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Laporta arrasa en las elecciones y vuelve a ser presidente del Barcelona con más del 66% de los votos

El catalán ha sido reelegido por los socios del club después de la gran campaña que realizó el año pasado el club blaugrana

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Laporta votando en las elecciones
Laporta votando en las elecciones por la presidencia del Barcelona. (Europa Press)

Después de varias horas de votación, Joan Laporta ha obtenido el respaldo mayoritario de los socios del Barcelona, quienes han optado por mantener el proyecto y el modelo de gestión vigente, según el sondeo realizado por TV3 y Catalunya Radio.

La jornada electoral ha contado con una participación total de 48.480 votos, lo que supone aproximadamente el 42,34 % del censo de socios con derecho a voto. Aunque la cifra refleja una movilización relevante, se sitúa por debajo de la registrada en las elecciones de 2021, cuando el sistema de voto por correo permitió ampliar la participación.

En cuanto a la distribución de los votos por sedes, la gran mayoría se ha concentrado en Spotify Camp Nou, donde han votado 43.282 socios. También se han habilitado otros puntos de votación fuera de Barcelona, como Girona, con 2.223 votantes; Tarragona, con 1.672; Lleida, con 741; y Andorra, donde han participado 562 socios.

Tras conocerse el primer sondeo, el ambiente en el espacio reservado al equipo de Laporta ha sido de optimismo. Allí se han escuchado cánticos de “campeones, campeones”, tal y como informa Jijantes en redes sociales.

El baño de masas de Laporta durante la jornada electoral

Durante la jornada electoral, Joan Laporta acaparó gran parte de la atención en el entorno del Camp Nou, donde mantuvo un contacto constante con los socios y simpatizantes que acudieron a votar. El dirigente se dejó ver acompañado por figuras destacadas como Sergio Busquets, Aitana Bonmatí o Jordi Pujol.

Principales medidas del programa de Joan Laporta

Hay varias medidas que han impulsado a Joan Laporta a revalidar la presidencia. Una de ellas es que defendía continuar con el plan económico iniciado durante su mandato para completar la recuperación financiera del Barça. Entre los pilares de su propuesta figuraban el aumento de ingresos comerciales, el desarrollo del negocio audiovisual y el impulso de acuerdos estratégicos como los firmados con patrocinadores globales.

En el ámbito deportivo, su candidatura apostaba por dar continuidad al modelo vigente, manteniendo la estructura técnica y el proyecto encabezado por el entrenador y la dirección deportiva. También defendía reforzar el trabajo de cantera y seguir impulsando el papel de La Masía como eje del proyecto deportivo del club.

Otro objetivo prioritario era alcanzar la llamada regla del 1:1 de LaLiga, que permite gastar en fichajes y salarios la misma cantidad que se ingresa. Según su plan, el club podía lograr esa situación en el corto plazo si se consolidaban los ingresos y se mantenía el control del gasto.

En el plano social, su candidatura defendía mantener precios accesibles en los abonos y ajustar el sistema de lista de espera para facilitar el acceso al estadio a los socios. La continuidad del modelo de club propiedad de los socios también formaba parte central de su discurso durante la campaña electoral, lo que ha sido otro de los alicientes de sus votantes.

Además, han confiado en apostar por los resultados deportivos que ha conseguido Laporta. El año pasado, el club blaugrana logró hacerse con el título liguero y llegar a las semifinales de Champions, algo que no se conseguía desde hace mucho tiempo.

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