazos abiertos por el Arsenal, que con ese sonido sellaba su billete para la final de la Champions.

El duelo de vuelta de semifinales de Champions volvía a reunir al Arsenal y al Atlético de Madrid. Esta vez con el Emirates Stadium como escenario. Un encuentro por el todo. Por el pase a la prueba final. Por el combate por el título. Las emociones a flor de piel de dos equipos que saben muy bien lo que es quedarse a las puertas de la gloria. Tres finales alcanzaron los rojiblancos; una los Gunners. Pero ambas vitrinas vacías de orejonas. Abonados a las cruces en vez de caras, ambos equipos lucharon por cambiar su historia europea.

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Los minutos iniciales viraron entre jugadas de ambos equipos. Una del Atlético por una del Arsenal. Fue tras esa breve igualdad donde los del Cholo encontraron su oportunidad. Tras un rápido examen a su rival, consiguieron la fórmula para penetrar en la defensa y tantear la portería de David Raya. Julián tuvo la primera oportunidad de adelantar a los suyos gracias a un pase medido de Giuliano, pero acabó marchándose fuera. En ese momento se hicieron fuertes en el terreno de juego. Tiraron de las piernas de Giuliano y de Marcos Llorente, quienes buscaron la pegada de Julián y Griezmann arriba.

El partido entre el Arsenal y el Atlético de Madrid (Reuters/Paul Childs)

Fue el francés quien armó la segunda gran ocasión de los rojiblancos, pero David Raya estiró el brazo para evitar el remate. A partir de ese momento, la igualdad volvió a instaurarse en el verde. Esa que reinó en gran parte del partido en el Metropolitano, donde los dos equipos consiguieron neutralizarse mutuamente. En esta ocasión duró poco. Solo necesitó un córner a favor con el que tratar de poner en práctica la pizarra de Arteta, para adueñarse del duelo. A partir de ese momento, la pizarra del técnico del Arsenal entró en escena.

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La estrategia se adueñó del partido con las jugadas a balón parado. Gyökeres lo hizo en las ocasiones propias del juego, convirtiéndose en la peor pesadilla para la defensa rojiblanca. Y la posesión se tiñó del color Gunners. Fue esa el mejor arma de los de Arteta, que optaron por juego directo, pero controlado. Los contraataques se los dejaron a los rojiblancos, que tampoco protestaron. Es en esas arrancadas donde más cómodos se sienten y con las que consiguieron doblegar al FC Barcelona en Copa del Rey y en Champions.

Saka celebrando su gol (Reuters/Paul Childs)

Con el luminoso a punto de llegar al minuto 45, llegó una nueva embestida del Arsenal. Comenzó en la banda derecha y se trasladó a la parte izquierda del área donde sacaron el disparo. Oblak se estiró para detenerlo, pero el rechace cayó en las botas de Saka, que mandó el balón al fondo de la red. El plan de Arteta basado en adaptarse a las fases del partido funcionó y no solo por el gol del delantero inglés, sino por la superioridad que lució en la primera mitad.

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Con el inicio de la segunda mitad, los rojiblancos recuperaron el aliento que les faltó en la primera mitad. No les quedaba otra. Era ahora o nunca. La ocasión más clara la tuvo Giuliano, que regateó a Raya, pero no fue capaz de culminar la jugada con una portería vacía. Un rápido Gabriel Jesús y un desacertado Giuliano hicieron que el Atlético de Madrid no fuera capaz de aprovechar la ocasión.

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Unas jugadas más tarde, los del Cholo volvieron a rozar el empate con una jugada en la que Griezmann cayó en el área. El VAR entonces no entró porque el árbitro ya había pitado la falta previa de Pubill. Nadie lo entendió, especialmente los colchoneros, pero el duelo siguió su curso sin disparo desde los once metros. Poco después llegaron los cambios del Cholo para sacar del campo Giuliano, Le Normand y Lookman. Unos minutos después abandonaron también el terreno de juego Griezmann y un lesionado Julián.

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Los refrescos no cumplieron con la misión encomendada y el Atlético de Madrid pasó la supervivencia, mientras el Arsenal rondaba cada vez más de cerca el gol. Fueron los cambios los que sentenciaron a los rojiblancos, que veían cómo sus esperanzas de llegar a la final se empezaban a esfumar. El pitido final del árbitro truncó los sueños europeos de los del Cholo. El Arsenal había conseguido doblegar al Atlético de Madrid a base de pizarra y táctica para sellar su billete a la final de la Champions.