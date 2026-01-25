Justin Gaethje gana por decisión unánime a Paddy Pimblett y será el nuevo rival de Topuria: así es el luchador

El luchador Justin Gaethje (imagen de la UFC)

La programación de la UFC ha experimentado un giro relevante tras la última velada en Las Vegas. El esperado enfrentamiento entre Ilia Topuria y Paddy Pimblett deberá posponerse, ya que Justin Gaethje se impuso al británico y se proclamó campeón interino del peso ligero. Ahora, Gaethje tendrá la oportunidad de medirse a Topuria, quien ostenta el título absoluto de la división, una vez que el español regrese a la competición tras su periodo de descanso. Este combate, que podría celebrarse en junio, está siendo considerado para el evento que la UFC planea en la Casa Blanca, dado que Gaethje es el único campeón masculino estadounidense en la actualidad.

El combate entre Pimblett y Gaethje generó una atmósfera vibrante en el T-Mobile Arena. Un sector del público lucía pelucas rubias en honor a Pimblett, mientras que los seguidores estadounidenses alentaban a Gaethje. Desde el inicio, la pelea mantuvo una intensidad constante, con ambos luchadores alternando ataques y defensas. Gaethje, fiel a su estilo, presionó desde los primeros segundos, poniendo en aprietos a Pimblett en varias ocasiones. En dos momentos puntuales, el estadounidense estuvo cerca de cerrar la pelea, pero Pimblett demostró resiliencia y se levantó de la lona, evitando la finalización.

Durante el segundo asalto, el ritmo no disminuyó. Pimblett se mostró incómodo, sin encontrar los espacios para desplegar su habitual juego de ataque. Gaethje, en cambio, mantuvo la iniciativa y castigó a su rival tanto de pie como en los intercambios en el suelo. Al término del segundo round, el rostro del británico reflejaba el castigo recibido y su dificultad para sostener el ritmo impuesto por el estadounidense.

El combate entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett (Stephen R. Sylvanie-REUTERS)

El tercer asalto fue un punto de inflexión. Pimblett logró reponerse parcialmente y encontró en las patadas altas una vía para equilibrar el combate. El inglés, a pesar del desgaste acumulado, mostró determinación y buscó acortar distancias en la puntuación. Sin embargo, Gaethje, experimentado en este tipo de escenarios, recuperó el control en el cuarto asalto y supo administrar su ventaja en el quinto, asegurando la decisión unánime de los jueces tras veinticinco minutos de acción intensa. Con este triunfo, Gaethje se convierte en el siguiente rival de Topuria, quien ya conoce el nombre del oponente que lo esperará en su retorno. El estadounidense refuerza así su posición en la élite de la división y mantiene viva la expectativa por una posible unificación de títulos en los próximos meses.

Quién es Justin Gaethje

Justin Gaethje es un peleador cuya carrera ha estado marcada por la entrega y la constancia. Desde temprana edad, sus padres lo inscribieron en lucha para canalizar su energía. Esa disciplina le permitió construir una sólida base deportiva, logrando un registro de 191 victorias y solo 9 derrotas durante su etapa escolar. Su transición a las artes marciales mixtas se produjo en la universidad, cuando comenzó a entrenar en el gimnasio de Trevor Wittman. Allí coincidió con figuras como Georges St-Pierre y Donald Cerrone, lo que le permitió visualizar la posibilidad de llegar lejos en la disciplina.

En 2011 dio el salto al profesionalismo tras una destacada trayectoria amateur. Su llegada a la UFC estuvo precedida por diecisiete victorias consecutivas, quince de ellas por finalización. Su debut ante Michael Johnson fue un anticipo de lo que vendría: un combate frenético, victoria por nocaut en el segundo asalto y premios tanto por Actuación de la Noche como por Pelea de la Noche, además del reconocimiento a Pelea del Año.

Entrevista a Ilia Topuria.

El camino en la UFC, sin embargo, no estuvo exento de obstáculos. Gaethje fue seleccionado como entrenador en The Ultimate Fighter frente a Eddie Álvarez. Antes de ese duelo, se sometió a una cirugía ocular que reveló que había competido durante años con visión reducida. Aunque Álvarez lo derrotó en el tercer asalto, Gaethje volvió a recibir el bono a la Pelea de la Noche. Otro combate memorable fue ante Dustin Poirier, donde cayó en una batalla reconocida como Pelea del Año.

En los siguientes años, Gaethje sumó victorias importantes ante rivales como James Vick, Edson Barboza y Donald Cerrone, lo que le permitió disputar el título interino ante Tony Ferguson. Gaethje se impuso en ese duelo, aunque luego perdió la unificación ante Khabib Nurmagomedov. Tras un periodo de recuperación, regresó con una victoria ante Michael Chandler en otro duelo que se llevó los elogios del público y la crítica.

A pesar de las derrotas ante Charles Oliveira y Max Holloway, Gaethje ha demostrado una notable capacidad de recuperación y adaptación. Supo reinventarse con victorias como la conseguida ante Rafael Fiziev y la revancha frente a Dustin Poirier, donde ganó el cinturón BMF. Su reciente triunfo ante Pimblett confirma su vigencia y lo posiciona como un rival de peso para Topuria, en una división que no deja de ofrecer emociones y sorpresas.