Espana agencias

Bartomeu niega que el FC Barcelona encargara perfiles en redes para atacar a personas no afines a su junta

Guardar

El expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha declarado este viernes como investigado en el caso 'Barçagate' en los juzgados de la capital catalana, donde ha asegurado que el club "no pidió nunca la creación de perfiles" en redes sociales para desprestigiar a individuos y entidades no afines a su junta directiva.

Tras una declaración que ha durado aproximadamente una hora, Bartomeu ha desgranado ante los medios lo que ha explicado a la jueza que instruye el 'caso Barçagate', en el que está investigado por presunta administración desleal.

El expresidente del Barça ha afirmado que el motivo para contratar a una empresa fue tener conocimiento de lo que se decía en las redes sociales sobre el club, un monitoreo que también se hace a los medios de comunicación, pero ha negado la campaña de desprestigio: "Nosotros no ordenamos ningún mensaje negativo contra nadie".

El motivo para contratar a esta empresa y no a otra es que no había trabajado para gobiernos, y lo que se le solicitó fue que hiciera estrategias para revertir las informaciones falsas en redes sobre el club blaugrana "enviando mensajes positivos" y pensando en la reputación del mismo y de su entorno, incluidos jugadores, entrenadores, junta directiva y patrocinadores.

"Yo nunca he pedido atacar, al contrario, enviar mensajes positivos" con el objetivo de velar por la imagen del club, ha subrayado a su salida de los juzgados.

FRAGMENTACIÓN CONTRATOS

Bartomeu ha dicho que el contrato con esta empresa se fraccionó, "como otros del club", pero que además había un componente político y quería asegurarse de que fuese confidencial.

Ha manifestado que son contratos que se hacen habitualmente y que no debe olvidarse el contexto de aquel momento, la época del referéndum del 1-O, con momentos "de tensión y de mucha preocupación para todos".

NUEVA INFORMACIÓN DE LOS MOSSOS

Bartomeu ha dicho tener mucho respeto hacia los Mossos d'Esquadra, pero ha señalado que hace tres días presentaron más documentación en el juzgado, entre 5.000 y 6.000 folios, y que pedirá declarar de nuevo voluntariamente cuando se los lea: "Esto no se ha acabado hoy para mí, volveré en unas semanas".

Considera que es "muy extraña" la actuación de la unidad de investigación de Mossos, que ha tardado 5 años en hacer un informe y, a tres días de su declaración, ha entregado mucha más información que no ha podido revisar todavía.

MASFERRER

El que fue jefe de gabinete de Bartomeu, Jaume Masferrer, también ha declarado este viernes como investigado en el 'Barçagate' y, según han informado fuentes judiciales a Europa Press, ha negado que pidiese crear perfiles en redes sociales para atacar a adversarios.

Sobre la contratación de la empresa, ha negado la fragmentación, alegando que se trataba de contratos diferentes, y ha dicho que el fin era que hiciera una monitorización de las redes, pero no que se lanzaran mensajes difamatorios contra nadie.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Condenado a seis años de cárcel por agresión sexual a una menor a la que conoció por Internet

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratifica la condena a prisión y supervisión para un hombre hallado culpable de abusar de una adolescente en Granada, tras descartar que desconociera la edad real de la víctima según la sentencia

Condenado a seis años de

Piden al menos 2 años de cárcel para un joven por insultar y humillar a otros dos por su orientación sexual

Piden al menos 2 años

Albares asegura que el euskera será oficial en la UE "antes o después" y se conseguirá "con el PP o sin el PP"

Albares asegura que el euskera

Condenado en Almería a 13 años y medio de prisión por agresión sexual y maltrato a su pareja

Condenado en Almería a 13

Declaran culpable de asesinato y maltrato al acusado de matar a su exnovia en Torremolinos (Málaga)

Declaran culpable de asesinato y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Defensa compra el ‘Vesper’, un

Defensa compra el ‘Vesper’, un nuevo velero de un millón de euros para la Armada que usará Felipe VI en las regatas

Vídeo: Así han sido los registros de la Guardia Civil por el caso de Francisca Cadenas tras confirmar que los restos óseos encontrados eran suyos

El Destacamento ‘Vilkas’ del Ejército del Aire, el despliegue español en Lituania que ha neutralizado dos aviones de Rusia

Claves del juicio a la familia que estafó a más de 6.000 muertos cambiándoles el ataúd: todo se destapó tras la extorsión de un trabajador que guardó fotos y listas

La constructora que debe cuatro nóminas a sus trabajadores y deja al alcalde Almeida sin una promoción de 87 pisos protegidos y un centro de acogida para personas sin hogar

ECONOMÍA

Abierto el plazo para que

Abierto el plazo para que particulares y empresas vendan sus casas al Estado: el plan del Gobierno para incorporarlas al parque público

Un empleado de una gasolinera trabaja en su día libre para resolver un problema y es despedido por reclamar cinco horas extra: gana el juicio y recupera su puesto

Víctor Arpa, abogado: “Tu empresa puede estar quitándote este derecho y que tú ni siquiera lo sepas”

El Ibex 35 abre a la baja y pierde los 17.000 puntos con el petróleo por encima de los 102 dólares

La bajada del precio de la luz contiene el IPC en el 2,3% en febrero

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence a Cameron

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición

El nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid comienza a revelar sus secretos: la primera curva de la carrera o el podio estilo Monza

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club