Las palabras de Charles Oliveira antes de su combate contra Topuria: “No me ha tratado con el mismo respeto, ha estado hablando mucho”

El luchador Charles Oliveira (Sergei Belski-USA TODAY Sports)

El combate entre Charles Oliveira e Ilia Topuria, programado para el próximo 28 de junio en el T-Mobile Arena de Las Vegas, se perfila como uno de los más intensos del año en el mundo de la UFC. Aunque la previa ha estado lejos de las habituales confrontaciones cargadas de insultos y descalificaciones, ello no significa que no exista tensión entre ambos luchadores. De hecho, las recientes declaraciones de Oliveira revelan que el brasileño no está para nada satisfecho con la actitud de su rival.

Fiel a su estilo provocador, Ilia Topuria ha mantenido un discurso de absoluta confianza en sus posibilidades de victoria, lo que parece haber calado hondo en Oliveira. Durante una entrevista concedida a MMA Junkie, el excampeón del peso ligero expresó su molestia por lo que considera una falta de respeto por parte del hispano-georgiano: “Definitivamente, no me ha tratado con el mismo respeto. No sé por qué. Ha estado hablando mucho, pero lo cierto es que lo sabremos el 28 de junio. Todos saben quién es el verdadero campeón”, afirmó el brasileño.

Las provocaciones de Topuria no son algo nuevo en su arsenal, ya que el luchador acostumbra a generar confianza en sí mismo y en sus seguidores con su actitud desafiante. Sin embargo, Oliveira no es un rival cualquiera. A lo largo de su carrera, Do Bronx ha sido subestimado en numerosas ocasiones y ha sabido responder a sus críticos con actuaciones memorables dentro del octágono, sellando victorias que lo consolidaron como una de las figuras más importantes de la UFC.

El luchador Ilia Topuria (EFE/ Sergio Perez)

Charles Oliveira, acostumbrado a situaciones adversas, parece no inquietarse por estas predicciones. En combates anteriores, el brasileño ha demostrado saber manejar la presión y revertir las expectativas en su contra. Esta pelea, sin embargo, no solo busca reivindicar su legado como excampeón, sino que podría ser clave para determinar su posición en una categoría repleta de talento y ambición. Para Topuria, invicto hasta el momento, el enfrentamiento supone una oportunidad crucial para consolidar su meteórica carrera y buscar nuevas metas en el peso ligero.

El combate entre Topuria y Oliveira

El evento, que será la gran atracción de la velada en Las Vegas, también contará con la participación de Alexandre Pantoja, quien defenderá su cinturón del peso mosca contra el retador Kai Kara-France. Las peleas estelares comenzarán en la madrugada, alrededor de las 4 a.m., y se espera que el combate entre Topuria y Oliveira culmine la noche en medio de una atmósfera electrizante.

Tráiler de la película 'Topuria: Matador', disponible en cines y próximamente en Movistar

Un posible triunfo de Ilia Topuria abriría el camino hacia nuevos retos, entre los que destaca un esperado enfrentamiento con Paddy Pimblett, con quien mantiene una intensa rivalidad. Otra alternativa sería Islam Makhachev, quien podría buscar recuperar el cinturón del peso ligero. Por otro lado, si Oliveira logra imponerse, reafirmaría su lugar entre los mejores de la división, acallando nuevamente las dudas sobre su capacidad de competir al más alto nivel. La cuenta regresiva está en marcha para lo que promete ser un duelo electrizante en el que Oliveira y Topuria tendrán la oportunidad de demostrar quién se lleva la gloria. Todo se decidirá dentro del octágono el 28 de junio, en una noche que podría redefinir el panorama del peso ligero en la UFC.