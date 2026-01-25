España Deportes

Justin Gaethje gana por decisión unánime a Paddy Pimblett y será el nuevo rival de Topuria: así es el luchador

Gaethje tendrá la oportunidad de medirse al luchador hispanogeorgiano en un combate que podría celebrarse en junio

Guardar
El luchador Justin Gaethje (imagen
El luchador Justin Gaethje (imagen de la UFC)

La programación de la UFC ha experimentado un giro relevante tras la última velada en Las Vegas. El esperado enfrentamiento entre Ilia Topuria y Paddy Pimblett deberá posponerse, ya que Justin Gaethje se impuso al británico y se proclamó campeón interino del peso ligero. Ahora, Gaethje tendrá la oportunidad de medirse a Topuria, quien ostenta el título absoluto de la división, una vez que el español regrese a la competición tras su periodo de descanso. Este combate, que podría celebrarse en junio, está siendo considerado para el evento que la UFC planea en la Casa Blanca, dado que Gaethje es el único campeón masculino estadounidense en la actualidad.

El combate entre Pimblett y Gaethje generó una atmósfera vibrante en el T-Mobile Arena. Un sector del público lucía pelucas rubias en honor a Pimblett, mientras que los seguidores estadounidenses alentaban a Gaethje. Desde el inicio, la pelea mantuvo una intensidad constante, con ambos luchadores alternando ataques y defensas. Gaethje, fiel a su estilo, presionó desde los primeros segundos, poniendo en aprietos a Pimblett en varias ocasiones. En dos momentos puntuales, el estadounidense estuvo cerca de cerrar la pelea, pero Pimblett demostró resiliencia y se levantó de la lona, evitando la finalización.

Durante el segundo asalto, el ritmo no disminuyó. Pimblett se mostró incómodo, sin encontrar los espacios para desplegar su habitual juego de ataque. Gaethje, en cambio, mantuvo la iniciativa y castigó a su rival tanto de pie como en los intercambios en el suelo. Al término del segundo round, el rostro del británico reflejaba el castigo recibido y su dificultad para sostener el ritmo impuesto por el estadounidense.

El combate entre Justin Gaethje
El combate entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett (Stephen R. Sylvanie-REUTERS)

El tercer asalto fue un punto de inflexión. Pimblett logró reponerse parcialmente y encontró en las patadas altas una vía para equilibrar el combate. El inglés, a pesar del desgaste acumulado, mostró determinación y buscó acortar distancias en la puntuación. Sin embargo, Gaethje, experimentado en este tipo de escenarios, recuperó el control en el cuarto asalto y supo administrar su ventaja en el quinto, asegurando la decisión unánime de los jueces tras veinticinco minutos de acción intensa. Con este triunfo, Gaethje se convierte en el siguiente rival de Topuria, quien ya conoce el nombre del oponente que lo esperará en su retorno. El estadounidense refuerza así su posición en la élite de la división y mantiene viva la expectativa por una posible unificación de títulos en los próximos meses.

Quién es Justin Gaethje

Justin Gaethje es un peleador cuya carrera ha estado marcada por la entrega y la constancia. Desde temprana edad, sus padres lo inscribieron en lucha para canalizar su energía. Esa disciplina le permitió construir una sólida base deportiva, logrando un registro de 191 victorias y solo 9 derrotas durante su etapa escolar. Su transición a las artes marciales mixtas se produjo en la universidad, cuando comenzó a entrenar en el gimnasio de Trevor Wittman. Allí coincidió con figuras como Georges St-Pierre y Donald Cerrone, lo que le permitió visualizar la posibilidad de llegar lejos en la disciplina.

En 2011 dio el salto al profesionalismo tras una destacada trayectoria amateur. Su llegada a la UFC estuvo precedida por diecisiete victorias consecutivas, quince de ellas por finalización. Su debut ante Michael Johnson fue un anticipo de lo que vendría: un combate frenético, victoria por nocaut en el segundo asalto y premios tanto por Actuación de la Noche como por Pelea de la Noche, además del reconocimiento a Pelea del Año.

Entrevista a Ilia Topuria.

El camino en la UFC, sin embargo, no estuvo exento de obstáculos. Gaethje fue seleccionado como entrenador en The Ultimate Fighter frente a Eddie Álvarez. Antes de ese duelo, se sometió a una cirugía ocular que reveló que había competido durante años con visión reducida. Aunque Álvarez lo derrotó en el tercer asalto, Gaethje volvió a recibir el bono a la Pelea de la Noche. Otro combate memorable fue ante Dustin Poirier, donde cayó en una batalla reconocida como Pelea del Año.

En los siguientes años, Gaethje sumó victorias importantes ante rivales como James Vick, Edson Barboza y Donald Cerrone, lo que le permitió disputar el título interino ante Tony Ferguson. Gaethje se impuso en ese duelo, aunque luego perdió la unificación ante Khabib Nurmagomedov. Tras un periodo de recuperación, regresó con una victoria ante Michael Chandler en otro duelo que se llevó los elogios del público y la crítica.

A pesar de las derrotas ante Charles Oliveira y Max Holloway, Gaethje ha demostrado una notable capacidad de recuperación y adaptación. Supo reinventarse con victorias como la conseguida ante Rafael Fiziev y la revancha frente a Dustin Poirier, donde ganó el cinturón BMF. Su reciente triunfo ante Pimblett confirma su vigencia y lo posiciona como un rival de peso para Topuria, en una división que no deja de ofrecer emociones y sorpresas.

Temas Relacionados

Justin GaethjePaddy PimblettIlia TopuriaUFCUFC EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

16 horas en el agua congelada para cruzar “el Everest del mar”: cuatro nadadores logran el reto por relevos y sin neopreno

El equipo estaba compuesto por Frédéric Taillandier, Kevin Audouy, Arleen González y Makala Jones

16 horas en el agua

El exatleta olímpico Ryan Wedding, uno de los más buscados del FBI, es detenido: “Es el Pablo Escobar de nuestros días”

El exatelta se enfrenta a cargos por narcotráfico y el asesinato de un testigo federal

El exatleta olímpico Ryan Wedding,

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”

El nadador habla con ‘Infobae’ sobre su trayectoria y sus próximos compromisos

Carles Coll, el nadador que

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

El tenista español se enfrentará al francés en tercera ronda del torneo australiano

El ‘showman’ Moutet que se

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Solo el Real Madrid tiene casi asegurada su clasificación; Barcelona y Atlético dependen de los resultados y la diferencia de goles, al igual que el Athletic para buscar los dieciseisavos, mientras que el Villarreal está fuera

Esto es lo que necesitan
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El comisionado del traspaso de

El comisionado del traspaso de Rodalies admite que “la seguridad total no existe” en la red de cercanías: “Ni Dios puede garantizar que no haya desprendimientos”

Pedro Sánchez reivindica la labor de Óscar Puente tras el accidente ferroviario de Adamuz: “Está gestionando y dando la cara desde el primer momento”

Retirados de las vías los últimos restos del tren Alvia siniestrado en Adamuz

El dueño de unos perros que mataron a un hombre irá a la cárcel por no pagar la indemnización acordada: 550 euros al mes durante cinco años

Condenado a cinco años de prisión un hombre que intentó prender fuego a su pareja con una garrafa de gasolina: “Vamos a morir, voy a quemar la casa”

ECONOMÍA

Una mujer es despedida por

Una mujer es despedida por pasar 30 noches en su lugar de trabajo cuando no era su turno: lo hacía para acompañar a su novio

La construcción vuelve a impulsar el empleo: el sector supera los 1,5 millones de ocupados por primera vez en 15 años

La tarifa de la luz en España para este lunes

¿Cuál es la superficie mínima para que un piso sea legal en España? La vivienda asequible cada vez es más pequeña

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

DEPORTES

16 horas en el agua

16 horas en el agua congelada para cruzar “el Everest del mar”: cuatro nadadores logran el reto por relevos y sin neopreno

El exatleta olímpico Ryan Wedding, uno de los más buscados del FBI, es detenido: “Es el Pablo Escobar de nuestros días”

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League